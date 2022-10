Alfredo Stöhwing: “A Gustavo Quinteros se le puede retener conversando y desarrollando un plan serio y profesional de aquí hacia adelante”

Alfredo Stöhwing no cabe en sí de la felicidad. En su primer año de gestión a la cabeza de Blanco y Negro, Colo Colo logró la ansiada corona del Torneo Nacional después de un lustro y terminó con la hegemonía de Universidad Católica durante las últimas cuatro campañas. A sus 70 años, el ingeniero comercial gozó como un niño la obtención de la corona y proyecta los desafíos para el club de cara a la próxima temporada.

¿Qué sabor le deja la obtención del título y la forma en que se consigue la 33?

Un sabor muy dulce, evidentemente. Primero, una alegría inmensa por nuestra hinchada, desde Arica a Magallanes, que hace cinco años no celebraba un título nacional y hace 24 años uno en un torneo largo. Además, es un triunfo que corona el esfuerzo y profesionalismo de nuestros jugadores, cuerpo técnico y de todos quienes componen esta gran institución: directorio, administración y nuestros trabajadores que silenciosamente han apoyado incansablemente desde sus funciones diarias para la obtención de este nuevo título. También esta nueva estrella se obtiene jugando muy bien, con un plantel que nos tiene orgullosos y que esperamos nos siga brindando triunfos.

¿El título es el momento más feliz desde que está en Colo Colo?

Sin duda es un momento extraordinario, siento un gran orgullo de haber podido ayudar, desde mi función de presidente, a regalarles esta alegría a nuestros hinchas y a todo el pueblo colocolino, hasta los últimos rincones de nuestro país. Cuando yo era niño, vivía muy aislado en la zona austral de Chile, por lo que creo entender con gran certeza lo que se siente a la distancia, cuando Colo Colo es campeón. Le dedico este triunfo, humildemente, a los niños colocolinos de todo nuestro país, en especial a aquellos en los rincones más apartados de nuestro territorio.

¿Imaginó esa tarde de Talca, jugando por no descender, que Colo Colo podría volver a ganar un título?

Fue un momento tan duro y complicado, que no pensaba en nada más que salvarnos de esa situación y salir adelante. Por supuesto, racionalmente sabía que Colo Colo tenía que levantarse y volver por la senda de los triunfos, pero no era algo que yo pensara en esos difíciles momentos.

¿Cuál fue el momento más complicado de la temporada?

En cuanto a lo futbolístico, me dolieron mucho las eliminaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Pese a que nos enfrentamos a equipos brasileños y a River Plate, siento que mostramos en algunos partidos un gran nivel y, por ende, las expectativas de avanzar, en su minuto, fueron enormes.

¿Cuánto mérito hay de la actual administración en el título y cuánto hay de la anterior?

Yo soy una persona de bajo perfil. Prefiero el trabajo silencioso, teniendo siempre presente que todo lo que se hace es por nuestros hinchas, evitando cualquier otro tipo de intereses. Y en esa misma línea prefiero hablar de lo que nosotros hemos hecho. Esta administración puso todo su esfuerzo en que todas las variables diarias que no se ven, pero que sí se sienten, estuvieran coordinadas de tal manera, que permitiera dar tranquilidad y apoyo en todo sentido tanto a nuestro cuerpo técnico como a nuestro plantel, para que ellos pudieran desarrollar su labor con completa concentración y profesionalismo. Creo que el título obtenido habla del éxito de esta forma de trabajo.

¿Cuán importante fue el rol de Daniel Morón?

Daniel tuvo un rol crucial en el logro de este campeonato. Lo vi siempre muy motivado y entusiasmado y se preocupó por todos los detalles de tipo deportivo, que son muchos, relacionados con este éxito. De repente se visualiza más su función en el período de contrataciones, que como ya lo he dicho, tuvo una función muy destacada, pero además, hay una serie de otras preocupaciones del día a día, que las llevó a cabo con gran profesionalismo y cariño por el club.

¿Cuáles son los desafíos para la próxima temporada?

Además de los temas institucionales y financieros, de los cuales nunca hay que despreocuparse, la idea es continuar con esta forma de trabajar; consolidar este plantel, aspirar a revalidar el título; a tratar de mejorar nuestra participación en Copa Libertadores; avanzar en el progreso de nuestros jugadores juveniles en todos las categorías como, asimismo, su participación en el primer equipo. Esa es una ambición que siempre he tenido personalmente y que se resume en el proyecto 60/40. Es decir, que nuestro plantel superior esté compuesto en un 60% por jugadores provenientes de nuestra cantera. Por otro lado, dedicarnos al despegue y mayor profesionalismo de nuestros equipos femeninos.

¿Cómo se puede retener a Gustavo Quinteros?

Conversando y desarrollando un plan serio y profesional hacia adelante. Yo creo que él está contento en el club y nosotros con él, de manera que todo se da para su continuidad y así lo espero personalmente. Su cuerpo técnico y, pese a lo obvio que voy a decir, quiero remarcarlo, han desarrollado un gran trabajo y han sido fundamentales en la obtención de la estrella 33.

¿Cómo van las gestiones para comprar el pase de Juan Martín Lucero?

Están bien encaminadas, ya está establecido el mecanismo para ejercer nuestra opción de compra y, afortunadamente, con el fortalecimiento de la situación financiera del club que se ha logrado este año, creo que no va a haber problemas para ejercer esa opción de compra y así lograr que Juan Martín se quede con nosotros, como todos queremos.

Varios jugadores pueden partir, pero también ingresarán recursos. ¿Habrá una inversión significativa pensando en la Copa Libertadores?

Hay que ser muy responsables, venimos de tres años perdiendo mucha plata y sin recursos económicos. No solo se hace muy difícil la administración eficiente del club, sino que eso no nos permite reforzarnos adecuadamente para competir internacionalmente, como lo pudimos apreciar este año. Debemos ir paso a paso y eso debe ser un plan a mediano plazo. De manera que, según mi opinión, en este momento tenemos un excelente plantel, del cual nos sentimos orgullosos; contamos con muchos juveniles y podemos pensar en algunas incorporaciones que sean un real aporte para marcar diferencias en el terreno local y progresar en lo internacional. Creo que hay que esperar el término del campeonato antes de aventurar definiciones futuras.

¿Ve posible la continuidad de Gabriel Suazo?

Nuestro deseo es que se quede pero eso depende de él. Si él tiene buenas ofertas del exterior y su deseo es proyectar una carrera internacional, es muy legítimo y respetable, y contará con nuestra ayuda. Él ha sido un aporte muy importante en esta estrella como capitán del equipo; es un jugador muy querido de nuestras cadetes y solo queremos lo mejor para él.

¿Qué objetivo se pone en la Copa Libertadores?

Tener una participación jugando de igual a igual, de una manera que nos deje orgullosos, y en lo posible avanzar de fase, situación que este año estuvimos muy cerca de lograr.

¿En qué están los avances para remodelar el Estadio Monumental?

Estamos en planes iniciales, es un gran proyecto y de muy largo alcance. El directorio ha decidido abordar el proyecto de remodelación. Ahora estamos analizando la forma de iniciarlo. Es un proyecto que nos tiene a todos muy ilusionados y entusiasmados, sería una gran contribución para el club y para que nuestros hinchas puedan tener una experiencia estadio muchísima mejor.

¿Qué tan sanas están las finanzas de Blanco y Negro?

Venimos de años muy difíciles y espero que este año se pueda terminar con utilidades razonables. En todo caso, queda un largo camino todavía para tener unas finanzas robustas, que nos permitan ser lo que Colo Colo debería ser como club líder en Chile, sobre todo para competir con posibilidades de éxito a nivel internacional. La única diferencia en este momento es de presupuestos, especialmente con clubes de Brasil y Argentina, debemos seguir trabajando en forma profesional y seria, sin afectar nuestra competitividad en el terreno nacional. Aprovecho en este punto de reiterar un especial llamado a los colocolinos y colocolinas para tener un buen comportamiento en el estadio. Los castigos este año, principalmente aquellos partidos sin público, nos hicieron mucho daño. No nos hagamos autogoles, no les facilitemos la tarea a nuestros rivales.

¿Cuánto tiempo se proyecta usted al mando del club?

La verdad, no me proyecto. Solo estoy haciendo el mejor trabajo posible colaborando al éxito del club. Como lo he dicho, no tengo deseos de protagonismo, así es que eso se verá más adelante. Lo que sí, por supuesto que estoy orgulloso de ocupar este cargo en este maravilloso club, cuya insignia llevo en el pecho muy incrustada desde los 11 años de edad. Hasta ahora ha sido un enorme honor y agradezco de todo corazón a todos los que me han ayudado a hacer cada vez más grande a nuestro querido club.