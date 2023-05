Pablo Milad sobre el caso WhatsApp: “La experiencia fue dura; no me daban ganas de salir a la calle”

El presidente de la ANFP Pablo Milad se refirió este martes a la polémica que enfrentó hace algunas semanas después de que se filtrara una serie de conversaciones en WhatsApp con los presidentes de los distintos clubes, criticando que se incluyera la deuda de pensión alimenticia como una de las causales para impedir la entrada a los estadios.

“Yo he superado el impase. Primero porque me he reunido y he conversado con parte de los ministros por las situaciones. He pedido mis disculpas públicas por los términos. No fue la finalidad minimizar las acciones del Gobierno, todo lo contrario, para reforzar la idea. No con el lenguaje más adecuado, porque fue trivial y con gente que uno conoce hace mucho tiempo”, señaló el mandamás del fútbol chileno en medio de la presentación de MG Motors como nuevo sponsor de La Roja.

“Lo más importante es trabajar en la violencia en los estadios. Lo demás fue una situación puntual que no va a afectar el trabajo que es para que la gente vaya con seguridad al estadio el día de mañana. Miembros de la ANFP fueron a México a ver un sistema de seguridad y de identificación facial, tecnología que es súper rápida y que está relacionada con la venta de entradas”, agregó.

También dio a conocer que “hemos hecho muchas cosas con el registro civil. Está dispuesto a firmar un convenio con nosotros también. Ayer nos reunimos con el Fiscal Nacional. Hemos seguido trabajando, han seguido las mesas de igual forma. No ha habido ninguna interrupción por este impase. Cuando uno se equivoca pide las disculpas de corazón”.

También reflexionó sobre lo que esto significó para él en lo personal. “lo único positivo es que muchos amigos me dijeron que ahora tenemos que poner mucho cuidado con lo que vamos a escribir. Sirvió de algo. Vieron mi experiencia, que fue bastante dura por lo demás, porque con todo esto no me daban ni ganas de salir a la calle, pero es parte de una situación que ya está superada”.

Amistosos

Pablo Milad aprovechó la ocasión también para referirse a los próximos amistosos de la Roja contra Cuba, República Dominicana y Bolivia. “Este fue un proceso que partió hace muchos meses. Hubo variaciones de programación en Concacaf. Teníamos varias invitaciones en diferentes países, pero se priorizó jugar partidos de local. Somos la única selección que va a jugar tres partidos amistosos en esta fecha FIFA con la finalidad de trabajar lo colectivo, la metodología que está implementando el profesor con la finalidad de mejorar el juego conjunto”.

“Nosotros confiamos en la preparación que ha tenido la selección, no así la que tuvimos en plena pandemia. Hoy el rival es en función del funcionamiento del equipo. La finalidad se cumplió al tener dos partidos de local y uno de visita y es lo que nos pidió el profe. Y nosotros tenemos que minimizar las variables y aumentar las posibilidades de competencia”, complementó.

Sobre las críticas por el nivel de los rivales aseguró que “hoy en día en el fútbol no hay rival chico. Hay ciertas semejanzas en el fútbol. Uno tiene que ver los rivales de la región. Uno sabe que Uruguay con (Marcelo) Bielsa va a jugar con Cuba y con Nicaragua. Esto es una situación que se vivió por varios motivos. No queríamos jugar de visita. Solo tenemos que es ese partido contra Bolivia y que no hubiéramos ido si fuera en La Paz que requiere un sobreesfuerzo. Los jugadores son prestados y tenemos que hacernos responsables de devolverlos de buena forma a sus respectivos clubes”.

“Están las vacaciones de los jugadores en Europa. Eso asegura un rendimiento óptimo para el día de mañana. La Generación Dorada antes de salir campeón en 2016 perdió con Jamaica. Tenemos que partir de abajo porque no clasificamos al pasado mundial y tenemos que ir ganando la seguridad, la presencia y el rendimiento que todos queremos en la Selección”, cerró.