“Llega Zaldivia y quemamos...”: el desafiante mensaje que dejaron hinchas de la U en un portón del CDA

Que Matías Zaldivia jugará en Universidad de Chile es, a estas alturas, un hecho. El acuerdo para que el defensor actúe en el cuadro estudiantil durante toda la próxima temporada está sellado. Incluso con las debidas precisiones: el ex zaguero de Colo Colo aparecerá el 1 de enero en el CDA y, si su rendimiento es satisfactorio, su permanencia puede extenderse por un año adicional al que está originalmente pactado. Por cierto, el nuevo técnico laico, Mauricio Pellegrino, aprobó el fichaje.

Quienes no están muy de acuerdo con la contratación son los fanáticos laicos. O, al menos, la facción más radical de ellos. Primero a través de las redes sociales, habían manifestado su descontento por lo que aparecía como una posibilidad concreta después de que el defensor nacido en Argentina no renovara su relación con los albos. Con su paso a la U ya resuelto, la oposición se ha intensificado.

Hoy, de hecho, en el CDA, el centro deportivo en el que entrenan los estudiantiles y en donde funciona gran parte de la operación del club, muestra un contundente rayado respecto del arribo de la flamante contratación. “Llega Zaldivia y kemamos esta weá (sic)”, es el mensaje que dejaron uno o más anónimos, con la finalidad de manifestar su descontento.

Zaldivia, en un partido de Colo Colo (Foto: Agenciauno)

“No más...”

No es primera vez que se producen manifestaciones en el mismo sentido. Ya había existido resistencia en las llegadas de Gonzalo Jara, Christian Vilches y Jean Beausejour, tres jugadores que vistieron la camiseta del Cacique antes de ponerse la del equipo laico. El caso de Bose es el que más se parece al de Zaldivia, pues pasó directamente desde Macul a La Cisterna, en una operación que les dejó US$ 2,5 millones a los albos. Sin embargo, existe una salvedad: el ex seleccionado chileno fue siempre hincha azul. Jara también se reconoció siempre como seguidor del equipo estudiantil. De todas formas, ni esa consideración bajó la tensión que generaban sus presencias.

De esos momentos data, precisamente, un contundente mensaje. “No más zorras en la U”, expusieron los fanáticos universitarios a través de un lienzo. ‘Zorras’ es el apelativo que utilizan para referirse a todo lo que diga relación con Colo Colo, el archirrival.