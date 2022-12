De Colo Colo a la U, sin escala: Matías Zaldivia logra un acuerdo para transformarse en nuevo refuerzo de Universidad de Chile

Matías Zaldivia será defensor de Universidad de Chile. Tal como adelantó El Deportivo, el argentino nacionalizado chileno, que defendió durante las últimas siete temporadas a Colo Colo, se sumará el próximo 1 de enero a los trabajos que comanda Mauricio Pellegrino en el Centro Deportivo Azul.

Las últimas semanas fueron de negociaciones. Visado por el nuevo técnico de Universidad de Chile, el ex futbolista del Cacique firmará por los próximos 12 meses, con la posibilidad de extender su contrato por un año más en caso de cumplir los minutajes exigidos por la concesionaria. Recién aparecerá en enero en su nuevo club pues su vínculo con Blanco y Negro termina el próximo 31 de diciembre.

Zaldivia llega a reforzar una de las zonas que más hizo sufrir a la U durante la temporada pasada. Es por esto, que Pellegrino lo ve como un buen nombre para luchar por un puesto con Nery Domínguez y Luis Casanova, dos futbolistas que más allá de su gran nivel sufrieron con las lesiones durante la temporada 2022.

La salida del jugador del Cacique no dejó a nadie indiferente. El propio jugador se mostró decepcionado de cómo lo trató Blanco y Negro, a la que demandó a la Dirección del Trabajo. ”Estoy muy desilusionado con el trato de los dirigentes. Después de haber estado siete años en el club, de haber ganado ocho títulos, creo que al menos merecía una respuesta a mis intenciones”, dijo. Esteban Paredes, incluso, salió a respaldarlo. “Deberíamos aprender de otros clubes a respetar un poquito a los ídolos. Hay formas y formas de decir las cosas, no esperando el último día o la última hora para darles una respuesta”, señaló en El Deportivo.

Con su arribo a la U, Matís Zaldivia entrará a la selecta lista de futbolistas que pasaron directo desde Colo Colo a Universidad de Chile, sin escala en otros clubes.

<b>Jugador</b> <b>Último año en Colo Colo</b> <b>Año debut en U. de Chile</b> Alfonso Domínguez 1943 1943 Pedro Hugo López 1948 1949 Jorge Peñaloza 1949 1950 Javier Mascaró 1950 1951 José Santos Arias 1952 1953 Mario Lara 1973 1974 Marcelo Urzúa 1983 1983 Alejo Rodríguez 1989 1989 Paulo Magalhaes 2011 2011 Jean Beausejour 2016 2016

Marcelo Díaz, cerca, Nicolás Guerra, a una firma

Más allá del arribo de Zaldivia, en la concesionaria siguen trabajando en reforzar las otras posiciones que pidió expresamente Pellegrino. Es que al arribo de Juan Pablo Gómez, Federico Mateos y Leandro Fernández, en el club quieren a otro volante y delantero que potencie el equipo de cara la pretemporada estudiantil.

Frente a tal escenario, Nicolás Guerra, el delantero que estuvo en la U y se fue Ñublense durante la temporada 2021, en su idea de recuperar su nivel tras las fuertes críticas de los hinchas azules, está siendo tentado para retornar a La Cisterna. En Chillán compraron el 40% de su carta. Está a detalles, según dicen desde el CDA, de retornar al club de sus amores.

Guerra, a mitad de 2022, reconoció lo duro que fue su salida de la U. “Yo di todo siempre. Antes de empezar las últimas temporadas, decía: ‘Este es mi semestre’. Pero, inconscientemente, el ambiente, la presión, no me dejaban avanzar ni demostrar lo que yo quería entregarle al equipo. Las críticas siempre van a existir, así que tampoco puedo escudarme solamente en aquello. Muchas veces cuando pasa eso lo mejor es dar un paso al costado y empezar de nuevo, porque yo no lo estaba pasando bien, y tampoco le estaba haciendo un bien al club”, señaló a En Cancha. Incluso, el futbolista reconoció haber sido acosado en las redes sociales. “La verdad es muy duro. Muchas veces la gente no dimensiona lo que provoca. Hay dos tipos de hinchas: el que va a la cancha y el de las redes sociales, y finalmente uno pasa mucho tiempo con el celular, entonces a uno le llega todo ese lado”, complementó.

Otro de los nombres que ha sumado bonos durante las últimas semanas para retornar a La Cisterna es el de Marcelo Díaz. Si bien no era prioridad para Mauricio Pellegrino, en Azul Azul valoran la rebaja salarial que realizó el mundialista para volver al club que lo formó. Y más cuando el club, más allá de estar sumando nombres, no tiene un referente identificado con la institución.

Marcelo Díaz negocia con Azul Azul como jugador libre. Luego de su paso por Libertad de Paraguay, club en el que terminó jugando de manera regular, el volante se comunicó con la dirigencia laica para dejar en claro su deseo de retornar al equipo de sus amor. Hoy, la última palabra la tiene el club estudiantil.