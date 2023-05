La Roja tiene nuevo sponsor: MG Motors desembolsará US$ 11,6 millones hasta 2026

Se aproximan las Eliminatorias para el Mundial que se disputará en Norteamérica, específicamente, en Canadá, Estados Unidos y México. El inicio de un nuevo proceso mundialista está a solo unos meses de empezar y en la ANFP son optimistas con el proyecto de Eduardo Berizzo, pero también miran de reojo la compleja situación monetaria que los afecta. Por eso, en la sede de Quilín celebran el nuevo contrato con MG, que les reportará US$ 11,6 millones hasta el año 2026, según pudo averiguar El Deportivo.

Un gran respiro

No han sido tiempo fáciles para la administración de Pablo Milad, que ha debido hacer frente al declive de la Generación Dorada y, por ende, a la devaluación de la Roja. La ausencia de auspiciadores se ha visto reflejada en la ropa de entrenamiento que han vestido los seleccionados nacionales, tanto juveniles como adultos, en los últimos microciclos realizados en Juan Pinto Durán. Hasta hace poco, en los uniformes solo se apreciaba a BCI, Cristal, Adidas y ACHS.

Sin embargo, en el ente rector del fútbol chileno ahora respiran mucho más aliviados. Estaban a la espera de cerrar nuevos acuerdos, como el de Morris Garage (MG), que se hará oficial este martes en Quilín. Mientras que Pepsi también está muy cerca de ser nuevo patrocinador. De hecho, solo restan detalles para que la marca de bebidas se convierta en auspiciador de la Roja, en reemplazo de Coca Cola, según detallan conocedores de las negociaciones.

En ese sentido, la ANFP ya aseguró el vínculo con Morris Garage Motors. La compañía china, que hasta hace tres temporadas era el main sponsor de Colo Colo, firmó un contrato por el período 2023-2026. En esos más de tres años, la empresa va a pagar US$ 11,6 millones a la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

La marca, que tuvo dueños británicos hasta 2007, llegó en su momento para reemplazar a DirecTV en la casaquilla del Cacique, y estuvo tres años ligada a Blanco y Negro. Durante ese período, entre 2018 y 2020, MG desembolsó 2,4 millones de dólares por temporada en Macul. Es decir, el contrato con la Roja será mayor al que firmó con el Cacique.

Las relaciones finalizaron hace dos temporadas. En ese tiempo, Colo Colo tuvo como main sponsor a una de las marcas de la multinacional Cervecería AB InBev, Pilsen del Sur. El convenio duró dos años, con cifras que bordearon los US$ 2 millones en cada uno. En tanto, en el presente curso, el cuadro de Macul está con Coolbet. El Cacique firmó con la casa de apuestas por dos años, aunque el acuerdo será renovable por otros dos. La empresa debe pagar US$ 3 millones cada 12 meses.

La deuda con los seleccionados

En el ente rector del fútbol chileno esperaban arrancar el nuevo ciclo en cero. No obstante, la realidad es absolutamente distinta, pues existe una deuda millonaria. Desde el organismo presidido por Pablo Milad les adeudan $ 2.800 millones a los futbolistas de la Roja. Los premios, que están pendientes de los procesos anteriores, son un dolor de cabeza para la asociación.

En ese sentido, se sigue apelando a la buena voluntad de los jugadores para poder sanear la abultada cifra. De ambas partes hay buena voluntad. Se han tenido acercamientos con Claudio Bravo y Gary Medel, los capitanes del combinado nacional. Ahí, se ha buscado reconocer los acuerdos y gestionar plazos flexibles para cuadrar los números, sin poner en aún más riesgos las alicaídas arcas de la entidad. Las reuniones han estado a cargo de Rodrigo Robles, gerente de selecciones, y Pablo Silva, gerente general de la corporación.

Pérdida de socios

La situación monetaria es compleja. La pérdida de socios comerciales fue un golpe profundo, ya que entregaban importantes réditos económicos que sostenían los gastos de la selección. El caso más bullado fue el de Coca Cola. La bebida gaseosa más famosa del mundo era el principal auspiciador de la Roja. Su vínculo duró más de seis décadas, concretamente, desde el Mundial de 1962. Sin embargo, hace unas semanas, la compañía anunció su salida del elenco nacional. Fue una decisión estratégica de la multinacional.

La decisión tomó por sorpresa al organismo que tiene sede en Quilín, pero esperan volver a llamar la atención de diferentes empresas: “La marca vale lo que alguien está dispuesto a pagar. Lo que se está pagando es menor a lo que se pagaba en el pasado, pero tiene que ver más con los resultados deportivos que con la marca propiamente tal. La ausencia de resultados deportivos trae que haya menos disposición de marcas o, en su defecto, a poner menos dinero. Son ciclos. No solo pasa en Chile. Espero que los resultados que generemos en el futuro despierten mayor interés en las marcas”, señaló Rodrigo Robles, gerente de selecciones, en conversación con El Deportivo.

La caída en el rendimiento de la Roja terminó pasando la cuenta y la pérdida de auspiciadores ha sido la tónica durante los últimos meses. Nike, Santander, Sodimac, Claro y Arauco también rompieron su alianza con la Roja.

La primera señal de la devaluación de ocurrió durante el primer semestre de 2021, en torno a los derechos televisivos. Hubo una oferta del consorcio formado por Mediapro y 1190 Sports, pero esta no dejó conforme a nadie, a pesar de que existía la necesidad cerrar un acuerdo con prontitud debido a la magnitud de la crisis económica. El acuerdo se acercaba solo a la mitad de lo esperado, por lo que finalmente la ANFP declaró desierta la licitación, ante la falta de interesados. Finalmente, la cifra aumentó y, a pesar de ser algo baja para las pretensiones del organismo, terminó por convencer. En Quilín esperaban vender los derechos del próximo Mundial en US$ 120 millones, pero la sociedad entre las dos empresas terminó pagando solo US$ 75 millones.