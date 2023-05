Garin se queda sin Roland Garros: el chileno anuncia que sufrió una fractura en las costillas

Golpe tremendo para Christian Garin a menos de una semana del arranque de Roland Garros. El chileno informó en sus redes que sufrió una fractura en su costilla, por lo que no podrá estar en el Grand Slam francés por primera vez desde 2018.

“Hola a todos! estoy muy triste y dolido de anunciarles que no podré jugar este año en Roland Garros debido a una fractura en mi costilla. no tengo muchas palabras para expresar como me siento, perderme el torneo que más me gusta jugar me duele mucho”, comenzó explicando el ex número 17 del mundo, quien venía arrastrando problemas físicos desde el Masters 1000 de Roma.

Eso sí, se desconoce si la lesión se produjo antes del torneo italiano o después, ya que en el texto no se desprenden más detalles sobre aquello. Lo que sí bien es recordado es que precisamente el chileno no pudo terminar su participación en Roma por complicaciones físicas, abandonado en medio del partido por la ronda de los 32 mejores ante Laslo Djere.

“Me cuesta decirlo en estos momentos pero haré todo lo posible para volver de la mejor manera. Por siempre agradecido de todos los mensajes de apoyo y cariño de todos ustedes, los valoro muchísimo”, escribió en la publicación donde anunció su lesión.

Este anuncio obviamente trae malas sensaciones para Garin, quien había realizado una buena gira de arcilla europea, donde destacaban los cuartos de final en los ATP 250 de Houston y Múnich. Eso sí, con la ausencia en París, no podrá defender los 20 puntos que sumó el año pasado y bajará cerca de 20 posiciones en el ranking mundial.

Problemas que se suman al hecho de que el día de ayer se confirmó que no logró entrar al cuadro principal de Wimbledon, por lo que ya podrían ser dos Grand Slam consecutivos en que no se vea al chileno, algo que no sucede desde 2018 cuando quedó fuera del Australian Open y Roland Garros. De hecho, esa fue la última vez que no estuvo en el grande de polvo de ladrillo.

De todas formas en Londres aún tiene su chance, porque actualmente es el alterno siete y en el caso de no entrar de forma directa por la baja de otros jugadores, podrá participar de los clasificatorios del evento.