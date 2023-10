Berizzo le responde a Claudio Bravo: “Para el futuro no sé si voy a llamarle; no tengo enemistades”

Eduardo Berizzo procura concentrarse en el encuentro que la Selección sostendrá este jueves, frente a Perú. Es el primer desafío de la fecha doble que también contempla la visita a Venezuela. Se trata, por cierto, de dos encuentros en que la Roja tiene que sumar valiosas unidades para meterse de lleno en la carrera por un cupo en el Mundial de 2026. Por el momento, está octava, fuera de la zona de clasificación, aunque el camino recién comienza a transitarse.

Sin embargo, el técnico no puede dejar atrás la principal controversia que ha enfrentado en su ciclo: la marginación de Claudio Bravo. En la convocatoria anterior, reconoció que la determinación obedece a la negativa del portero de presentarse en los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia, los últimos antes del inicio de las Eliminatorias.

La respuesta

Berizzo descartó de plano que exista una animadversión hacia el golero. “Lo de la carta de reserva es administrativo, es para todos los futbolista convocables. Para el futuro no sé si voy a llamar a Claudio Bravo, no tengo enemistades. No mezclo mis sensaciones personales con las profesionales”, postuló.

Luego se refirió a los mecanismos de comunicación con los porteros. “Los arqueros conversan con su entrenador de arqueros, pero es como si hubiera hablado conmigo. Es una buena noticia saber que están todos disponibles y desde ahí yo decido”, explicó.

“Yo no converso con ningún futbolista antes de venir para preguntarle si están disponibles, lo doy por descontado”, otra vez en alusión a las declaraciones del guardameta. En ese contexto, consideró que un diálogo con el preparador de porteros, Roberto Bonano, tiene el mismo valor. E insistió en que en esas conversaciones Bravo privilegió sus vacaciones en la antesala de la convocatoria que generó el quiebre.

“Considero a todos para la próxima fecha”, insistió después, respecto de la posibilidad de llamar a Bravo en el futuro.

También en materia de arqueros, justificó el llamado a Fernando de Paul en la mejor actualidad del portero de Colo Colo en relación a Cristóbal Campos, el guardameta de la U al que había recurrido en anteriores citaciones.

Qué dijo Bravo

Bravo se había referido a su salida del combinado. “No es pasado, ni presente, pero los deseos de ayudar siempre han estado. Si sintiera que no hago las cosas bien o que no fuera un aporte, lógicamente lo diría que no estoy preparado, que no quiero ir y que mis condiciones no son óptimas. Pero, es todo lo contrario, si te sigues manteniendo con la cabeza ordenada y al nivel, por qué no puedes ser una alternativa”, declaró en una entrevista que concedió a TVN.

Luego, amplió. “Si me sorprende la sensación de malestar que puedan tener hacia mi persona, me sorprende el trato, fuera de eso él puede decidir, es innegable, jamás me he metido, jamás he presionado. Siempre he sido claro con eso, el rendimiento te lleva a ser convocado”, dijo. Y remató: “No quiero pensar más allá porque es escarbar más cosas (conocer los motivos de su no convocatoria) y no me gusta. Sí me deja la tranquilidad el saber lo que me toca hacer donde me toca estar. Sé de sobremanera lo que me ha tocado hacer cuando me ha tocado estar con mi selección. Eso no me preocupa, sí me preocuparía haber hecho las cosas mal”.

Tranquilidad por Alexis

El conductor de la Roja analizó otras situaciones. En ese contexto, por ejemplo, mostró su satisfacción por el momento de Alexis Sánchez, ya integrado plenamente al Inter de Milán. “Ale llegó a la fecha FIFA pasada sin actividad y hoy por hoy está en dinámica de equipo y lo celebramos”, expresó el DT.

También se desligó de eventuales favoritismos en el desafío ante la selección del Rímac. “Lo de los favoritismos y los antecedentes en una Eliminatorias tan compleja no tiene mucho peso. No lo uso a favor ni en contra. Los partidos son muy parejos. Un detalle define las cosas. Sí es un rival directo. Perú ha marcado el acceso a los mundiales. Para nosotros el partido es muy importante”, puntualizó.

Finalmente, aunque admitió la jerarquía del delantero, descartó alterar su propuesta por la presencia de Paolo Guerrero. “No habrá marca personal sobre Guerrero. Todo Perú nos preocupa de acuerdo a su sistema, su capacidad individual. Guerrero es un futbolista importante. No solo tiene gol, sino que el juego de Perú se apoya en él”, expresó.

