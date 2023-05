Eduardo Berizzo anticipa el debut de Chile ante el Uruguay de Marcelo Bielsa en las Eliminatorias: “Será un placer enfrentarlo”

Eduardo Berizzo ya piensa en los próximos partidos amistosos que sostendrá la Roja, con el objetivo de llegar de la mejor forma posible a las Eliminatorias para el Mundial de 2026. Cuba, República Dominicana y Bolivia aparecen en el camino de la selección chilena, antes del debut oficial ante el Uruguay de Marcelo Bielsa.

Sin muchas ganas de explayarse, el Toto se refirió escuetamente a la llegada de su mentor a la banca del equipo charrúa, que además será el primer rival oficial de Chile camino a la próxima Copa del Mundo. El duelo se jugará en el Estadio Centenario.

“Será un placer enfrentarlo”, respondió, brevemente, ante la consulta sobre qué le parecía debutar en Montevideo ante la Celeste del rosarino. “Sí, he hablado con él”, agregó después, cuando se le preguntó si se ha comunicado con el Loco tras su arribo al país oriental, dejando en evidencia que no le interesaba entregar mayores detalles al respecto.

Berizzo también habló sobre su trabajo en la Roja y los microciclos que se están realizando en Pinto Durán. “Estamos encontrando futbolistas, encontrando la idea a partir de ellos. Entrando en contacto con muchísimos futbolistas, de hecho estamos ahora en un microciclo Sub 23, pero siempre he apuntado a la adulta. Uno llega a Pinto Durán y tiene que quedarse. No viene a jugar a la Sub 17, Sub 19, Sub 23. Uno apunta a la adulta y en eso estamos”, advirtió.

“Hemos observado a muchos jugadores, más de cien futbolistas y seguimos observando. Se acerca la competencia, la lista se irá puliendo y los entrenamientos aumentando. La lista de Julio será importante para retomar ese proceso, pero ahora estamos centrados en el microciclo buscando futbolistas que aporten a la fecha FIFA que se viene”, añadió.

También indicó que el objetivo de estos duelos amistosos será “competir”. “Queríamos jugar en casa. Hoy día no es fácil encontrar rivales. Los partidos de selecciones adultas no son rentables por sí, entonces hay que encontrar y trabajar mucho sobre rivales. Yo pienso lo mismo (que Pablo Milad) en no menospreciar a ningún rival ni los actuales ni los que vamos a enfrentar en un futuro. Somos una selección que buscaba partidos y enfrentaremos tres. Bienvenido sea”, explicó.

A su vez, aseguró que también estos trabajos están proyectados para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023: “Estamos buscando preparar ese equipo. Llevamos siete microciclos hechos a partir de Sub 23 y esos futbolistas son opciones a la adulta. Por ejemplo (Alexander) Aravena ha venido y terminado jugando en la selección mayor y ese es nuestro desafío. De cara a la fecha FIFA triple, vamos a mezclar a los futbolistas jóvenes con los extranjeros que lleguen más adelante”.

El balance de Marcelino

Por su parte, Marcelino Núñez, uno de los futbolistas que se encuentra concentrado en Juan Pinto Durán, valoró el microciclo de la Selección. “Los entrenamientos son muy intensos y nos estamos preparando de la mejor manera para los Juegos Panamericanos y los partidos amistosos”, dijo el volante formado en Universidad Católica.

También se cuadró con Eduardo Berizzo y Pablo Milad al señalar que “no hay que menospreciar a ningún rival y esto nos va a ayudar a prepararnos bien”, con respecto a los cuestionamientos sobre el nivel de los próximos amistosos de la Roja.

Por último, realizó un balance de lo que fue su experiencia en Inglaterra en su primera temporada con el Norwich en la Championship. “Fue un año de adaptación. Lo pude hacer muy bien gracias a Dios y ya el otro año hay que exigirse más metas y poder clasificar a la Premier”, cerró.