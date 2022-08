El representante de Falcón lo mueve a horas del cierre del mercado en Europa: “El Getafe es una de las opciones que tiene”

A solo horas del cierre del libro de pases en España, Colo Colo podría quedarse sin una de sus principales figuras. Los representantes de Maximiliano Falcón trabajan incesantemente antes del cierre de la ventana para buscar una salida al zaguero.

Así confirmó a El Deportivo Gerardo Arias, uno de los empresarios que maneja los destino del Peluca. Desde Europa, el uruguayo comentó las opciones que tiene el ex Rentistas en LaLiga para abandonar el cuadro albo, en un libro de pases que cierra mañana, a las 17:59 de Chile.

“Hace muchos años que trabajo con clubes de España. Tengo jugadores en Getafe, Granada y Valencia. Me pidieron el nombre de un buen zaguero y yo di el nombre de Falcón”, dijo el representante.

Sobre las concretas posibilidades que tiene el defensor del Cacique, quien además es seguido atentamente desde el fútbol mexicano, Arias puso un nombre sobre el resto.

“Getafe es una de las opciones que tiene Maximiliano Falcón, en este momento estamos trabajando para ver qué pasará. La idea es que salga ahora, no en el próximo mercado. Solo quedan horas para el cierre del libro de pases, pero en mi carrera me he acostumbrado a meter futbolistas en el último momento”, dice el empresario.

Jugador valioso

El nombre del titular de la zaga colocolina hace rato que se maneja en la lista de las secretarías técnicas de varios equipos del exterior, especialmente en el mercado mexicano.

Según explica Arias, la idea del charrúa es salir buenos términos equipo de Macul, en caso de que exista un ofrecimiento concreto por su pase.

“Tenemos una cláusula de salida de 3 millones de dólares, pero no queremos usarla. Si existe una opción cierta nos sentaremos con Colo Colo Colo para salir de buena manera. Somos gente honesta y no queremos afectar a un equipo que nos abrió estaba posibilidad tan linda”, explicó el representante del futbolista.

Asimismo, aclaró que “Falcón es un buen chico, muy trabajador. El año pasado le tocó comerse las crudas, pasarla un poco mal, pero está muy agradecido con el club chileno”.

De la misma manera, insistió que “tiene un precio que está fijado por contrato, pero queremos ver que sea una buena opción para todas las partes si es que el negocio se realiza”.

El defensor central tiene contrato hasta diciembre de 2023 con Colo Colo, equipo que es dueño del 50% del pase del futbolista, previo pago de 650 mil dólares al club de Rentistas, en octubre de 2020.