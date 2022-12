Colo Colo cierra el fichaje de Erick Wiemberg y está a un paso de concretar la llegada de Matías Moya

Colo Colo poco a poco se va armando para la temporada 2023. Este lunes se realizó los exámenes médicos el lateral Erick Wiemberg, proveniente de Unión La Calera. El futbolista de 28 años venía de una temporada complicada, en la que sufrió una lesión en la rodilla que lo hizo perderse la mitad del año. Sin embargo, superó las revisiones y se sumará a la brevedad, con los cuidados respectivos para fortalecer la zona convaleciente.

La negociación por el exseleccionado chileno involucra una cesión por una temporada, con una opción de compra, y allana la partida de Juan Carlos Gaete y de Omar Carabalí al elenco cementero, dos de los jugadores que no serán tenidos en cuenta por Gustavo Quinteros para el próximo año. Incluso, el portero ya se sometió a los exámenes de rigor.

Por otro lado, solo una firma separa del club al extremo argentino nacionalizado chileno, Matías Moya. Las negociaciones están muy avanzadas para adquirir al jugador por tres temporadas, pero en el Monumental no quieren cantar victoria pese a tener todo acordado, debido a la experiencia que han tenido con otros fichajes que se han caído a última hora y con las renovaciones fallidas de Gabriel Costa y Óscar Opazo, en donde hubo acuerdo de palabra, pero los futbolistas terminaron saliendo del club. “En los dos casos, estaba listo todo, pero no se respetó la palabra empeñada y eso nos dejó muy decepcionados”, dice una importante fuente de la concesionaria.

El puntero fue una de las figuras más destacadas de la histórica campaña de Ñublense, que le permitió acceder por primera vez a la Copa Libertadores. Sus características gustan al cuerpo técnico, ya que ven en él una gran alternativa para la punta izquierda. ¿Martín Rodríguez? Quiere volver a Chile, pero en Macul esperan que haga un esfuerzo, porque el club no puede pagarle las cifras que recibe en Estados Unidos.

Más nombres

En el Monumental esperan sumar al menos tres nombres más para completar siete fichajes, de cara a la próxima temporada. Ya fueron presentados Fernando de Paul y Ramiro González, mientras que, de no mediar nada extraño, Erick Wiemberg y Matías Moya serán oficializados prontamente.

Sin embargo, en el cuerpo técnico hay molestia por cómo ha sido este periodo, principalmente por las situaciones de Costa y Opazo, que se suman a la partida de Gabriel Suazo, quien espera una oferta desde Europa, que hasta ahora no ha llegado. “La gente nos va a exigir, yo se los dije todo el tiempo a directores: que tenemos que tratar de reforzar este equipo y, si se van algunos, tratar de reforzarlos de la mejor manera para poder pelear los tres torneos”, señaló el técnico desde Qatar a TNT Sports.

Mientras esto se resuelve, en el club esperan sumar a un refuerzo extranjero, a partir de la salida de Costa, donde asoman varios nombres: los argentinos Sebastián Palacios (Panathinaikos), Carlos Auzqui (Ferencvaros) y Nahuel Bustos (Sao Paulo) están en esa lista. No obstante, en todos los casos hay complejidades que hacen que no sea sencilla su contratación. Por ahora, eso sí, no se contempla ceder al transandino Agustín Bouzat para liberar otro cupo internacional.