Juan Ozón, técnico de Jarry, desmenuza el título en el ATP de Ginebra: “Cuando Nico consigue estabilidad, su juego es totalmente destructivo”

Han pasado algunos días del resonante título del ATP 250 de Ginebra que consiguió Nicolás Jarry. Rápidamente, el flamante número 35 del mundo se trasladó a la capital francesa para preparar su estreno en Roland Garros, donde este martes se medirá con el boliviano Hugo Dellien (160°), alrededor de las 5 AM. Desde París, Juan Ozón, entrenador del mejor tenista chileno del momento, desmenuza junto a El Deportivo el momento de su pupilo tras ganar el tercer título de su carrera y el segundo de este año.

¿Cómo fueron las horas posteriores al título?

Estamos contentos por el rendimiento de Nico. Tuvimos poco tiempo para la celebración. Acabó el partido, hubo unas fotos con el equipo, con el niño. Disfrutamos mucho. Nico con su mujer se tuvieron que ir a hacer unas fotos a un hotel y Toni Estalella (PF) y yo volamos para París. A ellos, el torneo les regaló un viaje en jet privado. No tuvimos tiempo a celebrar nada, ahora más tranquilos haremos una cena con la familia y el equipo.

¿Cuáles fueron las claves de esta semana?

Las claves, como tú ya sabes, son seguir trabajando con la máxima humildad y trabajando aspectos mentales-emocionales desde el partido. Entonces, después de Santiago, Nico había estado un pelín irregular por diferentes motivos. Y bueno, él ha estado luchando, peleando y todo, y hubo un cambio muy positivo en la energía y en la actitud. Y sobre todo, lo que hablábamos en Santiago, en la identidad en el trabajo. Eran unas condiciones que nos favorecían, y combinado al gran juego que desplegó Nico, nos llevó a este nivel.

Se le vio muy fino con la derecha invertida y otras variantes.

La estuvo haciendo muy bien en Brasil y en Santiago, pero al final es un tema de confianza. Gran parte de su juego es en base a eso. Colocarse muy bien de piernas, sacar tiempo al rival y mover muy rápido la mano. Cuando Nico está enchufado, es cuando se nota más este golpe; es más diferencial. Hace tiempo viene trabajándose. Es un tema de confianza hacerlo, seguirlo, repetirlo y al final materializarlo.

¿Cuál es objetivo para Roland Garros, donde nunca ha ganado?

El objetivo primordial, y ahora lo estábamos hablando con Toni Estalella, es que seguimos con humildad y con aceptación de que, aunque las cosas vayan bien o no tan bien, nosotros vamos a poner nuestra actitud y nuestra energía en el trabajo. Es un torneo más, es otra oportunidad para seguir progresando, para seguir mejorando, y es ahí donde nos tenemos que entrar; en el presente. Porque cuando él está en el presente y con buena actitud los resultados se ven. Ya estamos 35, hay que seguir trabajando, hay que seguir empujando día a día, sin más. Sin pedirse nada más que esto, que ya es mucho.

Desde lo psicológico, ¿el haber superado la barrera del mejor ranking histórico abre una nueva etapa para ustedes?

Supongo que sí y yo lo veo desde la importancia de que todo lo que venimos trabajando al final va cogiendo forma y se acaban viendo los resultados. No es mi meta, mi meta no la he dicho. Hay que seguir progresando, seguir estables en nuestra actitud, en nuestra confianza, en nuestra energía y en nuestro juego, y al final cuando él consigue esta estabilidad, su juego es totalmente destructivo. Hay que seguir así, veremos dónde está el techo. El tenis es un deporte totalmente imperfecto, un deporte difícil, así que hay que ir al día a día. Empieces un Grand Slam, un torneo 250 o un 500. Un Grand Slam es una historia de dos semanas muy larga. Hay que estar en el presente dos semanas muy largas de competición y la primera ronda la tenemos que pelear.

También quedó en evidencia la fortaleza mental de Nicolás, algo que ha trabajado...

Nico está trabajando con una psicóloga española. Siempre ha trabajado la parte mental porque sabe lo importante que es. Mientras que en Chile ha estado trabajando meditación y técnicas para estar siempre en el presente. Son técnicas que a todos nos ayudarían. Sin volvernos locos, él siempre tiene las ganas de mejorar, y al final la salud es la física, la mental, la emocional y la espiritual. Así que hay que trabajar cada una de ellas para poder rendir.

¿Cómo llega físicamente después de su participación en Ginebra?

Físicamente llega muy bien, hicimos una pretemporada brutal. Tenemos la suerte de que nos acompañó Toni Estalella en Ginebra y ahora en Roland Garros. Se va a incorporar a algunas giras más para ir haciendo refuerzos, ciclos de preparación física y entrenamiento, y la verdad que Nico está muy bien, tiene energía y está dispuesto para la batalla. Aquí, en los grand slams, tenemos la suerte de que después de cada partido hay un día de recuperación. Hemos llegado, entrenamos esta tarde (domingo), hicimos algo de físico, recuperación activa, ir consolidando posiciones, apoyos... Pero todo desde la tranquilidad. Le he visto muy bien.

¿Después de la gira de pasto piensan enfocarse en la temporada de arcilla europea o en el cemento norteamericano?

Lo tenemos bastante claro, aunque no está cien por ciento confirmado, pero después de pasto haremos otro ciclo de preparación en Barcelona con Toni Estalella, y nos iremos a preparar cemento y a jugar en cemento. Es un poco la idea que tenemos y que a Nico también le parecía atractiva, ya que tenemos que subir el nivel en todas las superficies, y la pista rápida es una donde podemos seguir creciendo.