¿Por qué está tan molesto Alexis Sánchez? Las razones que sacaron de quicio al Niño Maravilla en su polémico último paso por la Roja

Chile sale golpeado de la cancha del Rodrigo Paz, en Quito, tras caer por la cuenta mínima ante Ecuador. Pero la imagen se queda con un jugador en especial. La frustración se trasluce en el rostro de Alexis Sánchez, quien repartió más retos que fútbol a sus compañeros en la mitad del mundo, donde la Roja completó el peor inicio de su historia en las Eliminatorias,

Porque hace rato que el tocopillano no se siente cómodo en la selección chilena y en el último duelo clasificatorio dejó entrever toda esa furia. Recibió muy pocos balones e intentó conectarse infructuosamente con el mediocampo. Además, se diluyó en los momentos decisivos. Para colmo, perdió la pelota en la salida que originó el único gol de la Tri.

Un encuentro que lo mostró huraño y desconcentrado, más preocupado de regañar a sus compañeros, como a Felipe Loyola, Alexander Aravena y Ben Brereton, que intentar de dar con el arco contrario. Un tiro libre en la barrera y un largo remate desviado fueron su poco aporte futbolístico.

“Alexis siempre ha sido así, es un perfeccionista como delantero, es un jugador responsable, quien siempre trabaja bien. No creo que se sienta molesto por venir, pero quiere que las cosas siempre salgan bien”, dice Juan Carlos Letelier, delantero de la Roja en España ‘82.

Una opinión parecida a la de Jorge Aravena, quien fue técnico del tocopillano en la selección chilena Sub 17 y también en Cobreloa. Según, el Mortero, el capitán de la Roja en Quito tiene razón en molestarse.

“Es normal que esto pase, cuando no salen las cosas, cuando no ganamos, no marcamos; todos empiezan a perder la paciencia. Es cierto que en el partido ante Ecuador se dedicó a discutir mucho, porque todos se frustran. Sánchez no estará siempre para solucionar las cosas”, afirma el exvolante de Universidad Católica.

Los números de Alexis en la Roja son preocupantes. Justo cuando decidió cambiar su dorsal avisando que se acercaba su retiro de la Selección, el tocopillano parece estar peleado con el gol. En los seis encuentros de las Eliminatorias, Alexis no lleva goles y tampoco registra asistencias. Algo muy poco común para el goleador histórico del Equipo de Todos, quien acostumbra a ser protagonista.

Jorge Valdivia, su excompañero de la Generación Dorada, incluso, se atrevió a adelantar que el atacante estaría meditando retirarse del equipo que hoy tiene de interino a Nicolás Córdova. “Alexis está cada vez más cerca de no venir a la selección”, lanzó el ex 10 de la Roja.

“Ya no es el mismo cabro chico que se sentía bien a gusto dentro de las canchas (...) Lo veo más cerca del retiro de la selección”, sentenció el exvolante de Colo Colo. Cercanos al futbolista, sin embargo, aseguran que no están dentro de los planes del Dilla dejar a la Roja. Quiere sí o sí meter a Chile en el Mundial para sumar tercera participación en el máximo evento del fútbol.

Difícil comienzo

Pero la situación del Niño Maravilla se lee, en gran parte, a través del irregular inicio de temporada que ha fraguado en su regreso a Inter de Milán. Tras su salida de Olympique de Marsella, en junio pasado, el atacante solo logró el retorno al club italiano a finales de agosto.

“Su temporada no ha sido de las mejores. Empezó después de dos meses, sin pretemporada, se atrasó mucho para encontrar equipo y eso no le ayudó mucho. Tanto a nivel de club como de selección. No ha llegado a su punto máximo”, agrega Letelier.

Una sentencia que contrasta con la visión de Aravena, quien advierte que “conociendo a Alexis Sánchez, no me cabe duda de que cuando consiguió equipo estaba preparado de la mejor forma para participar. Pero una cosa es el físico y otra lo futbolístico, lo último se adquiere solo conviviendo más en la cancha con los demás compañeros”.

Encima, a inicios de septiembre, el diario italiano La Gazzetta dello Sport develó que el jugador sufría “un problema en la sangre”, una anemia severa, que le impedía entrenar con normalidad.

“El cuerpo técnico de la Selección Chilena está evaluando el estado de Sánchez, mientras se le realizan pruebas clínicas -no graves y conocidas por el Inter- sobre su nivel de hemoglobina, que es inferior al valor normal de referencia”, aseguró el medio peninsular.

Un cúmulo de situaciones que completan un magro escenario en la carrera de Sánchez, quien solo ha anotado un gol con Inter de Milán, mientras que todavía no celebra con la Roja. Un rendimiento que dista mucho de lo que hizo con Marsella el año pasado, a esta misma altura, cuando ya había celebrado en ocho ocasiones.

“No podemos criticar tanto a Alexis Sánchez, porque ya hizo todo lo que tenía que hacer. Es uno de los últimos de la Generación Dorada. Ahora viene a la selección chilena y ya no es un gran aporte, a pesar de la calidad”, dice Letelier.

Asimismo, el Pato agrega que “de aquí en adelante tiene que rendir al ciento por ciento, a la par con sus compañeros. Es un buen profesional, trabaja bien, se cuida, en lo físico no tiene problemas”.

Duras críticas

Aunque el momento de furia del Niño Maravilla comenzó, incluso, antes del duelo en Ecuador. El sábado pasado, Alexis Sánchez habló con los medios en la previa donde criticó fuertemente la infraestructura de Juan Pinto Durán, el centro de entrenamiento de la Roja. Así también, afirmó que de las duchas del Monumental, donde el equipo nacional empató con Paraguay, salía excremento. “En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así”, disparó.

Una nueva variable en el enojo delantero, cuyas palabras golpearon fuerte a Colo Colo y a la federación chilena. Tanto que sus críticas dieron la vuelta al planeta para graficar la vergüenza.

“Yo conozco las falencias de Pinto Durán, Marcelo Bielsa fue el único técnico que hizo algunos arreglos. Que haya excremento en el Monumental me parece inaudito, insólito, antihigiénico…”, aclara el Mortero.

Sus declaraciones contra Juan Pinto Durán trajeron repercusiones. El propio Pablo Milad conversó con el jugador y le pidió aclarar sus dichos. Según el curicano, las cinco duchas funcionaban a la perfección. Alexis, sin embargo, le hizo ver que cuando se encendía el agua caliente, dos quedaban sin la presión necesaria para ser utilizada.

Alexis, en sus redes sociales, se refirió a la conversación que sostuvo con Milad para responderle a Leonardo Farkas, el multimillonario que se ofreció a poner $20 millones para mejoras las instalaciones. “Hola, amigo Farkas. Se agradece por querer ayudar siempre, pero acabo de conversar con el presidente de la ANFP y solucionarán las duchas y el agua fría. También se comprometió a mejorar las instalaciones para el fútbol femenino en el corto plazo. La idea es que las generaciones futuras tengan herramientas de calidad como se merece la Selección Chilena (...) Mejor, amigo Leonardo, pongamos un 50/50 para hacer el estadio para la U”, dijo el delantero.

Milad, sin embargo, no retrocedió en su postura. “Se remodelaron todas las habitaciones, paredes y baños (de Juan Pinto Durán). Le dije a Alexis que la zona húmeda está dentro del proyecto. Le faltaba información”, volvió a repetir.

Los históricos ahondan en las quejas de Alexis. Letelier agrega que “Alexis está acostumbrado a otro nivel, en todo, por eso reclama por las instalaciones que tiene Chile. Es lógico, tal vez para los jugadores de acá es más habitual”.

Sin embargo, hubo un cuestionamiento en el medio por las palabras del tocopillano. No tanto por el fondo del tema, sino por el timing de hacer la crítica, justo en la mitad de la doble fecha eliminatoria y tras la renuncia del técnico Eduardo Berizzo.

“Si lo hubiera dicho en los mejores momentos hubieran dicho que se aprovechaba de la situación, porque estaban bien ubicados. Ahora dicen que se excusa por los malos resultados. Pero las cosa hay que decirlas en los momentos en los que hay que decirlas”, comenta Aravena.

Más severo es Letelier, quien reconoce que “el jugador chileno es así, salen a florecer las cosas malas cuando el rendimiento no es bueno, en todo ámbito de situaciones. Acá no hay excusas, el equipo con Berizzo nunca anduvo bien”.