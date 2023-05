La ATP oficializa el espectacular salto de Nicolás Jarry en el ranking mundial tras ganar en Ginebra

Luego de su gran triunfo en la final del ATP 250 de Ginebra, Nicolás Jarry consiguió el mejor ranking de su carrera. Durante esta jornada, la ATP oficializó la nueva ubicación del chileno en el escalafón mundial, quien sumó 250 puntos por coronarse en Suiza.

En la entrega excepcional de este domingo (habitualmente el listado se publica los lunes), por el inicio de Roland Garros, el tenista nacional apareció en el puesto 35 del planeta, superando el lugar 38 que obtuvo hace cuatro años, cuando ganó su primer título en el ATP 250 de Bastad. En total, ascendió 19 puestos en una semana y casi 120 en lo que va del año.

El mérito de Jarry radica en que tuvo que comenzar de cero, ya que en octubre de 2020 llegó a perder todos los puntos que tenía, producto de la sanción de 11 meses que le impuso la ITIA por un dopaje por contaminación cruzada de un suplemento alimenticio y que lo obligó a comenzar de cero, y tratando de ingresar a los torneos mediante invitaciones.

La buena noticia para Jarry no solo estuvo en su ascenso en el ranking mundial, ya que también experimentó un gran progreso en la Carrera hacia las Finales de Turín, el antiguo Torneo de Maestros, donde apareció en el puesto 18, experimentando un alza de 10 posiciones. Además, es uno de los jugadores con más triunfos y títulos en arcilla durante 2023, ya que alcanzó dos coronas y 17 festejos, siendo solo superado por Carlos Alcaraz, que tiene torneos y 20 celebraciones.

Temporada de ensueño

El comienzo de año de Nicolás Jarry fue excepcional, ya que en lo que va del año ha conseguido 910 puntos, principalmente producto de los títulos en el ATP 250 de Santiago y de Ginebra y de las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, lo que le permitió dar uno de los grandes saltos de la temporada en el circuito ATP.

Con su nueva ubicación, Nicolás Jarry asegura ser cabeza de serie en los ATP 250 y en varios ATP 500, además de ingresar a todos los Masters 1000 y Grand Slams de la temporada. Asimismo, solo defiende 212 puntos en lo que resta del año, por lo que prácticamente asegura terminar el año dentro del top 50. De hecho, la escasa cantidad de unidades le permite ilusionarse con el top 30, del que solo lo separan 153 unidades.

También le ha permitido sumar ganancias económicas importantes, ya que este año acumula US$ 561.283. De ellos, US$ 91.858 fueron como premio por ganar en Ginebra. Esto le permite acumular a lo largo de su carrera US$ 2.985.359 en premios.

Los otros chilenos

La entrega del ranking mundial también ratificó la baja de Christian Garin, quien cayó un posición y esta semana se ubica en el puesto 107. El número dos del país anunció su baja de Roland Garros por una fractura costal, que lo tendrá algunas semanas marginado del circuito, por lo que seguirá bajando en el listado planetario.

En tanto, Tomás Barrios se mantuvo en la casilla 145 y Alejandro Tabilo, en la 152. Ambos quedaron eliminados en las clasificaciones en París. Mientras que Gonzalo Lama, la quinta raqueta nacional, cayó cuatro ubicaciones y apareció 451.