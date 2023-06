El primer año de Eduardo Berizzo en la Roja bajo la lupa

Un año pasa volando. Bien lo sabe Eduardo Berizzo. Esta semana, conmemoró su primer aniversario al mando de la Roja. El 30 de mayo de 2022, en la sede de la ANFP, el argentino fue presentado oficialmente como el nuevo jefe técnico. Lo acompañaba Francis Cagigao, otrora director deportivo de las selecciones nacionales. El Toto asumió luego de un mal paso en Paraguay, pero con el piso que genera su conocimiento del fútbol local.

Han pasado más de 365 días y las dudas ocupan más espacio que las certezas. El anhelo de la Selección, y el clamor de los hinchas, es evitar un tercer fracaso consecutivo de cara a una Copa del Mundo (2026) que tendrá más cupos para la Conmebol.

Los números arrojan un balance escuálido. Berizzo debutó el 6 de junio de 2022, en Daejeon, Corea del Sur, apenas unos días después de su presentación en Quilín. De hecho, ni siquiera elaboró la nómina que fue a la gira asiática. De ocho partidos dirigidos (todos amistosos), el registro es de un triunfo, tres empates y cuatro derrotas, con cinco goles a favor y 11 en contra. La última victoria sobre Paraguay maquilló algo los números. Los guarismos indican sólo un 25% de rendimiento. Muy por debajo de los planes.

Esos cinco tantos se anotaron en dos partidos: dos a Qatar y tres a los paraguayos. Alexis Sánchez es el mayor anotador del proceso, con tres. El actual atacante del Marsella sigue siendo el buque insignia del seleccionado, más aún por su actualidad en Europa. En total, Berizzo ha utilizado 43 futbolistas, de los cuales nueve debutaron por el equipo A de Chile: Nayel Mehssatou, Álex Ibacache, Darío Osorio, Williams Alarcón, Guillermo Soto, Michael Fuentes, Lucas Assadi, Alexander Aravena y Matías Catalán.

La búsqueda

Una de las mayores críticas que recaen sobre la figura del seleccionador es la falta de una idea definida. “¿A qué juega Chile?” es la inquietud recurrente. La búsqueda de la identidad de la Roja es un tema. “Estamos encontrando futbolistas, encontrando la idea a partir de ellos. Entrando en contacto con muchísimos futbolistas. De hecho, estamos ahora en un microciclo Sub 23, pero siempre he apuntado a la adulta. Uno (el futbolista) llega a Pinto Durán y tiene que quedarse. No viene a jugar a la Sub 17, Sub 19, Sub 23″, manifestó Berizzo en la semana. También reconoció que como cuerpo técnico han observado a más de 100 jugadores.

En líneas generales, esta Selección ha pasado por tres dibujos tácticos, con los que ha comenzado los ocho juegos. La era del Toto arrancó con el 4-3-3, que mostró ante Corea del Sur y Túnez. En los siguientes dos, ante Ghana y Marruecos, pasó al 3-5-2. Por cierto, ante los magrebíes, la gran sorpresa del último Mundial, se vio a más “titulares”. Aquel día, Gary Medel fue el líbero, con Charles Aránguiz y Arturo Vidal en el mediocampo, más Alexis Sánchez y Ben Brereton en el ataque.

Desde el amistoso con Qatar, que terminó 2-2, Chile estableció un 4-4-2, con matices. Este diseño, el que se ha visto más recientemente, ha dejado algunas cosas. Una de ellas es el sitio que se fueron ganando jugadores como Gabriel Suazo, Marcelino Núñez y Felipe Méndez. El hombre del Toulouse ha sido el lateral izquierdo titular en las úl timas cuatro presentaciones de la Roja, afianzándose como la carta por esa franja. Esto dista de la constante búsqueda por dar con un relevo definitivo para Mauricio Isla.

“Berizzo está haciendo lo que trató de hacer Rueda: conseguir nuevos futbolistas para la Selección. Nosotros todavía pensamos que los jugadores que nos dieron grandes triunfos van a durar toda la vida. Eso no es así. Nos está pasando lo mismo que le pasó a Colombia con la generación del Pibe Valderrama, el Tren Valencia, (Freddy) Rincón... Los colombianos pensaron que iban a durar para siempre y cuando tuvieron bajas, estuvieron tres Mundiales seguidos sin participar”, afirma Jorge Aravena. “Esto lo dije en la mejor época de Sampaoli: empezar a buscar nuevos jugadores. Hoy Berizzo está haciendo eso. Tampoco nosotros somos un país donde aparecen jugadores de la nada”, añade el Mortero.

Jugadores de la Roja caminando a los vestuarios, ante Paraguay. Foto: Sebastián Oria/AGENCIAUNO.

En toda la era Berizzo, el nombre que aparece más repetido es el de Gary Medel. El futbolista del Bologna es el único que ha participado en los ocho encuentros, siete como titular. Una de las pocas certezas del proceso es que el Toto prefiere al Pitbull como volante, con la opción de que se meta entre los centrales para ser un líbero. En Italia, con la llegada de Thiago Motta al Bologna, el ex UC juega en el mediocampo.

Seis arqueros

El arco parece estar bien cubierto. Al día de hoy, Berizzo ha usado a seis porteros: Fernando De Paul, Zacarías López, Sebastián Pérez, Brayan Cortés, Gabriel Arias y Claudio Bravo. El capitán de la Roja no arrancó el proceso. Su primer juego fue ante Polonia, en noviembre de 2022. La inactividad que tenía en el Betis era la justificación. “En un momento, si retoma su nivel y minutos, está abierta la opción de ser convocado”, explicó el técnico en septiembre pasado. Hoy, la realidad es otra porque el de Viluco está jugando en España. Eso sí, para la fecha FIFA que viene no fue considerado.

“Bravo sigue siendo el número uno de Chile, sin desmerecer a los que están después. En este momento, estando Bravo, con la calidad que tiene, hay que respetar que esté jugando en Europa y bien. Es un merecimiento grande, tenga la edad que tenga”, dice Polo Vallejos, portero mundialista en 1974.

Este mes, Chile tendrá tres partidos más, en la última fecha FIFA antes del inicio de las Eliminatorias.

