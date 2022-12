“Así será, entonces”: representante de Gabriel Suazo le responde al ultimátum de Colo Colo

El futuro de Gabriel Suazo sigue en entredicho. El capitán del Cacique no ha respondido a la oferta de renovación de contrato que Colo Colo le puso sobre la mesa. La aspiración de partir al extranjero le ha inhibido de contestar afirmativamente a la propuesta. En Macul, en tanto, advierten que la espera no será eterna. Es más: un director de Blanco y Negro fijó un plazo perentorio para que el lateral izquierdo y su representante, Alan Silberman, adopten una decisión, al menos en lo que concierne a la continuidad del carrilero en el equipo que dirige Gustavo Quinteros. “A Suazo le dimos un ultimátum: la próxima semana”, expresó el personero a El Deportivo, siendo especialmente cuidadoso a la hora de manifestar que la molestia no es con el jugador, sino con su agente.

“A él se le hicieron buenas ofertas para renovar. Se le dijo que pusiera él la cláusula de salida”, amplía respecto de los acercamientos. En lo concreto, en el Cacique afirman que deben planificar la próxima temporada y que para ello es vital saber si Suazo ocupará el sitio que aún le tienen reservado. De todas formas, ya está definido el arribo de su potencial reemplazante: Erick Wiemberg. Si Suazo continúa, el ex jugador de Unión La Calera deberá pelearle el puesto.

Gabriel Suazo, en uno de los partidos que ha disputado por Colo Colo.

Cautela

Silberman está en el extranjero. Una de las gestiones que está realizando tiene que ver, precisamente, con el futuro de Suazo. El representante no se inquieta mayormente frente al ultimátum del Cacique. “Así será, entonces”, contesta a El Deportivo en relación a la fecha límite que puso la dirigencia del club popular.

El intermediario precisa que los contactos con los albos se mantienen. “Siempre”, se limita a aclarar respecto de las comunicaciones. Sin embargo, no vacila a la hora de establecer cuál será el próximo destino de su representado. “Gabriel solo quiere salir ahora al extranjero”, añade. Y, en el mismo sentido, establece que las gestiones están en pleno desarrollo. “En eso estamos”, puntualiza.

El representante ha explorado distintos mercados para colocar a Suazo. Italia, Turquía y México han aparecido como opciones. A nivel sudamericano también ha habido acercamientos. El fin de semana, de hecho, se terminó cayendo la chance de que el seleccionado chileno se vinculara a Fluminense, de Brasil.

Suazo es una pieza clave para Gustavo Quinteros. En el último Campeonato Nacional, que quedó en manos de los albos, disputó 26 partidos, todos como titular, y marcó tres goles. Además, jugó seis encuentros en la Copa Libertadores, dos en la Copa Sudamericana, tres en la Copa Chile y la definición de la Supercopa ante la UC.

En la Selección sumó cuatro encuentros por las Eliminatorias y la misma cantidad de choques en los amistosos del inicio del ciclo de Eduardo Berizzo en la Roja.