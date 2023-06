Berizzo le pone la lápida a Claudio Bravo: “De cara a la próxima convocatoria, esta sensación de ser justo prevalecerá, claro que sí”

Eduardo Berizzo se sienta en la testera y no tarda en responder respecto de la materia más importante que arrojó la nómina para los amistosos frente a Cuba, República Dominicana y Bolivia: la ausencia de Claudio Bravo. El técnico se pone serio. Lo reflejan su expresión corporal y, fundamentalmente, sus palabras.

El seleccionador no tarda en reconocer la molestia que siente por la decisión que adoptó el arquero del Betis, quien privilegió sus vacaciones y por estos días está con su familia en Dubai, tal como informó El Deportivo. “Es la misma. Así sucedió. Se comunicó con nosotros y manifestó su intención de descansar”, confirmó respecto del diálogo en que Bravo notificó de la decisión.

Las palabras del entrenador tiene, después, carácter de sentencia. “Las decisiones se toman en el tiempo exacto. Hoy la convocatoria está completa. Y de cara a la próxima, está sensación de ser justo prevalecerá, claro que sí”, dice respecto de la eventual ausencia de Bravo en las próximas listas.

Trato justo

Berizzo reforzó la idea del trato justo. “Mire, como conductor uno prioriza el trato de los futbolistas, más allá de lo deportivo. Aquí viene quien está rindiendo, pero también es cierto que las relaciones se tratan de un trato justo para todos”, enfatiza.

Claudio Bravo en la Selección.

Lueg entra en la definición más específica. “En ese trato justo, uno de debe ser sincero en la administración. Muchos futbolistas han llegado antes. Todo el mundo ha mostrado su compromiso de estar aquí. También es cierto que administro un trato justo e igualitario para todos”, insiste.

En ese contexto, procura reforzar la valoración a los jugadores que tiene a disposición en Pinto Durán y a los que llegarán en los próximos días. “El compromiso ha sido muy alto. Me gustaría hablar más de los presentes, de los que están. Acá hay jugadores que terminaron de competir hace 10 días, otros que terminaron sus contratos y que arriesgaron para estar acá. El compromiso es absoluto y es lo que yo quiero ver en mis futbolistas”, manifiesta.

Más tarde, elogió el rendimiento de los arqueros que integran la actual lista, otra muestra de la amenaza a la continuidad de Bravo. “Tenemos muy buenos arqueros podemos confiar en ellos. Brayan (Cortés) lo confirmó. Arias y Campos lo mismo. Las distancias entre ellos no son tan grandes. Lo definirá el rendimiento”, sentencia.

“No lo puedo responder hoy. Hoy he elaborado la lista. Cuando he elaborado la próxima, se enterará”, insistió, después, respecto del futuro de Bravo en el combinado nacional, de cara al inicio de las Eliminatorias. Otra muestra de que el histórico capitán de la Roja, al menos, perdió la consideración que eternamente había tenido en el Equipo de Todos.