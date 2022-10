Representante de Falcón se queja de Colo Colo: “Maxi quiere quedarse en el club, pero no nos contestan los mensajes”

Gustavo Quinteros aseguró que quiere mantener a todo el plantel de Colo Colo para la próxima temporada. Sin embargo, la situación de uno de los pilares de la defensa, Maximiliano Falcón, todavía está en el aire.

Así lo explica su representante, el uruguayo Gerardo Arias, quien reconoce a El Deportivo que la directiva de Blanco y Negro no contestó más sus llamados, meno sus mensajes.

“Colo Colo no me contesta. El jugador habló varias veces con Daniel Morón (director deportivo) y ahora necesitamos una respuesta. Es el mejor zaguero del fútbol chileno. Deberían decirnos algo por respeto al jugador, ha cumplido tres temporadas muy buenas en el equipo”, afirmó el empresario.

Incluso, reconoció que “es una situación que me tiene preocupado. Si yo a usted lo llamo, le envío seis WhatsApp y no recibo respuesta; obvio que me tengo que inquietar”.

En insiste en su punto, ya que “Maximiliano Falcón habló con la directiva tres o cuatro veces, quedaron en hablar otra vez, en contestar. Pero no ha sucedido nada de eso”.

Viaje a Santiago

El defensor charrúa tiene contrato con los albos hasta diciembre del próximo año. Sin embargo, el campeón chileno es dueño de la mitad de su pase e, incluso, ha manifestado la opción de adquirir la otra mitad a Rentistas del torneo oriental.

En esa incertidumbre, Gerardo Arias aseguró que la próxima viajará a Santiago para analizar in situ la situación del futbolista.

“Yo espero estar entre lunes o martes en Chile para hablar personalmente con la directiva. Sería la cuarta vez que voy a ver el tema de Falcón” aseveró el empresario.

Asimismo, confirmó que “Maxi (Falcón) quiere mucho a Colo Colo, y se quiere quedar en el club, pero no nos contestan los mensajes. Esperamos que la directiva nos entienda y responda”.

Pese a la intención del deportista de quedarse, Arias reconoce que el zaguero está en el mercado y que existen varios equipos que están mirando el rendimiento del Peluca.

“A ver, como es el mejor zaguero de Chile, que juega en un equipo grande como Colo Colo, mucha gente que pregunta por él. Siempre lo están mirando desde España y de México”, recalcó el representante.

Pero aclaró que “acá no se trata de buscar nuevos rumbos. Somos personas educadas, charlamos y esperamos llegar un acuerdo entre las dos partes. Esperaremos que se comuniquen con nosotros”.

Consultado sobre su precio de salida, el mánager explicó que “Maxi no tiene cláusula por contrato, por un tema de educación y buena relación con el club Colo Colo. Nosotros no podemos dudar de las personas, por eso no quisimos poner un precio de salida por el futbolista. Somos gente de palabra. Nos damos las manos y hacemos negocios”.

Una situación que preocupa sobre manera al representante, quien reconoce no saber cuáles son los planes de Blanco y Negro con el futuro del futbolista que llegó hace dos años a Chile.

“Si no tengo diálogo con Colo Colo, no sé qué quiere el club con Maxi, si comprar la otra mitad del pase o solo extender el vínculo… Pero necesitamos una respuesta”, aseguró Arias.