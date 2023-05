Arriesga ocho años de castigo por dopaje: Antonio Cabrera da positivo por segunda vez en su carrera

Antonio Cabrera vuelve a estar en el ojo del huracán. El ciclista de 41 años fue notificado el día de ayer de que una de las muestras que se realizó en el Campeonato Nacional de Ciclismo Pista Otoño 2023 dio un resultado adverso en las pruebas de anti doping, por lo que arriesga un castigo ejemplar al ser reincidente. Todo esto se suma a un periodo turbulento de su vida, en donde fue denunciado por violencia intrafamiliar por su ex pareja, quien terminó suicidándose el 21 de enero de este año.

Respecto al positivo, según información que pudo recabar El Deportivo, este se produjo en una muestra de orina tomada el 13 de abril de 2023. La sustancia encontrada se trata de GHRP-2 (Pralmorelina) y de su metabolito GHRP-2 Ácido Libre. Dicha sustancia es un péptido liberador de la hormona de crecimiento, que figura en la Clase S2 de la Lista de Prohibiciones de la AMA.

Cabrera recibió la notificación ayer, mientras se encontraba con la selección chilena en un concentrado en Buenos Aires con miras al Panamericano en San Juan. Con esto quedó provisionalmente suspendido, por lo que lo más probable es que vuelva al país a planificar su defensa.

El ganador del oro en los Juegos Panamericanos de 2019 podría recibir un castigo de ocho años de suspensión, poniendo en jaque la viabilidad de su carrera en un futuro. Dicha sanción es tan dura porque Cabrera es reincidente en situaciones de dopaje.

Para los organismos internacionales, la reincidencia se considera cuando los positivos se dan en un periodo no mayor a diez años. En el caso del chileno, le faltaban dos semanas para superar ese tramo desde su sanción inicial, ya que la primera fue el 27 de abril de 2013 y esta el 14 de abril de 2023.

En la primera de estas situaciones, el Hijo Ilustre de San Fernando fue suspendido por tres meses luego de que se encontrara Ostarina en su cuerpo al realizarse los exámenes. Aquel episodio sería uno de los tantos que tuvo el ciclismo chileno en esa década y que incluso llevaron al Presidente de la Comisión Antidoping de la UCI a decir que “en Chile hay una cultura que avala las prácticas de dopaje”.

La partida de Stephanie Subercaseaux

Esta suspensión por dopaje no ha sido el único problema en el que se ha visto envuelto el ciclista en 2023, ya que en enero de este año su ex pareja, Stephanie Subercaseaux, quien lo había denunciado en dos ocasiones por violencia intrafamiliar, se quitó la vida.

Fue un proceso tortuoso para la corredora, quien llevó a la Justicia sus acusaciones, las que detallaban presuntos abusos físicos, sexuales y psicológicos. Todo esto llevó a que el 23 de marzo de 2020 presentara una demanda al Centro de Medidas Cautelares Juzgado de Familia de Santiago por violencia intrafamiliar. Un año después, en abril de 2021 interpuso una querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por el mismo delito.

En la primera de estas, el Ministerio Público no inició una investigación porque los hechos “no eran constitutivos de delito”. En la segunda, fue Subercaseaux quien en marzo de 2022 le pidió a sus abogados no continuar con el proceso por su situación emocional, aunque estos acusan que la ciclista recibió presiones y amenazas por parte de Antonio Cabrera. Nueve meses después de aquello y tras haber estado viviendo una profunda depresión, se quitó la vida en su departamento.