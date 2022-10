Juan Martín Lucero ratifica que se quiere quedar en Colo Colo y recibe la bendición de Esteban Paredes: “Encajaste de manera fenomenal”

Juan Martín Lucero se transformó en una de las principales figuras del título de Colo Colo. El delantero llegó este año para aportarle al Cacique la contundencia ofensiva que necesitaba y lo hizo con creces: 24 goles en 38 encuentros le terminaron dando la razón a la insistencia de Gustavo Quinteros en ficharlo. El Gato es, hoy, uno de los jugadores más queridos por los hinchas albos y la dirigencia no tiene dudas respecto del próximo paso que debe dar: desembolsar los US$ 900 mil dólares en que está fijada la opción de compra estipulada en su contrato.

La intención de continuar ligados es mutua. El delantero lo ha manifestado en varias oportunidades y, una vez conseguida la trigésimo tercera estrella de la historia del club de Macul, insiste en ese deseo. “Si es por mí yo me quedo acá. No tengo la necesidad de irme, a no ser que sea algo difícil de rechazar. Estoy muy bien y feliz. Lo sabe mi familia, amigos y el club (...) En un club tan grande, siempre quieres pelear todo. Cada derrota duele como un puñal, porque se siente el doble”, dice en un adelanto del programa Sabor a Gol, de TNT Sports, en el que comparte pantalla con una leyenda de la escuadra popular: Esteban Paredes.

“La Libertadores es la copa que más deseo tener. La edición de este año me dejó sensaciones de bronca e impotencia, fue un sabor muy amargo. Estuvimos a la altura y lo demostramos. Después pasaron cosas y bajamos el rendimiento y nos quedamos sin nada”, afirma respecto del próximo desafío que tiene en mente con la escuadra alba.

Juan Martín Lucero celebra el primero de sus dos goles ante la Universidad de Chile, el 31 de julio, en Talca. (Foto: Agenciauno)

La bendición del Tanque

Lucero no solo se ganó el reconocimiento de los fanáticos albos. También cuenta con el de Esteban Paredes. El Tanque no escatima en elogios hacia la figura del ataque del equipo popular. “Tu llegada le dio un plus importante al club, porque hace rato se buscaba a un ‘9′ goleador. Encajaste de manera fenomenal”, evalúa el goleador histórico del fútbol chileno respecto del aporte que ha significado el transandino en la estructura del equipo de Quinteros.

Luego, como un hincha más, manifiesta que su deseo es que siga liderando el ataque albo. “Muchos alabamos tu juego y esperamos que te puedas quedar en Colo Colo por mucho tiempo. Estoy agradecido de que puedas estar en el equipo y formar parte de este gran grupo”, sentencia.