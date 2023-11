Alexis Sánchez se lanza con todo contra la ANFP: “En el estadio sale excremento de nosotros mismos en la ducha, ¿Es tercera división?”

Alexis Sánchez no se guarda nada. A días del partido ante Ecuador y tras la salida de Eduardo Berizzo, el Niño Maravilla no elude ningún tema en conferencia de prensa y apunta a la cabeza del fútbol chileno. “Falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas, porque el Campeonato Nacional se detiene. Eso no lo voy a cambiar yo. Como país, la organización no ha estado muy bien. Debemos entender y tener conocimiento de como hacerlo”, aseguró el ariete.

Sánchez se sincera y da a conocer situaciones de la interna de la Roja y asegura que los futbolistas del medio local no están conformes con el nivel de la competencia. “La liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida. Los jugadores dicen que que es un desastre. También tenemos problemas con los estadios, a nosotros nos gusta jugar en el Nacional. Usándolo fuimos a dos estadios. En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funcionan, una selección no puede trabajar así. En el estadio Monumental el baño no funciona, sale excremento de la ducha, ¿es un estadio de tercera?”, dispara.

En ese sentido, el atacante del Inter de Milán se desmarca de las declaraciones de Pablo Milad, quien ha declarado que el balompié criollo no pasa por un momento crítico. “Crisis es no tener dinero, no tener nada. Yo creo que hay. Lo que sí, hay una crisis de entendimiento, falta conocimiento de la estructura de la Selección”, son sus palabras al respecto.

La salida de Berizzo y asume Córdova

Pese a los malos resultados, Sánchez se muestra agradecido con Eduardo Berizzo. Eso sí, descarta haber tenido un diálogo personal con el estratega luego de su renuncia. “Hace tiempo no veía un trabajo así en la Selección. Con Rueda, por ejemplo, no lo sentía así. Es un análisis abierto. En lo personal veo un equipo que juega de igual a igual. Con Colombia fuimos superiores y después Colombia le ganó a Brasil. Estamos a cuatro puntos de los de arriba. Veo al equipo bien”, analizó.

También reconoció que los futbolistas más nuevos en el plantel se mostraron afectados por al salida del adiestrador. “Los jugadores jóvenes estaban tristes, muchos debutaron con Berizzo. Jugaron los Panamericanos con una idea de juego bien marcada. Hace tiempo no pasaba. Pero esto es fútbol. El cuerpo técnico tuvo seriedad hasta el último día”, dijo.

Sobre la llegada de Nicolás Córdova como interino, el formado en Cobreloa asegura que no es descabellado pensar en darle una continuidad al proceso Ayer tuvimos una conversación con Córdova y se ve como alguien serio, que quiere trabajar y asumir su protagonismo desde el primer día. Viene un rival difícil. El presidente deberá tomar una decisión, no hay apuro. Nico es chileno y sería importante”