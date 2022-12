Esteban Paredes golpea la mesa en medio de la negociación de Zaldivia con la U: “Deberíamos aprender de otros clubes a respetar un poquito a los ídolos”

Esteban Paredes lleva un par de meses retirado y hace casi dos años que dejó Colo Colo, pero su estampa de ídolo del Cacique sigue vigente. Cuando los fanáticos se enteran de su presencia, no se hacen problemas en formar una larga fila solo para llevarse un autógrafo o una foto como recuerdos. Todos se llevan, además, una sonrisa, pues el goleador histórico del fútbol chileno valora ampliamente el cariño que le profesan. “Siempre es bueno compartir con la gente, con los niños, con la familia colocolina, que para mí es un honor estar con ellos. Uno también fue niño y siempre quiso una foto con su ídolo. Estamos analizando algunos partidos del Mundial, aprendiendo de la parte técnica. Feliz. Vamos a tener mucho fútbol en estos 30 días. Me ofrecieron comentarlo, pero tengo otras cosas, algunas charlas. Tenía cerrados algunos eventos y no pude estar en el canal”, dice a El Deportivo en el marco de la Expo Fútbol que se realiza en el mall Plaza Vespucio.

Luego, el diálogo se centrará exclusivamente en Colo Colo. El equipo albo viene de ser campeón y hasta ahí todo era tranquilidad. Sin embargo, la salida de Matías Zaldivia lo remeció. El Cabezón deja el club después de seis años y ocho títulos y se fue decepcionado. ““Estoy muy desilusionado con el trato de los dirigentes. Después de haber estado siete años en el club, de haber ganado ocho títulos, creo que al menos merecía una respuesta a mis intenciones”, declaró en el momento del adiós. A Paredes, esa imagen le hace click. Es la misma que vivió cuando tuvo que partir del club en el que se convirtió en ídolo. “Es una pena enorme. Matías estuvo siete años en el club, ganó muchos títulos, es un referente. Es lamentable. Como dice la canción, los jugadores pasarán, los dirigentes también y la hinchada va a quedar, pero es una lástima. Jugamos muchos años juntos. Hay otros referentes que se fueron antes”, plantea. Ahora, con un agregado: como publicó El Deportivo, el defensor reforzará a Universidad de Chile.

Zaldivia era el último del camarín en el que estaban Barroso, Valdés, Orión, usted…

Así es. Es el último. Hoy está Pavez, que estuvo con nosotros y afuera. Qué le vamos a hacer. Hay que desear lo mejor para Colo Colo, nada más.

Visto así, ¿se cierra un ciclo con la partida de Zaldivia?

Se cierra un ciclo, pero viene otro que puede ser interesante, por todo lo que hizo Colo Colo este año. Jugó a gran nivel, con mucha intensidad, que era lo que estaba buscando el profe Gustavo. Espero que el próximo año nos puedan dar una alegría que todos sabemos que es llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores.

Zaldivia decía que se quedó esperando una respuesta de Colo Colo y eso me hace recordar lo que le pasó a usted.

No tanto conmigo, sino que con muchos jugadores que salieron de Colo Colo, como Jaime Valdés, Matías Fernández, Jorge Valdivia. Hay muchos jugadores que han pasado por lo mismo, pero deberíamos cambiar ese discurso, esa forma. Deberíamos ser más serios. Colo Colo es una institución muy grande. Todos sabemos lo que pesa, pero creo que la forma no es la adecuada y eso deberíamos cambiarlo, como institución.

¿Más que serios, respetuoso con las figuras que ha tenido el club?

Sí. Deberíamos aprender de otros clubes a respetar un poquito a los ídolos. Hay formas y formas de decir las cosas, no esperando el último día o la última hora para darles una respuesta.

¿A usted le llegó una explicación?

Más allá de la explicación, que no la entendí nunca, soy hincha de Colo Colo y quiero que le vaya bien a Colo Colo. Mi salida era mi salida y listo. Buscar culpables en este momento ya no sirve, pero sí creo que una respuesta clara y de frente es mejor a un llamado telefónico.

Esteban Paredes, en su paso por Colo Colo.

Futuro e ilusión

¿Le gustó el Colo Colo que se vio ante el Betis?

Sí, bastante. El Betis salió primero en su grupo en la Europa League, va sexto en el campeonato, tiene buen plantel, buenos jugadores, ha hecho una campaña fenomenal el año pasado, cuando ganó la Copa del Rey, pero yo creo que vino más a pasear que a jugar.

Está bien, pero ¿sirve la medida?

Sirve. En el primer partido, Colo Colo mostró una intensidad bastante positiva, bastante buena. Esa es la que hoy se ve en la Copa Libertadores. Así que ojalá que pueda lograr algo importante a nivel internacional.

¿Le ilusiona? ¿Basta con el actual plantel?

Siempre hay que traer más jugadores. Este año enfrentó tres campeonatos, el año pasado será lo mismo. Debe tener muchos jugadores, dos o tres por puesto. Ojalá que que el próximo año se pueda ver al Colo Colo que se vio ante el Betis o en algunos momentos contra River Plate. Me parece muy interesante lo que viene.

¿Dónde se tiene que reforzar?

En la columna. Un central, un mediocampista. Un 10. El 10 clásico ya no se usa, se busca un volante más intenso, un mixto que le llaman, pero lo veo bien. Espero que Colo Colo nos pueda dar muchas alegrías.

¿Qué le parece la campaña de Juan Martín Lucero?

Siempre lo he dicho, es un goleador innato. Juega muy bien de espaldas, se junta bien con los compañeros. Varias veces hemos cenado, hemos compartido. Me parece que es un gran aporte para Colo Colo, era lo que necesitaba para el ataque. Y como persona es extraordinario.

¿En esas cenas ha habido algún consejo?

No. Más allá de hablar de fútbol, hablamos de la vida, de lo que es Colo Colo, la institución como tal. Y de Chile.

¿Consiguió Colo Colo con Lucero al delantero que hiciera borrar el recuerdo de Paredes, en alguna medida?

Él lo dijo alguna vez. Cada uno hace su historia y yo espero que la pueda hacer. Ya la está haciendo, en rigor. Yo ya no estoy. Borrar, no creo, pero me reemplazó hace rato. Hoy, lo que espero, sinceramente, es que pueda hacer su historia. Está en eso.