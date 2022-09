Pablo Milad sobre la nueva resolución de la FIFA en el caso Byron Castillo: “Para nosotros es una luz”

No se lo esperaba, pero apenas se enteró Pablo Milad quedó satisfecho con la resolución de la FIFA. Es que el ente rector del fútbol planetario decidió aceptar la apelación de la federación chilena por el caso Byron Castillo y -tal como lo informó El Deportivo- durante esta jornada, la audiencia se realizará en un par de semanas.

“Fue una sorpresa grata que aceptaran la apelación, más aún cuando llaman a declarar a Castillo. Para nosotros es una luz. El comparendo será el 15 de septiembre y después se toman un tiempo para dar el veredicto final”, señaló el máximo dirigente del fútbol chileno en Iquique.

Milad se encontraba en la ciudad nortina para presenciar lo que sería el primer triunfo de Eduardo Berizzo en la banca de la Selección Chilena y allí se enteró de los pasos que vienen. Los cuales se darán en la sede de Zúrich y donde el futbolista deberá presentarse y responder a las graves acusaciones que existen en su contra (Chile dice que es colombiano y no ecuatoriano).

A la cita no llegará sólo el jugador y la delegación de nuestro país, también estará la Federación de Ecuador y la de Perú. ¿Por qué ellos? Los incaicos se sumaron a los reclamos una vez que quedaron eliminados del Mundial, vía penales, en el repechaje jugado ante Australia.

Cabe recordar, que el abogado de la ANFP -Eduardo Carlezzo- cuestionó la negativa de la FIFA de citar al ecuatoriano y el fallo negativo en primera instancia y aseguró que “él tiene que hablar y los órganos deportivos tienen que escuchar. Él es el principal testigo, la principal persona, el principal involucrado, el principal investigado. Tiene que hablar. Me preocupa mucho que la FIFA no lo haya llamado para una audiencia que sea de manera virtual para escucharlo. Yo entiendo que el jugador tendría que sí comparecer ante FIFA para hablar, para dar explicaciones. Y el hecho de que no se le convocó, me preocupa mucho”.

La entidad que encabeza Milad exigió que se castigara a la federación ecuatoriana por el uso de documentación falsa y, en lo fundamental, que se dieran por perdidos los ocho partidos en los que participó el carrilero en cuestión, declarando a Chile en el cuarto lugar de las Eliminatorias y por tanto, diera a nuestro país como clasificado a Qatar 2022 por la vía administrativa.