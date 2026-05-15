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    Política

    Gobierno descarta descoordinación tras preocupación de ministra Chomali por indicación sobre migrantes irregulares

    “Yo creo que no es materia de preocupación en los términos que lo plantea la señora ministra de Salud. Esta es una indicación que no tiene como propósito inmiscuirse en toda la Ley de Protección al Paciente", señaló sobre el asunto el ministro del Interior Claudio Alvarado.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    El ministro del Interior, Claudio Alvarado DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Tras la postura mostrada por la ministra de Salud, May Chomali, respecto a la indicación propuesta por el subsecretario del Interior y el director nacional de Migraciones de solicitar información a recintos de salud y educacionales de migrante irregulares, desde el Ministerio del Interior salieron este viernes a entregar explicaciones.

    La propuesta fue detallada por el subsecretario Máximo Pavez y el director de Migraciones Frank Sauerbaum durante una sesión de la Comisión de Gobierno del Senado, la jornada del miércoles.

    Posteriormente, Chomali este viernes mostró su preocupación frente a esta indicación en una entrevista con Radio13c.

    Nosotros no podemos desde el Ministerio de Salud informar de estos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes. Eso lo vamos a defender absolutamente”, enfatizó Chomali.

    Así las cosas, la tarde de este viernes el ministro del Interior Claudio Alvarado abordó la situación.

    Yo creo que no es materia de preocupación en los términos que lo plantea la señora ministra de Salud”, señaló frente a las consultas por la postura de Chomali.

    Esta es una indicación que no tiene como propósito inmiscuirse en toda la Ley de Protección al Paciente, sino que es simplemente solicitar información de acuerdo a los nuevos marcos jurídicos legales establecidos, como la Ley de Protección de Datos, porque el Servicio de Migraciones tiene hoy día esa facultad de pedir cierto grado de información y esa información hay que adecuarla al nuevo marco jurídico”, explicó Alvarado.

    A continuación, uno de los impulsores de la iniciativa, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló la indicación presentada el miércoles.

    Valparaiso, 13 de mayo 2026 El subsecretario del Interior, Maximo Pavez, y el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, durante la Comision de Gobierno en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Lo único que propone la indicación es que, habiendo un procedimiento en el marco de la Ley Migratoria, ya sea para sancionar o para expulsar, la autoridad migratoria respectiva, ya sea el servicio o la Policía de Investigaciones, pueda contar con información para poder ejecutar esos procedimientos”, explicó.

    Acá no existe en el texto, nunca ha estado en el texto ni en la intención del gobierno, ninguna obligación que se parezca a un reporte o denuncia, porque eso no está en el espíritu de la ley”, añadió el subsecretario.

    Pavez explicó que la indicación busca que la PDI o Migraciones, habiendo un proceso migratorio en curso, pueda oficiar para obtener antecedentes “que nos permita ubicar a esas personas, ya sea por salud, por educación o ya sea en materia previsional”.

    La preocupación de la ministra la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar. En ese sentido no hay ninguna descoordinación”, concluyó el subsecretario de Interior.

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    Más sobre:Claudio AlvaradoMáximo PavezMigrantesMay ChomaliSaludExpulsión

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