Claudio Bravo rompe el silencio tras ser borrado de la Roja por Berizzo: “Me sorprende la sensación de malestar que pueda tener hacia mí”

Claudio Bravo ha sido el gran ausente en el nuevo proceso de la Roja que busca un cupo en el Mundial 2026. El portero chileno, que fue borrado de las primeras dos nóminas entregadas por Eduardo Berizzo, no está en los planes de cara a los desafíos que se avecinan.

Berizzo, en conferencia de prensa, ha repetido en más de una oportunidad los motivos que lo llevaron a sacar de la convocatoria al guardameta del Betis. “Si necesita más claridad, la no convocatoria de Claudio Bravo se debe a su negativa de venir en la fecha FIFA pasada”, dijo. El oriundo de Viluco se ausentó de los partidos amistosos, previo al inicio de las Eliminatorias, para privilegiar las vacaciones junto a su familia.

Desde España, Claudio Bravo repasa su ausencia de la Selección. “Hay una persona encargada de llevar a quién quiera en una citación, en una nómina, en un once. Pero me sorprende la sensación de malestar que puedan tener hacia mi persona, siendo que la vez anterior y en esta oportunidad, reservaron tu nombre. Eso sí me sorprende, el trato más que nada”, asevera el formado en Colo Colo en entrevista con TVN.

Luego detalla que “cuando pasó todo esto, fui yo el que llamé. Fui yo el que cogí el teléfono. Fui yo el que comuniqué lo que tenía pensado en ese entonces, que era avisar en un periodo que no había citaciones ni nóminas”, asegura.

El histórico guardameta revela que tomó resguardos asumiendo que su ausencia podría traer consecuencias. “Pregunté si iba a ser convocado o no y la respuesta del otro lado es que no me podían dar esa información. Por ende, yo opto por lo familiar que es lo principal en mi vida”. ¿Siente que le están pasando la cuenta por otra cosa? “No quiero pensar más allá, porque pensar más allá es escarbar más cosas y eso no me gusta. Pero sí es lo que te explicaba: me deja tranquilo el saber lo que tengo que hacer en cada cosa donde tengo que estar”.

Bravo insiste en su posición. “La opción de no ser llamado siempre ha existido. Desde la primera nómina hasta la última, que no sé cuando va a ser. No me da pena, no me da lástima, porque hasta el último día hice las cosas de la mejor manera posible, me entregué al máximo de mis capacidades y eso me genera tranquilidad”.

Foto: Agencia Uno.

Pese a ello, el bicampeón de América no le cierra la puerta al Equipo de Todos pensando en futuras convocatorias: “La Roja no es pasado... No es presente tampoco. Los deseos de ayudar siempre han estado desde el día uno hasta que yo sienta que las cosas no las hago bien. Si sintiera eso, o que no seré un aporte, lógicamente lo diría: ‘No estoy preparado, no quiero ir, que las condiciones mías no son óptimas para ayudar desde fuera o compitiendo’. Pero es todo lo contrario”, asegura.

Más allá de sus intenciones, Berizzo parece no ceder en su posición. Sus arqueros para las Eliminatorias son Brayan Cortés y Gabriel Arias. “Jamás me he metido, jamás he llamado, ni cosas como esas, porque siempre he sentido que el rendimiento te lleva a la Selección. Si el rendimiento no te lleva, lamentablemente es poco lo que se puede hacer”, enfatiza.

Para cerrar, Bravo asegura estar tranquilo con su actual posición. Asegura que en el Betis lo valoran pensando en el aporte que puede significar de cara a los duelos de LaLiga. “A mí, más que otra cosa, me genera mucha tranquilidad, porque sé donde estoy y sé las cosas que me toca hacer en el día a día, las cosas que tengo que hacer en mi club y la valoración que tengo dentro de mi trabajo. Eso me genera tranquilidad”, enfatiza.

“No todo en la vida es malo. Esto es una pequeña parte de mi vida, lo profesional, y cuando salgo de aquí (del club) me olvido que soy futbolista y tengo muchas más cosas que si me hacen preocuparme de verdad, que si me hacen feliz y me generan plenitud”, concluye Claudio Bravo.