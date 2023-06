Erling Haaland y su deseo de ganar la Champions: “Ha sido mi sueño desde que tengo uso de razón”

Este sábado 10 de junio de 2023 el Manchester City tiene la oportunidad de hacer historia y levantar su primer Champions. El club esta temporada ya se quedó con la Premier League, en una espectacular remontada ante el Arsenal, y con la Copa FA tras imponerse a su clásico rival, el Manchester United. Sin embargo, falta la más importante y esquiva de todas. Así lo siente Erling Haaland, el gran goleador que tiene en estos momentos el club.

El noruego reconoce que Los Ciudadanos se han convertido en un equipo ganador antes de su llegada, pero que falta la copa más importante de Europa: “Ganaron la Premier League dos veces seguidas antes de que yo llegase, por ejemplo. Saben cómo hacerlo en la Premier League, ahora sólo nos falta la Liga de Campeones y ese es el motivo por el que vine”.

El Androide declara que la Champions es uno de sus sueños desde siempre: “Toda mi vida. Que yo recuerde, ha sido mi sueño desde que tengo uso de razón. Hace mucho tiempo”. Además, cuenta el recuerdo de una final que lo marcó para el futuro: “Creo que fue en 2008, un Chelsea – Manchester United. Cuando vi las celebraciones quise formar parte de algo así y estoy cada vez más cerca”.

A pesar del importante acontecimiento que vivirá en unos días, Haaland no se estresa y disfruta con tranquilidad este momento: “Sí, me lo estoy pasando bien cada día. No es ningún problema. Se trata de creer en uno mismo y a la vez de disfrutar cada día, tanto como jugador como persona. Intento sonreír todo lo que puedo”.

El estilo Guardiola y la importancia para su crecimiento

El delantero, goleador esta temporada de la Premier League con 36 tantos, record para un debutante en la competencia, cuenta sobre el estilo de Pep Guardiola y cómo ha sido trabajar con él: “Ha tenido un gran impacto. Está obsesionado con los detalles, y disfruto mucho trabajando con él día a día. Pep es muy intenso y eso me gusta. Siempre me habla de mejorar esos detalles, de seguir progresando. Son las pequeñas cosas aquí y allí”.

Por último, Haaland no tiene problemas en decir que siente que tiene mucho por mejorar, a pesar de sus increíbles números desde su irrupción en la segunda división de Noruega: “Aún soy joven, tengo mucho por mejorar. Estoy en el sitio ideal, trabajando con el mejor entrenador y los mejores jugadores del mundo. Hay muchas cosas todavía que puedo mejorar”.