Zaldivia, Bolados y Altamirano son las sorpresas de la nómina de Berizzo para los amistosos de la Selección

Eduardo Berizzo revela sus cartas. La Selección se alista para los tres partidos que afrontará con la mirada en dos frentes: por un lado, el inicio de las Eliminatorias y, por otro, los Juegos Panamericanos que se realizarán en el país. En ambos, el seleccionador tiene la responsabilidad de enmendar la débil imagen que ha dejado el inicio de su ciclo al mando del combinado nacional

La lista que entregará el estratega tiene tres nombres llamativos. En ella aparecerán Matías Zaldivia, Marcos Bolados y Javier Altamirano. Los tres han destacado por sus rendimientos en Universidad de Chile, Colo Colo y Huachipato, respectivamente.

Un jefe defensivo

El listado incluye a 30 futbolistas, que serán considerados para los tres partidos. En esta nómina, de hecho, no aparecerán los jugadores de Colo Colo, incluido Bolados, ya que serán llamados después del partido frente a Boca Juniors, por la Copa Libertadores, que se disputará el martes en la Bombonera. Sin embargo, la presencia del ex jugador de Antofagasta y la UC se da como un hecho.

Zaldivia, en tanto, se ganó la elección en los entrenamientos del combinado que se realizaron en el complejo Juan Pinto Durán, donde Berizzo destacó en varias oportunidades su trabajo. En la U también ha realizado una temporada exitosa, al punto de que logró revertir las aprensiones iniciales, basadas principalmente en su procedencia desde Colo Colo. Berizzo pretende aprovechar su experiencia y estatura en el bloque defensivo.

Altamirano, en tanto, es una de las figuras de Huachipato, en el que ha sumado tres goles en 13 encuentros y se ha transformado en una pieza clave para el funcionamiento de la escuadra de Gustavo Álvarez, al punto de que su nombre es vinculad con Universidad de Chile para la segunda parte de la temporada.

Probar

Berizzo explicó los alcances del proceso que está llevando a cabo en un punto de prensa que ofreció este jueves, en Quilín, en el marco de la presentación del nuevo sponsor de la Roja. “Estamos encontrando futbolistas, encontrando la idea a partir de ellos. Entrando en contacto con muchísimos futbolistas, de hecho estamos ahora en un microciclo Sub 23, pero siempre he apuntado a la adulta. Uno llega a Pinto Durán y tiene que quedarse. No viene a jugar a la Sub 17, Sub 19, Sub 23. Uno apunta a la adulta y en eso estamos”, declaró.

“Hemos observado a muchos jugadores, más de cien futbolistas y seguimos observando. Se acerca la competencia, la lista se irá puliendo y los entrenamientos aumentando. La lista de Julio será importante para retomar ese proceso, pero ahora estamos centrados en el microciclo buscando futbolistas que aporten a la fecha FIFA que se viene”, añadió, en el mismo sentido.

Su idea es someter a las nuevas cartas de la Roja a nuevas exigencias. “Queríamos jugar en casa. Hoy día no es fácil encontrar rivales. Los partidos de selecciones adultas no son rentables por sí, entonces hay que encontrar y trabajar mucho sobre rivales. Yo pienso lo mismo (que Pablo Milad) en no menospreciar a ningún rival ni los actuales ni los que vamos a enfrentar en un futuro. Somos una selección que buscaba partidos y enfrentaremos tres. Bienvenido sea”, insistió.

““Estamos buscando preparar ese equipo. Llevamos siete microciclos hechos a partir de Sub 23 y esos futbolistas son opciones a la adulta. Por ejemplo (Alexander) Aravena ha venido y terminado jugando en la selección mayor y ese es nuestro desafío. De cara a la fecha FIFA triple, vamos a mezclar a los futbolistas jóvenes con los extranjeros que lleguen más adelante”, puntualizó en esa intervención.