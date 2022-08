Chile da un paso en su lucha por meterse en Qatar: la FIFA cita a declarar a Byron Castillo tras la denuncia presentada por la ANFP

Chile da un paso en su intento por llegar al Mundial por la vía administrativa. La corte de apelaciones de la FIFA fijó horario para la audiencia en la que la ANFP buscará que se inhabilite a Ecuador del próximo Mundial de Qatar por la presencia de Byron Castillo, a quien acusan de ser colombiano.

Según información recabada por El Deportivo, la FIFA le informó a la ANFP durante esta mañana que la audiencia se realizará el próximo 15 de septiembre, a las 14.30 horas de Zúrich. En la cita, el futbolista deberá presentarse y responder a las graves acusaciones que existen en su contra. También estará presente la Federación de Ecuador, de Chile y de Perú. Esta última se sumó a los reclamos una vez que quedó eliminada del Mundial, vía penales, en el repechaje jugado ante Australia.

Cabe recordar, que Eduardo Carlezzo, el abogado de la ANFP, más de una vez cuestionó la negativa de la FIFA de citar al ecuatoriano. El brasileño ha repetido en más de una oportunidad que el testimonio del lateral puede ser clave para resolver el caso a su favor.

“Aparentemente no habrá una investigación específica de la FIFA al jugador, y eso me preocupa mucho, porque cuando entramos solicitamos que se marcara una audiencia para escuchar al jugador. Él tiene que hablar y los órganos deportivos tienen que escuchar. Él es el principal testigo, la principal persona, el principal involucrado, el principal investigado. Tiene que hablar. Me preocupa mucho que la FIFA no lo haya llamado para una audiencia que sea de manera virtual para escucharlo. Yo entiendo que el jugador tendría que sí comparecer ante FIFA para hablar, para dar explicaciones. Y el hecho de que no se le convocó, me preocupa mucho”, decía el abogado.

La entidad que preside Pablo Milad exigió que se castigara a la federación ecuatoriana por el uso de documentación falsa y, en lo fundamental, que se dieran por perdidos los ocho partidos en los que participó el carrilero en cuestión, declarando a Chile en el cuarto lugar de las Eliminatorias. Además, solicitó que los del Guayas fueran excluidos del Mundial 2026, más una multa de un millón de francos suizos ($ 966 millones). Respecto del lateral, quien acaba de pasar desde el Barcelona de Guayaquil al León, de México, se solicitó “declarar el uso de certificado de nacimiento falso, edad y nacionalidad falsas, prohibiendo al Jugador cualquier actividad relacionada con el fútbol”.

La lista de solicitudes fue desestimada en primera instancia. El jurado entregó sus razones y la más poderosa está relacionada con que para organismo colegiado es suficiente que dos tribunales distintos de Ecuador validen y confirmen la identidad y la nacionalidad de Byron Castillo. “Las resoluciones ecuatorianas no dejan lugar a interpretaciones, ya que establecen explícitamente que la identificación del Jugador que figura en el Registro Civil ecuatoriano, donde se indica que este nació en Ecuador el 10 de noviembre de 1998, no contiene ningún error y se considera válida”, sentencia.

Byron Castillo celebra junto a su compañero Pervis Estupiñán.

Y agrega: “En estas circunstancias, la Comisión señaló que estaba obligada a tomar en consideración y respetar las resoluciones de los tribunales estatales nacionales (así como las leyes nacionales) en relación con la identidad o la nacionalidad de las personas, ya que tales procedimientos son de la competencia exclusiva del tribunal estatal. En consecuencia, la Comisión está sujeta a la valoración llevada a cabo por el tribunal ecuatoriano sobre las cuestiones relativas a la identidad (y la nacionalidad) de uno de sus ciudadanos, el Jugador”.

La Cámara de Apelaciones de la FIFA ahora tendrá la última palabra. Sin embargo, Pablo Milad y Jorge Yungue, el presidente y el director que han empujado el juicio, celebran que Byron Castillo deba, al menos, dar explicaciones por las dudas que existen sobre su figura.

La última jugada de igual forma será en el TAS

Siguiendo la analogía que expuso Pablo Milad después del primer revés, al comparar esa derrota con el resultado parcial de un partido en el que se parte con un resultado adverso, sería dable señalar que Chile añade un nuevo gol en contra. Sin embargo, en ese mismo sentido, también es preciso apuntar que la derrota aún no está sentenciada y que el tramo final del encuentro se jugará en otra cancha, la última: el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS por sus siglas en francés.

Ese camino también se anticipa difícil. La federación ecuatoriana, molesta con su par nacional por el tratamiento del caso, ha amenazado con negarse a la posibilidad de un procedimiento abreviado, lo que podría dilatar el fallo y, eventualmente, disputar el Mundial mientras se zanja la controversia. Eso sí, el TAS podría determinar unilateralmente esa vía, considerando la cercanía del evento planetario, o acelerar la resolución de un procedimiento convencional, en el mismo sentido.

Lo que sí está completamente definido es que ambas federaciones recurrirán a esa instancia, dado que cualquier resolución afectará sus intereses. Por cierto, a Chile lo volverá a representar Eduardo Carlezzo.