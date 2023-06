¿Quién será el nuevo dueño del arco de la Roja? El debate que abre la ausencia de Claudio Bravo de cara al inicio de las Eliminatorias

“Se comunicó con nosotros y manifestó su intención de descansar (...) Las decisiones se toman en el tiempo exacto. Hoy la convocatoria está completa. Y de cara a la próxima, esta sensación de ser justo prevalecerá”, advirtió Eduardo Berizzo, el viernes pasado. Las palabras del técnico de la selección chilena sonaron como una lápida para Claudio Bravo. Por mucho, son las más llamativas de la conferencia de prensa que el entrenador de la Roja ofreció en la previa del amistoso frente a Cuba. En rigor, son las que acaparan todos los títulos en las notas periodísticas que se comienzan a publicar al instante. El quiebre es evidente y la amenaza sobre el futuro del arquero del Betis en el combinado nacional, categórica.

Berizzo está enojado por la decisión del arquero. Y. concretamente, le busca un nuevo dueño al arco de la Roja, una determinación que ya evaluaba al comienzo de su gestión, básicamente, en función de la longevidad de Bravo. En esta convocatoria, aparecen Gabriel Arias (35), Brayan Cortés (28), Cristóbal Campos (23) y Hugo Araya (22). Los primeros tres ya habían sido considerados por el técnico en el pasado y, de momento, el más utilizado es el actual cuidavallas del Cacique. El iquiqueño actuó ante Marruecos y Eslovaquia; el de Racing participó del empate 2-2 ante Qatar, mientras que el azul tuvo su primera aparición este domingo, ante Cuba. El loíno fue a la banca ante los centroamericanos. La escasa exigencia que representaron los caribeños aporta poco a la hora de calificar la actuación del estudiantil, ya que apenas tocó una vez la pelota.

Brayan Cortés, Gabriel Arias y Cristóbal Campos, los porteros de la Roja. Fotos: AgenciaUNO

Cortés suma votos

Antes de entrar en el análisis directo, Patricio Toledo le deja un mensaje a Berizzo. “Me parece muy drástica la decisión, si es que es así. Claudio ha hecho cosas muy importantes y tiene esa pequeña licencia para descansar, para estar con su familia. Para estos partidos, me parece que la tiene. Que no lo consideren ahora y estar bien para las Eliminatorias. Ahora, si ya no lo va a convocar, no hay muchas opciones. Cortes, Arias y ahora se agregó Campos. Esas son las alternativas que tiene. No hay más”, establece.

Luego, derechamente, muestra su preferencia. “Por la experiencia que ha adquirido, me parece que Cortés es el indicado. Ha jugado Libertadores, ha estado en la Selección, conoce el ambiente del equipo. A Campos le falta un poquito, aunque le va a servir estar e incorporar a su juego lo bueno de Cortés y Arias. Debe ser inteligente para mejorar. En dos años, va a estar peleando. A Arias, lamentablemente, el periodismo le puso una mochila muy grande: reemplazar a Bravo. No la supo llevar. No lo vimos jugar como en La Calera o en Racing. Ahí, Cortés y Campos le ganaron un paso. Como tercer arquero, es una opción”, sentencia. Y también agrega como alternativa a Fernando de Paul y celebra el posible salto de Lawrence Vigouroux a la Premier League. Eso sí, apunta el vacío que se produjo tras el apogeo de Bravo. “Hoy no hay referentes en el arco. No hay ídolos como Morón, Vargas, Cornez o yo. Hoy los chicos no se entusiasman en ser arqueros”, profundiza.

Marcelo Ramírez se resiste tajantemente a la posibilidad de que Bravo no vuelva a ser considerado. “Estoy en absoluto desacuerdo si no lo vuelve a llamar. Claudio no puede ser tratado igual que cualquier jugador. Si se toma sus vacaciones y vuelve el mejor Bravo, dámelo siempre. Cada jugador es distinto, especial. Claudio es un jugador que lleva 20 años en el primer nivel. Uno debe confiar en que si siente que necesita descanso y no jugar un partido con Cuba, está en lo correcto. Rueda ya cometió el error de dejarlo fuera y perdimos la gran opción de ganar tres Copa América consecutivas”, afirma el Rambo.

El emblemático arquero albo se resiste, incluso, a detallar opciones. “Hay, pero, insisto, no doy pie a que se ponga en duda la continuidad de Bravo. Berizzo estaría muy equivocado. Están Cortés, Nacho González, Araya, que tiene una proyección enorme. Hay, pero el primero es Bravo. El tema es que Berizzo no puede perderse un tremendo bastión. Por eso ni quiero pensar en posibles sucesores. Por eso no te doy nombres. La Selección parte por Bravo”, enfatiza.

En tanto, Jorge Aravena, otro ex seleccionado nacional, avala la posición del Toto. “El entrenador está en su derecho de nominar a quien estime conveniente. Como Claudio, de privilegiar sus vacaciones. Berizzo determina y hay que respetarlo. Si el entrenador no lo nomina para las Eliminatorias, es lo mismo, está en su derecho”, sostiene el Mortero.

El abanico y los números

Desde 2005 el arco de la Selección le había pertenecido casi exclusivamente a Claudio Bravo. La virtual exclusividad se había interrumpido entre 2018 y 2019, cuando los coletazos de la eliminación del Mundial de Rusia, que incluyeron una pública queja de Carla Pardo, la esposa del golero, por la indisciplina en el plantel, lo terminó por apartar del combinado y de quienes habían conformado, junto a él, un círculo de hierro. Bravo reapareció en la antesala de las clasificatorias para Qatar 2022.

Los nominados en esta triple fecha tienen pros y contras para luchar por el lugar. Arias, en un lustro, se ha posicionado como uno de los guardametas más destacados del fútbol argentino. No obstante, sus actuaciones en la Roja nunca han terminado de convencer. En 14 partidos con la casaca nacional acumula 18 goles en contra. Además, solo cuatro veces Chile ha ganado con él como titular. Suma cinco empates y cinco derrotas. Pese a que han pasado cuatro años, el único torneo donde era indiscutido fue la Copa América 2019 y sus errores ante Perú, en la semifinal, le significaron perder el lugar que se había ganado con Reinaldo Rueda. También hay otro factor que lo complica pensando en el futuro: su edad. Tiene 35 años, por lo que difícilmente aguante dos procesos eliminatorios.

Algunos partidos menos, pero más experiencia en clasificatorias, tiene Brayan Cortés. El ex Deportes Iquique ha sido calificado como el sucesor natural de Bravo. Sin embargo, hoy lucha por volver a la titularidad en Colo Colo. La perdió por motivos disciplinarios. Su actuación ante Boca Juniors, en la Bombonera, da cuenta de que sigue en un buen nivel. Su pasar por la Roja se compone de nueve encuentros, ocho de ellos como titular y uno ingresando de emergencia. Tiene cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas. En esos duelos le han anotado 10 veces.

Cristóbal Campos corre con cierta desventaja si se considera la experiencia como principal parámetro. Es más joven que sus compañeros. Este domingo, vivió su primer encuentro como titular en la Selección. El arquero tuvo poca acción. Cortó un balón tras un pase en profundidad y nada más. Aún no se le ha probado en un enfrentamiento de más envergadura.

Eduardo Berizzo, durante el partido amistoso entre Chile y Cuba. Foto: Daniel Pino/AgenciaUNO

Las otras opciones

El técnico de la selección chilena sorprendió con la nominación de Hugo Araya. El portero de Cobreloa se sumó a las opciones luego de un buen primer semestre en Calama. Tras la salida de Matías Cano del arco loíno, el canterano de los naranjas se quedó con el puesto y ha respondido. En la presente campaña ha jugado 1.350 minutos en 15 partidos. Le han convertido 13 dianas y posee, junto a San Luis de Quillota, la valla menos vencida de la Primera B.

Eduardo Berizzo conocía a Araya. Lo vio entrenar en los microciclos que realiza en Juan Pinto Durán. Estos procesos de menor duración son, precisamente, el otro lugar de donde se pueden sacar algunos nombres que llaman la atención del cuerpo técnico. En las últimas nóminas, los goleros más repetidos han sido Tomás Ahumada (21), de Audax Italiano, y Diego Carreño (21), de O’Higgins.

El itálico ha jugado 14 partidos en su club este 2023, considerando el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana. Sus actuaciones han sido destacadas en el certamen subcontinental, donde los itálicos sorprendieron al avanzar en su grupo, dejando eliminado al Santos de Brasil. Pero hay un aspecto que lo complica pensando en la alta competencia: su baja estatura. 1,81 metros no es elevado para un arquero.

El rancagüino es más alto, ya que mide 1,88, pero es suplente de Ignacio González, otro que reúne méritos para, al menos, estar en la órbita del entrenador. Carreño fue al microciclo que se llevó a cabo a fines de mayo. Matías Dituro, de Universidad Católica, es otro que llena el gusto de Berizzo, pero en la Federación de Fútbol de Chile aún no tienen total claridad reglamentaria sobre convocarlo.