“¡Siempre pasa algo!”: Matías Fernández revela detalles del recordado reto de Marcelo Bielsa en la Roja

Uno de los grandes talentos futbolísticos que ha dado el país en los últimos años dice adiós. Matías Ariel Fernández vivirá el próximo 14 de octubre su partido de despedida en el estadio Monumental, luego de anunciar su retiro de la actividad en febrero de este año.

Para la jornada en la que el calerano pondrá el punto final de su carrera deportiva se espera una verdadera fiesta, con la presencia de grandes figuras que compartieron con el ex volante, ello en el marco de un lleno total.

En este contexto, y a siete semanas del evento,“Matigol” se dio el tiempo para hacer un repaso a su trayectoria con 24 Horas de TVN.

Ahí, el otrora jugador destacó el año 2006 como la temporada que marcó un antes y un después en su carrera: “Fue un gran año. Se mezclaron muchas cosas para que fuera un buen año. Teníamos un gran entrenador, el ‘bichi’ (Claudio Borghi), teníamos también a grandes jugadores: estaba el ‘mago’ (Jorge Valdivia), el ‘chupete’ (Humberto Suazo), Alexis (Sánchez) que llegó después, Arturo Sanhueza, el ‘kalule’ (Rodrigo Meléndez)... entonces todo se juntó para terminar con dos campeonatos nacionales”.

Consultado sobre el significado que tuvo ser elegido el Mejor Futbolista de América ese mismo año, Fernández confesó que “fue un regalo de dios haber ganado ese premio, una bendición. Pero en ese momento no le tomé el valor que tenía: me acuerdo que cuando me premiaron ya había partido al Villarreal y ese día me despertaron para avisarme, pero fui a entrenar y en ese momento no le tomé el valor”.

Sin embargo, luego agregó que “Román (Juan Román Riquelme) fue el primero que se me acercó en la mañana para felicitarme y me invitó a comer. Ahí dije: ‘Parece que es importante el premio’. Entonces uno con el tiempo valora mucho más esas cosas, porque en el momento solamente estaba preocupado de jugar”, reconoció.

Finalmente, el campeón de América con la Selección Chilena en 2015 se dio el tiempo para aclarar los motivos que originaron el recordado grito “¿Qué pasa ahora, Matías? ¡Siempre pasa algo!” proferido por el ex entranador de la Roja, Marcelo Bielsa en medio de un partido: “En realidad yo creo que le gritaba al doctor, porque me había cortado la oreja y me sangraba. No podía entrar y, como él es intenso, por eso gritaba”, aclaró entre risas.

Cabe recordar que en su carrera, Matías Fernández vistió las camisetas de Colo Colo, Villarreal (España), Sporting de Lisboa (Portugal), Fiorentina y AC Milan (Italia), Necaxa (México), Junior de Barranquilla (Colombia) y Deportes La Serena.

En su trayectoria consiguió ocho títulos: siete nacionales (dos campeonatos locales y una Copa Chile con Colo Colo, una Supercopa de Italia con el Milan, una Copa y una Supercopa de México con Necaxa y una corona de Primera División con Junior) y un trofeo internacional, el mencionado título de Copa América con la Roja.