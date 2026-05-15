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    El documento que prepara la UDI para los 100 días de Kast

    A partir de “consejos sociales” en distintas regiones del país, en el partido liderado por Guillermo Ramírez están preparando un escrito para el gobierno con distintas propuestas de militantes y simpatizantes de la colectividad. El diseño de la tienda se da en medio del regreso de Pablo Longueira, el histórico que busca volver a presidir la UDI.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Desde el 17 de marzo de este año que la directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) -liderada por Guillermo Ramírez- empezó a recorrer las distintas regiones del país a través de lo que denominan como “consejos sociales”.

    Se trata de una instancia que, hasta el momento, han realizado en ocho de las 16 regiones en las que reúnen a militantes y otros simpatizantes con el objetivo de escuchar distintas propuestas para el país, sobre todo en materia social. De esos encuentros -explican en el partido- la idea es que se genere un documento que será entregado al Presidente José Antonio Kast el próximo 18 de junio, cuando se cumplan los primeros 100 días de gobierno.

    “La UDI siempre ha estado en lo profundo de nuestro tejido social, luchando contra la pobreza, contra el narco y la marginalidad, pero también hacemos eco de la necesidad de liderar la agenda social en la derecha en un próximo ciclo post emergencia que está enfrentando nuestro gobierno, por lo mismo el desafío de los Consejos Sociales es escuchar a las regiones y dar garantías a una clase media emergente que ha engrosado sus filas pero que vive en una nueva fragilidad, ahogada y agobiada en sobreendeudamientos, sin vivienda, en listas de espera y llegando a duras penas a fin de mes”, dijo al respecto el secretario general del la UDI, Juan Antonio Coloma.

    En concreto, se trata de propuestas en materias como empleo, vivienda, lista de espera, en otras.

    Al mismo tiempo, en cada uno de los consejos sociales se está sosteniendo un encuentro paralelo con mujeres del partido.

    “Estamos realizando en cada región, un encuentro de mujeres líderes que nos permite escuchar de la voz de las protagonistas la agenda que tenemos que recuperar. Entre las preocupaciones está acelerar la tramitación del proyecto de Ley de Sala Cuna, avanzar en natalidad y priorizar la familia, para hacer frente a una sociedad envejecida gravemente y acompañar a miles de mujeres cuidadoras, que se ven obligadas a elegir entre trabajar y encargarse del cuidado de hijos o padres”, explicó la vicepresidenta del partido, Pía Margarit.

    Hasta el momento, la iniciativa ha significado visitas a las regiones de Magallanes, Los Lagos -donde se realizaron tres encuentros en Chiloé, Puerto Montt y Osorno-, Aysén, Antofagasta, Valparaíso, Coquimbo, Atacama y Ñuble.

    Durante esta jornada, en tanto, estarán en La Araucanía y el fin de semana harán lo propio en el Biobío y en algunos distritos de la Metropolitana.

    “Estamos recorriendo Chile y dando voz a la militancia, dirigentes y simpatizantes con un eje: ¿cuál es la agenda social post emergencia? Desde la UDI creemos que es clave colaborar (...). Hoy, nuestro tejido social está dañado y hay dolores que esperan y siguen pendientes: en salud, en vivienda, en cuidados, en nuestra vejez abandonada, en infancia vulnerable, y esos temas no pueden quedar rezagados por la prioridad inmediata”, dijo, por su parte, el encargado de consejos sociales, José Miguel González.

    El despliegue de la actual mesa se da en paralelo al del exsenador, Pablo Longueira, quien en enero volvió a militar en el partido y hoy apuesta por liderarlo. En ese contexto, ha sostenido encuentros con distintos dirigentes gremialistas en el país.

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