Brayan Cortés fue operado de la nariz y será dado de alta en las próximas horas

Sólo esperaba ser campeón para operarse y así lo hizo Brayan Cortés. El portero del nuevo monarca del fútbol chileno, Colo Colo, se realizó una cirugía nasal durante la jornada de este miércoles y será dado de alta en las próximas horas.

“El jugador, durante la tarde de hoy, fue sometido de manera exitosa a un procedimiento quirúrgico programado de corrección de fractura nasal. Actualmente se encuentra en buen estado de salud, y será dado de alta durante el día de mañana”. informó el cuerpo médico del Cacique.

Cabe recordar que el también arquero de la Selección Chilena venía con esta molestia desde el compromiso con Curicó y tal cómo lo explicaba el kinesiólogo de los albos, Wilson Ferrada, “sus huesos fracturados están dificultando el paso del aire de forma muy leve, pero para su profesión y por lo que significa Brayan para el fútbol chileno, decidimos programar la cirugía”.

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Los tiempos de recuperación varían según cada paciente, pero en el Monumental esperan que el iquiqueño esté totalmente listo en los próximos siete días y pueda jugar en la última fecha, dónde los dueños de 33 estrellas visitarán Chillán para jugar con Ñublense.

Además, ya se confirmó la asistencia de Cortés en la vuelta olímpica que darán en el Monumental, este domingo ante O’Higgins, y se le entregarán todos los cuidados para que pueda participar de la gira de fin de año que realizará la Roja. ¿Cuándo? El Equipo de Todos viajará a Varsovia para jugar con Polonia el próximo miércoles 16 de noviembre y luego se trasladará a Bratislava para medirse con Eslovaquia el domingo 20 del mismo mes.

El candado colocolino sufrió esta lesión en el compromiso que igualó con los Tortero el 9 de octubre, cuando chocó con Diego Coelho. “En el momento sentí el golpe fuerte, no sabía con quién me pegué, no paraba de sangrar, me dolía un montón. Luego pensé que sí le habían sacado tarjeta amarilla, pero tampoco hubo mala intención del jugador, más que nada fue una jugada peligrosa”, reflexionó Cortés en su momento.