Rodrigo Robles: “Hay amplio consenso de que la situación económica de la Roja no es la misma de antes”

Rodrigo Robles es la mano derecha de Eduardo Berizzo. Quien fuese gerente de Ligas de la ANFP, con pasos por O’Higgins y Audax Italiano, hoy tiene a cargo las diferentes categorías de la Roja, masculinas y femeninas. Tras la salida de Francis Cagigao, se convirtió en pieza clave para buscar la clasificación al Mundial 2026.

¿Cómo llega a la Roja?

Recibí una invitación una vez que terminó el contrato de Francis Cagigao. Pablo Milad y Jorge Yunge me invitaron a un proyecto que tenía que ver con desarrollar una gerencia de selecciones, que tuviera un foco más amplio.

¿Qué le dejó Francis Cagigao?

Dejó una base de trabajo. Hay un departamento de scouting que dirige Marko Biskupovic, de indentificación de talento. No había una estructura de esa naturaleza.

¿Habló con Cagigao?

No. Tampoco cuando estuve en Audax, por diversos motivos.

¿Esos “diversos motivos” es por una mala relación?

No. No hubo vinculación entre el club y la dirección deportiva. Desconozco los motivos.

¿Percibe pesimismo alrededor de la Roja?

No, al contrario. Creo que hay una energía positiva, hay confianza, mucho respeto por el cuerpo técnico de Eduardo Berizzo. Hay un reconocimiento hacia los jugadores. Me tocó estar en la fecha FIFA pasada frente a Paraguay y lo vi.

Pero en el ambiente hay una crítica muy dura con Berizzo por los resultados de los amistosos...

Sí, todos somos consumidores de medios y redes sociales, porque va midiendo la temperatura del hincha, un poco exacerbada en ocasiones. Eso ha estado influenciado por los resultados del año pasado, que no fueron los mejores. Pero, por otro lado, y que lo hemos hablado con Eduardo, con su anterior paso con Bielsa por la Roja, es que la Selección trasciende. Y hoy se ve mucho optimismo en lo que puede hacer la Selección.

En la previa ante Paraguay existía mucha incertidumbre...

Efectivamente, había una sensación de incertidumbre, pero una vez que Chile juega de local, le gana a Paraguay, uno empieza a recordar los mejores momentos del 2015, 2016. Creo en los proyectos, pero evidentemente se sostienen con resultados. Más allá de los amistosos que tenemos ahora, el objetivo de ganar es desde las Clasificatorias. No por eso en los amistosos no vamos a salir a ganar, por supuesto.

¿Alcanzo a ver incómodo a Berizzo por no ganar?

No incómodo, pero sí preocupado por sentir que quizás no se estaba reflejando el buen trabajo en resultados. Algo estaba faltando. Afortunadamente, como se estaba trabajando bien, había convencimiento de que se iba a mejorar el funcionamiento. Creemos que ese funcionamiento ya está.

Ahora vienen amistosos con Cuba, República Dominicana y Bolivia. ¿No había más?

Lo que se acordó entre la gerencia de selecciones y el cuerpo técnico era jugar en Chile. De local no era fácil encontrar rivales. Pudimos jugar con rivales superiores, pero en el extranjero. Pero con la idea de jugar en Chile, nos encontramos con los centroamericanos.

¿Se negoció con Argentina?

Sí, fue una posibilidad. Pero hay que ser prudente y criteriosos. Tienen una dinámica de organizar partidos amistosos que se basa en lo económico. Milad dialogó con ellos, pero eran cifras que escapan a la realidad chilena. Eran dineros que en Sudamérica son imposibles de pagar.

¿Cree que Chile llegará en un buen nivel a las Eliminatorias?

Siento que sí. Los jugadores más destacados están terminando bien sus temporadas. No tenemos grandes lesiones. El trabajo que se hizo la fecha pasada fue muy importante. Eduardo pudo intervenir en los jugadores, en la dinámica. El apretón final en junio nos permitirá que Eduardo siga interviniendo y madurando la idea.

¿Berizzo se jugará el cargo fecha a fecha en las Eliminatorias?

Te diría que no, pero eso no depende de mí. Este es un proceso. Creo en los proyectos. Este es un proyecto de clasificación al Mundial, pero los proyectos se sostienen con resultados y vamos a ir viendo cómo nos va yendo. Evidentemente, si bien todos queremos ir ganando todos los partidos, el tener un traspié dentro de las Eliminatorias no nos pone en duda el proyecto. Ahora, si los resultados negativos son sostenidos en el tiempo, el propio Eduardo va a repensar su proyecto. Estamos convencidos de que no será así.

Rodrigo Robles, gerente de selecciones nacionales. Foto: Juan Farías / La Tercera

¿Se seguirá dependiendo de la Generación Dorada?

La Generación Dorada está representada por seis jugadores, que están en actividad. Esos jugadores están en la Selección por su presente, no por su pasado. Nos ayudarán al recambio, con jugadores como Aravena, por ejemplo.

¿No le teme a sacar a los jugadores de la Generación Dorada por los coletazos que pueda traer?

Eduardo es bastante responsable en eso. Los seguirá convocando en la medida que deportivamente le sigan aportando valor. No serán separados o dejados de convocar por su edad, es por rendimiento.

Coca Cola dejó a la Roja después de 61 años. ¿La marca Selección dejó de ser rentable?

La marca vale lo que alguien está dispuesto a pagar. Lo que se está pagando es menor a lo que se pagaba en el pasado, pero tiene que ver más con los resultados deportivos que con la marca propiamente tal. La ausencia de resultados deportivos trae que haya menos disposición de marcas o, en su defecto, a poner menos dinero. Son ciclos. No solo pasa en Chile. Espero que los resultados que generemos en el futuro despierten mayor interés en las marcas.

¿Le sorprendió la salida de Coca Cola?

Sí, desde el punto de la emocionalidad. Tú hablabas de los 60 años. También entiendo que hay una estrategia global de Coca Cola, de vincularse más con eventos deportivos.

¿Llegó el momento de Pepsi?

¿Por qué no? Creo que es un buen momento para entrar y dar un impulso para capitalizar los éxitos que vienen.

Si hay menos dinero, se deben bajar los premios. ¿Lo ha conversado con los jugadores?

No me voy a referir a ese tema, porque es de carácter privado.

¿Los futbolistas saben de la complicada caja de la ANFP?

Los jugadores son conscientes, están pendientes y tienen a sus familiares en Chile. Saben que la situación económica en Chile no es la misma. También es cierto que hay un amplio consenso de que la situación económica de la Selección, del país, y el tema de los sponsor, no es la misma de antes. Es un tema que creo será bien resuelto.