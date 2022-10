Representante de Maximiliano Falcón: “Estamos negociando con Colo Colo para extender el contrato hasta 2025″

Maximiliano Falcón se ha alzado como una de las grandes figuras de Colo Colo en esta temporada. El central uruguayo que llegó de Rentistas de su país, hace casi dos años, tiene contrato con los albos hasta diciembre del próximo año, pero va por más.

Así lo confirmó el representante del jugador, Gerardo Arias, quien aseguró que están muy cerca de llegar a un acuerdo para extender la relación al menos dos años después del actual final del vínculo.

“A Maxi le quieren renovar el contrato en Colo Colo. Dijimos que sí, pero tampoco estamos apurados. El jugador se quiere quedar dos o tres años en el club. Estamos negociando para extender ese vínculo hasta 2025″, aseguró el empresario charrúa.

De la misma, el agente que maneja los destinos del Peluca insistió en que las negociaciones están en curso y que en el corto plazo habría novedades sobre el nuevo vínculo del jugador.

“Nosotros ya empezamos las conversaciones con el club chileno. Hace 20 días me reuní con Daniel Morón (secretario técnico) y Alejandro de Paul (gerente general) para ver los detalles del tema y estamos bien encaminados. En los próximos días, seguramente, podríamos cerrar un acuerdo”, explicó Arias.

Según su representante, el futbolista oriental se encuentra muy cómodo en Chile y siente al Monumental como su casa. Esa es, principalmente, su deseo en estos momentos.

“Maxi está muy tranquilo y feliz en Colo Colo, así me lo hizo saber. ‘Me quedó acá, esta es mi casa’, me dijo. A la vez me confió ue si no llega una oferta importante le gustaría quedarse más tiempo. Es un hincha del club”, afirmó el empresario.

Actualmente, los albos son dueños de la mitad del pase del defensor, el cual adquirieron en octubre de 2020 en 650 mil dólares.

En ese sentido, el agente afirmó que “una de las posibilidades es que el club compre el otro 50% de la carta del jugador. Eso estamos viendo”.

Interés de México

Pese a su intención de quedarse, Falcón es seguido intensamente desde el exterior. Uno de los últimos equipos que preguntó por el jugador fue el poderoso Tigres de Monterrey, uno de los equipos más millonarios del fútbol mexicano.

“Existe un interés de Tigres de México, no han hecho una oferta formal, pero Maxi se quiere quedar. Ya veremos en diciembre lo que ocurre. Hay que esperar que Colo Colo sea campeón. Respetamos al club y tampoco tomaremos alguna decisión sin consultarlo”, aseguró Arias.

Asimismo, el jugador está en la carpeta de tres clubes españoles, entre ellos el Getafe de la primera categoría de ese país.