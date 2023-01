Caszely no le perdona a Zaldivia que borrara sus fotos en Colo Colo: “En 10 años más nadie se va a acordar de él”

Carlos Caszely es uno de los máximos referentes históricos de Colo Colo. Para muchos de los hinchas del Cacique, que sitúan a David Arellano en una categoría aparte, es el principal futbolista que ha vestido la camiseta del Cacique. En ese contexto, todo lo que diga el Rey del Metro Cuadrado, sobre todo si se trata del devenir albo, es ley.

El reconocimiento a su figura es tal que hace pocos días se inauguró una estatua con su figura, que reluce en el frontis de la entrada principal del estadio Monumental. En este diálogo, reconocerá que la imagen que se replica no es la que prefería para el homenaje, pero que respeta la opinión popular, que, finalmente, se impuso.

Si en la cancha el Gerente resaltaba por su capacidad para eludir rivales, fuera de ella no esquiva tema alguno. Por eso, no vacila en criticar la forma en que el argentino Juan Martín Lucero dejó el club. “Había firmado contrato hace un mes. No puede ser que cualquiera firme un contrato y se vaya sin respetarlo. No lo respetó y van a ir FIFA. Así de simple, tiene que ser así”, enfatiza.

¿Cómo debe actuar Colo Colo en este caso? ¿Debe ser enérgico?

Si Colo Colo no es enérgico ahora, lo van a pasar a llevar eternamente. Hace 10 años, o 15, cuando empezaron a firmar por un año para irse a México o Europa, se perdió el sentido de pertenencia entre los jugadores y los clubes. El mismo Gabriel Suazo lo único que quería era irse. Lo decía. Y era el capitán de Colo Colo.

¿Cómo se explica ese fenómeno?

Las sociedades anónimas quieren números azules. La parte deportiva, la que le interesa a la gente, no les importa tanto. Los hinchas quieren ver a sus ídolos durante muchos años. Hoy hay cabros chicos que no han debutado y lo único que quieren es irse. Lo único que quieren es plata. Y está bien, porque el mundo ha cambiado y todos quieren lo mismo, pero ya no hay identidad en los equipos. Los jugadores llegan y se van. El mundo está así, lo hicieron así.

Carlos Caszely observa la estatua que lo homenajea.

¿Cómo cree le irá a Colo Colo en la Copa Libertadores?

No engañemos a la gente. Si Colo Colo llega a pasar una ronda, va a ser bueno. El resto de los países está 10 peldaños sobre los equipos chilenos. Esa es la realidad. Con este equipo, le alcanza para pelear el Campeoanto Nacional. La Católica se está armando bien. La U no ha mostrado mucho, pero también se reforzó.

¿Cómo tomó el paso de Zaldivia a la U?

Me da lo mismo que se haya ido Zaldivia. No es primera vez que pasa. Leonel Sánchez jugó en Colo Colo y es el máximo ídolo de Universidad de Chile. Lo único que le critico es que desconozca los cinco años que estuvo en Colo Colo, al borrar todas las imágenes de su cuenta en Instagram. El debería enfocarse en jugar bien en la U, no en esas cosas. Pero que se haya ido me da lo mismo. Lo otro sí me produce bronca. Uno no puede borrar su pasado. Cuando uno ha vivido en población, no puede renegar de eso. Esto es lo mismo. Es parte de la historia.

¿Alcanzó a ser importante Zaldivia en Colo Colo?

Tiene como cinco campeonatos. Algo ganó, pero en 10 años más nadie se va a acordar de él.

¿Cómo evalúa la gestión de Gustavo Quinteros?

Quinteros ha hecho una buena labor. Lo rescató del fondo y le devolvió el protagonismo al equipo. Tiene ayudantes buenísimos, con los que he hablado y me parecen tipos fantásticos. Lo que han conseguido refleja el trabajo que han realizado.

¿Cómo recibió la estatua que se inauguró en su honor?

Llegó en el momento más triste de mi vida. No hay nada, absolutamente nada que pueda aliviar el dolor por la partida de una persona amada. Fue emotivo, muy emotivo (se quiebra). El siquiatra me dice que llore cuando deba hacerlo. Imagínate la cantidad de jugadores que han pasado… es para hinchar el pecho. Hay 10 o 12 más que lo merecen. Deberían elegir uno por década. Eso es lo que creo y he dicho. Hay algunos que son figuras, pero las leyendas no son tantas. Eso lo tiene que definir el pueblo colocolino, como cuando se definió la figura de la mía. A mí me gustaba otra, pero se impuso la democracia y se hizo la que eligió el pueblo colocolino.

A propósito del apellido Caszely en Colo Colo, su hijo está tomando importancia en el fútbol femenino del club.

Sí, pero prefiero que eso se lo preguntes a él.