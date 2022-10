La ANFP paga inédito premio por el título albo: el ostentoso cheque que recibirá Colo Colo por levantar la estrella 33

En Colo Colo todo es alegría. El Cacique venció este domingo a Coquimbo Unido en la Cuarta región y aseguró la corona que lo alza como el mejor equipo del torneo 2022. Los números para la supremacía del equipo de Quinteros están a la vista: con 17 partidos ganados, el elenco de Macul es el que más triunfos ostenta en la presente temporada. Al mismo tiempo es que el menos derrotas tiene, con solo tres, frente a Huachipato, Unión Española y Unión La Calera.

Sin embargo, la estrella 33 no solo le traerá aplausos a Colo Colo. Porque si bien ya aseguró casi US$3 millones por meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores, la ANFP agregará a ese monto US$ 600 mil que serán cancelados durante las próximas semanas del dinero que entregó la Conmebol.

“Hay que ser muy responsables, venimos de tres años perdiendo mucha plata y sin recursos económicos. No solo se hace muy difícil la administración eficiente del club, sino que eso no nos permite reforzarnos adecuadamente para competir internacionalmente, como lo pudimos apreciar este año. Debemos ir paso a paso y eso debe ser un plan a mediano plazo”, decía Alfredo Stöhwing, en entrevista con El Deportivo.

Es que la casa que rige al fútbol sudamericano acordó repartir US$ 10 millones de manera equitativa entre las 10 federaciones que integran la organización. Es decir, cada una percibirá US$ 1 millón. El objetivo inicial está definido. “Aumentar la competitividad de los torneos locales y fortalecer a los clubes y asociaciones”, consigna el comunicado emitido por la confederación que preside el paraguayo Alejandro Domínguez. En la ANFP decidieron repartir esos montos: US$ 600 mil para el campeón del torneo nacional y US$ 400 mil para el monarca de la Copa Chile. Este último también asisitirá a la Copa Libertadores como Chile 4.

“La Conmebol no solo apunta a elevar la calidad de sus propios certámenes sino también hacer una contribución decisiva para mejorar los torneos de cada país y tornarlos más atractivos y competitivos, otorgando este premio a los campeones”, manifiestan. De paso, fijan las condiciones para la distribución de los recursos. “Cada presidente de asociación tendrá la facultad de dividir el monto hasta en dos premios y determinar cuáles de sus competiciones contarán con este importante incentivo para los campeones. El monto será entregado al finalizar el 2022″, consigna.

De hecho, en junio recién pasado, la Conmebol informó a través de sus redes sociales de los primeros equipos que se hicieron acreedores del millonario premio.

“Libertad de Paraguay y Atlético Nacional de Colombia son los primeros campeones de los torneos locales que recibieron USD 500.000 cada uno, como parte del premio instituido por la Confederación Sudamericana de Fútbol, junto con las Asociaciones Miembro”, dijeron desde la Conmebol, en sus redes sociales.