“Un sabio dijo...”: el enigmático mensaje de Claudio Bravo, a horas del adiós de Berizzo

Eduardo Berizzo sorprendió a todos renunciando a la banca de la Selección tras el empate sin goles ante Paraguay en el Estadio Monumental. El Toto puso fin a su paso por la Roja con un pobre rendimiento y dejándola en el octavo puesto de la tabla, con solo cinco puntos.

Dentro de sus decisiones al frente la escuadra nacional, el argentino optó por prescindir de Claudio Bravo, el histórico capitán de la Roja de 41 años, luego de que este optara por privilegiar sus vacaciones antes que acudir a la convocatoria para los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia, en junio pasado.

La decisión molestó a Berizzo, quien posteriormente hizo públicas sus razones. “Los arqueros conversan con el entrenador de arqueros, en este caso Roberto Bonano. Es como hablar conmigo, al ser de mi cuerpo técnico. De cara a la fecha FIFA no llamamos previamente a los jugadores. Claudio llamó y manifestó que no quería venir. Habló con nuestro entrenador de arqueros y le manifestó su deseo de descansar”, expresó.

Un conflicto desatado

“Para el futuro no sé si voy a llamar a Claudio Bravo, no tengo enemistades. No mezclo mis sensaciones personales con las profesionales”, añadió. Mientras que Bravo, se fue en picada y no ocultó su molestia: “Cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para competir a nivel de Selección, cuando tienes rendimiento y no tienes posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puedes hacer”.

Ahora, a menos de 24 horas de la salida del entrenador, el otrora capitán de la Roja publicó un enigmático mensaje que más parece ser una indirecta tras el paso al costado del DT. “Un sabio dijo: primero duele, después te da rabia, termina dándote risa y también la razón”, publicó, lo que de inmediato despertó las suspicacias entre sus seguidores.

Con la dimisión de Berizzo, la ANFP está abocada a la búsqueda de un nuevo entrenador, por lo que Bravo podría volver a tener una oportunidad en la Selección.