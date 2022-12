Colo Colo descubre la estatua que rinde tributo a Carlos Caszely

Colo Colo vivió una jornada especial. Este viernes fue descubierta la estatua que reconoce a Carlos Caszely, uno de los máximos ídolos de la historia del equipo de Macul. El histórico delantero, máximo artillero del Cacique con 208 tantos, uno más que Francisco ‘Chamaco’ Valdés, participó en la ceremonia, que culmina el proceso que inició el Club Social y Deportivo, la matriz de la entidad alba, que incluyó hasta una elección popular para escoger la imagen con la que sería inmortalizado.

Caszely se vio evidentemente emocionado. El Rey del Metro Cuadrado agradeció la obra. “Cuando me dijeron que me querían hacer estatuas, lo primero que hice fue pellizcarme, porque no es normal que se hagan reconocimientos en vida”, planteó.

La emotividad también le invadió cuando recordó a María de Los Ángeles Guerra, su esposa, quien falleció este año. “Es una mañana preciosa, de risas y llanto, como es la vida. Esto es muy bonito, pero también por el recuerdo triste de una mujer que me acompañó por 50 años”, reconoció.

Carlos Caszely, en su época como jugador de Colo Colo.

Luego, profundizó en la dicotomía. “Son recuerdos gratos e ingratos: grato por el homenaje, ingrato por ese Carlos Caszely que todavía está en el suelo y no se puede levantar. Pero tiempo al tiempo”, complementó, respecto del complejo momento personal que lucha por sobrellevar.

“El 80 por ciento de mi carrera”

El recuerdo de su compañera de vida fue lo que más enfatizó Caszely en su intervención. “Una vez me dijeron ‘qué gran mujer tienes detrás de ti’, pero yo dije ‘no, ella está al lado’. Estuvo atrás cuando me quebraron, cuando me perdí el penal en España, cuando estaba medio caído”, valoró.

Finalmente, intentó cuantificar la influencia que tuvo para su desarrollo profesional. “Ella fue el 80 por ciento de mi carrera, el 90 por ciento de mi matrimonio y me hubiese gustado que estuviese acá (…) Ella sufría cuando me veía triste y se alegraba cuando me veía reír. A esa mujer, gracias”, expresó.

A su turno, Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, valoró el esfuerzo colectivo detrás de la realización. “Carlos Caszely significa mucho para muchas personas en el país. Este homenaje para él es del pueblo colocolino, levantado con las cuotas sociales de todas las socias y socios”.