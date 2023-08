Fuera de la Roja y borrado hasta de la mesa negociadora de los premios: la trama que explica la caída de Claudio Bravo en la selección chilena

hace 28 minutos Tiempo de lectura: 8 minutos

Claudio Bravo, en el partido entre Chile y Paraguay, por la Copa América. (Foto: Agenciauno)

Eduardo Berizzo no convocó al arquero del Betis para la apertura de las Eliminatorias e instala la posibilidad concreta de no volver a considerarle. El golero fue uno de los principales referentes de un plantel histórico, pero en el camino ha ido perdiendo preponderancia por sus actitudes que no son bien vistas en el Equipo de Todos.