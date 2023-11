La lista de CV que han llegado a la ANFP para tomar la banca de la Roja

La ANFP inicia la búsqueda del nuevo entrenador de la Roja. Desde la salida de Eduardo Berizzo, el jueves pasado, Pablo Milad ha sentenciado en más de una ocasión que no tendrán apuro en el directorio para definir el nombre. Incluso, el presidente de la ANFP pone marzo como fecha tope. Su idea es llegar con el estratega abrochado a los amistosos de ese mes. Pero por ahora nada los apresura.

“No tenemos prisa para contratar. En estos días nos han llamado 5 mil representantes ofreciendo técnicos que los conocen solo en su casa. También otros bien conocidos. Pero las cosas no se deben hacer acelerados. Vamos a ir al Preolímpico con un equipo joven y de proyección, eso nos da confianza. La Generación Dorada prácticamente no queda, solo Alexis jugó en la altura. Debemos seguir trabajando”, señaló el curicano a radio ADN. De momento, la directiva se inclina por Ricardo Gareca, pese a que no descartan la opción de evaluar la continuidad de Nicolás Córdova. Gustavo Quinteros, por su parte, genera rechazo entre algunos miembros de la mesa.

Los nombres que fueron acercados a Quilín son Jorge Almirón y Guillermo Barros Schelotto. Ambos transandinos y de pasado en Boca Juniors. En el caso del primero, renunció al cargo en la banca xeneize tras perder la final de la Copa Libertadores, frente a Fluminense. Claro que, pese a escalar hasta la definición del máximo certamen continental, en la suma de sus números, el rendimiento del técnico en el club que hace de local La Bombonera fue de un escaso 49.61 por ciento.

Por otro lado, el caso del Mellizo, quien trabaja junto a su hermano Gustavo, es algo similar a lo vivido con Eduardo Berizzo. Un técnico conocido internacionalmente, pero con una muy mala experiencia previa, precisamente, en Paraguay. El exdelantero cosechó un 31.37% de los puntos posibles en la Albirroja y salió por malos resultados. Su trayectoria en clubes tiene números más positivos: 55.05% de productividad en total. No obstante, su reciente paso por el seleccionado guaraní es una piedra de tope.

Pablo Milad, presidente de la ANFP. Foto: Comunicaciones FFCh

En ese contexto, Milad prefiere no adentrarse en las opciones que manejan desde la ANFP. “Lo personal aquí no es tan importante. Lo que decida el directorio lo es y yo voy a asumir eso. Nicolás Córdova dirigirá en el Preolímpico. Él está haciendo un muy buen trabajo en las selecciones jóvenes”, señaló.

El directivo apunta a que aquel campeonato, que se desarrollará en el verano, debe ser el impulso para que el próximo DT de la Roja pueda incorporar con mayor protagonismo a los elementos jóvenes que han aparecido en el fútbol chileno durante el último tiempo. “Nos servirá mucho para que estos chicos también se desarrollen más, como Damián Pizarro, Vicente Pizarro y todos, que vienen con mucha fuerza. Necesitan la experiencia y el roce internacional que muchas veces no se los da la competencia nacional”, agregó el expresidente de Curicó Unido.

La máxima autoridad del fútbol chileno, además, destaca algo hecho por el renunciado técnico de la Selección con la irrupción de nuevos futbolistas. “Hay que resaltar es que tenemos más opciones y jugadores jóvenes. Eduardo Berizzo hizo un trabajo significativo desde el punto de vista de la formación y en darle oportunidades a nuevos chicos que se van consolidando poco a poco”, apuntó.