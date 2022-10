El sueño de Nelson Tapia de dirigir en Chile: “Mandé correos a los 32 clubes; como no tengo representante, tiré ese tuit”

Nelson Tapia, ex portero de la Roja en Francia ‘98, decidió seguir su carrera como técnico en Ecuador, donde acaba de salir del Libertad de Loja, equipo de la segunda categoría local. Un reciente tuit en su cuenta personal llamó la atención, en el que se ofrecía, pero el molinense entre risas aclara que “fue medio broma, medio en serio”, aunque confirma que le encantaría dirigir en su país. En conversación con El Deportivo, además, respalda al meta de Betis, ya que tiene que “estar por rendimiento, por lo que transmite”. Aún así, cree que Eduardo Berizzo es la persona correcta para el próximo proceso, ya que “conoce a los jugadores chilenos”. Asimismo, asegura que el torneo chileno no goza de buena salud porque “los extranjeros que llegan son de mala calidad”. Y espera que en las próximas elecciones de la ANFP “pase algo lindo.

¿Cómo se encuentra en Ecuador?

Gracias a Dios todo bien. Bien de salud, tranquilo. Me vine a vivir a Quito, a la mitad del mundo.

¿Se radicará definitivamente en Ecuador?

La idea es quedarme. Ya estuve tres años en Guayaquil y estuve un año en Loja, que es totalmente diferente por el clima, el tema de la altura también. Pero siento que en Quito tengo más opciones de trabajo, hay más clubes, es mucho más competitivo, hay mucho más fútbol. Desde aquí voy a esperar, porque todavía tengo que ver mi situación contractual, porque tengo contrato con Libertad de Loja hasta 2023. Hasta ahora no he tenido ningún problema, pero tengo que finiquitar eso para ver a dónde llegaré.

Estaba mirando su cuenta de Twitter: “Si quieres ser campeón, llámame”…

(Ríe)… Inmediatamente comenzaron a llamarme. Cuando yo estuve en Chile quería dirigir. Me parece que mandé correos a los 32 clubes de Chile que había en ese tiempo entre primera y segunda. Hablé con todos los gerentes deportivos y busqué todas las alternativas para poder trabajar. Como no tengo representante, no me manejo con nadie, tiré ese tuit. Pero es medio en broma, medio en serio y vi las reacciones. Eso es sólo para que vean el trabajo que estoy haciendo. A veces la gente no lo nota. Pero tuvo repercusión y ya veremos qué sucederá.

Pero no es por un tema económico, tampoco…

No, para nada. Gracias a Dios me he establecido acá en Ecuador, por eso mismo me vine a quedar acá a Quito. Porque siento que tengo muchas más alternativas. Así que no. Pasa por un tema netamente profesional. Después en lo personal todo está todo bien. Si me toca irme a trabajar a Chile, de allá somos.

¿Hay mucha efervescencia en Ecuador con la selección en el Mundial?

Después de haber clasificado el ambiente está muy bueno. Se vive mucho el fútbol acá. Hay mucha expectativa. Yo creo que tienen una muy buena selección, debieran hacer un buen papel, porque el jugador ecuatoriano está muy valorizado.

Y tienen un grupo accesible con Qatar, Senegal y Francia…

Así, incluso pueden pasar un par de fases. Pero es un Mundial, llegan los mejores. Me hubiera gustado que estuviera Chile, pero ahora estoy radicado acá y voy a apoyar a Ecuador, a todos los sudamericanos en general.

¿Usted no ha tenido problemas allá después del reclamo de Chile a la FIFA?

No, para nada, de ninguna manera, casi nadie me ha preguntado sobre el tema. Di una nota para Chile, pero no he tenido problemas. Ha sido muy buena la acogida que he tenido de los jugadores ecuatorianos. Hay mucho respeto hacia mi persona. Donde sí he tenido problemas es en los clubes en los que he estado, Guayaquil Sport y ahora en Loja, no he tenido campo deportivo, cancha de entrenamiento… Se me ha hecho muy complicado. Las comodidades no han sido las mejores, pero ha sido un gran aprendizaje. He tenido que apelar al compromiso y la lealtad de los jugadores.

Por lo que usted dice, hay buena materia primea y poca infraestructura en el fútbol ecuatoriano…

Sí, hay poca. En ese sentido marcan la diferencia equipos como Independiente del Valle, Liga de Quito, la Universidad Católica, lo mismo que Emelec y Barcelona en Guayaquil. A mí me tocó trabajar en un club como Guayaquil Sport que no tenía 50 años en el fútbol profesional, pero solo tenía el nombre.

¿Qué le parece el reclamo de la federación chilena?

Me parece que ya fue. Hablar del reclamo, de lo que pasó y lo que no sucedió no viene al caso. Me mantuve muy al margen de la situación porque respeto mucho al Ecuador, un país que me ha dado la posibilidad de poder proyectarme y trabajar. Ahí no tengo mucho que opinar.

¿Cree que Chile se ha excedido en el reclamo?

Es un tema que lo tiene que ver la federación chilena. No sé cómo lo hicieron. Me mantengo al margen. Y me parece que Ecuador ya está adentro, entonces qué más se puede comentar al respecto.

¿Cómo vio a la selección chilena en las últimas eliminatorias?

Siento que Chile tuvo la posibilidad de clasificar. Hubo muchos cambios y no se pudo. Parece que en este proceso nuevo que se está armando, Berizzo ha arrancado de a poco, tratando de cambiar algunas situaciones. Pero bueno, habrá que esperar las próximas eliminatorias para seguir avanzando. Siento que Chile tiene buenos jugadores, ahora vienen las elecciones de l ANFP. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Lo que pasa es que la Generación Dorada dejó la vara muy alta. Nos acostumbramos a eso, algo que me parece genial, pero no siempre se puede ir a los mundiales.

¿Qué opinión de Eduardo Berizzo, lo considera una persona idónea para llevar a Chile al próximo Mundial?

Me parece que sí, porque ya conoce bien al jugador chileno, nuestras costumbres, salió campeón en O’Higgins… Además, conoce a varios de los futbolistas que está dirigiendo. Es una buena elección, pero los técnicos siempre dependen de los resultados.

¿Hay recambio en la selección chilena?

Yo creo mucho en el jugador chileno, es muy inteligente para jugar, muy creativo. Yo creo que la pandemia nos afectó mucho. El hecho de no haber competencia en las series menores perjudicó. Yo sigo a las selecciones, a la Sub 17, a la Sub 15, la Sub 20… Han ido bien a los torneos internacionales, ya que es ahí donde el futbolista adquiere el roce para, luego, ser un aporte a la adulta.

¿Cree que el techo de los jugadores jóvenes en Chile es muy bajo, que después de firmar un contrato millonario se pierden motivación?

A mí como técnico me gustaría que el jugador joven, antes de salir al extranjero, pudiera brillar en su club. Que se hicieran fuertes en Sudamérica. Por eso vine a Ecuador, pero tampoco me vuelvo loco y me engaño con llegar a Europa.

¿Qué le parece que Berizzo dejara fuera a Claudio Bravo de la primera convocatoria?

Los técnicos vamos encontrando nuestras propias razones, a quien llamar o considerar. Pero uno como entrenador lo primero que tiene que mirar son los rendimientos. En ese sentido, Claudio Bravo no puede quedar afuera de una convocatoria. Después, la decisión es de Berizzo. Me parece que Claudio está muy tranquilo, es un hombre muy maduro, un ejemplo para todos. Para mí, los rendimientos son los que mandan, no importa si tienes 17 o 39 años.

¿A sus 39 años, Bravo debería ser el arquero en las eliminatorias que empiezan en marzo?

Con el rendimiento que ha tenido, no puede quedar fuera de una convocatoria. En nuestra selección tienen que estar los mejores. Yo, como técnico, parto con Claudio Bravo. El tiene que ser el arquero de Chile en el inicio de las próximas eliminatorias, por rendimiento, por lo que transmite, porque el equipo necesita líderes y Claudio, en ese sentido, es maravilloso.

¿Le gustaría trabajar en la selección chilena?

Siempre es un lindo paso. Pero uno tiene que ser realista. Muchas veces me lo preguntaron antes de ser técnico, como uno no va a querer dirigir a Chile. Pero si hay que ser consecuente. Voy paso a paso. Hice mi pasantía en Chile, pasé por la sub 19 de Barnechea, trabajé en Independiente de Cauquenes, fui ayudante en Cobreloa, gerente deportivo de Temuco, Colchagua, de Curicó… he pasado por todo eso para ser entrenador. Voy paso a paso.

¿Lo han llamado equipos de Chile?

El año pasado tuve contactos, incluso yo estuve allá. Pero yo ya tenía acuerdo con el presidente de Libertad de Loja, porque en el equipo él hace todo, no hay gerente ni nada. Ahora he vuelto a tener contacto y sí, claro que me gustaría dirigir en Chile. Mostrar mi trabajo, me tocó venir a la universidad a Ecuador. He tenido que formar los clubes, ascenderlos. Si tuviera más infraestructura, una oficina para planificar… No lo he tenido en los equipos de acá. He tenido acercamientos con clubes de mi país, pero aún no termina el torneo.

¿Qué le parece el nivel del campeonato chileno?

A nivel internacional hace mucho tiempo que los clubes nacionales no hacen buenas presentaciones. No sé si es por la calidad de extranjeros que están llegando, porque se contratan muchos, de mala calidad. Antiguamente, dos o tres foráneos, pero eran de calidad, muchos seleccionados, sobre todo en los años noventa. Tu ibas a jugar con Antofagasta, por ejemplo, y era terrible ganarle. Los mismo con La Serena, Colo Colo, la U o la UC. Hoy tenemos muchos extranjeros y no son buenos. Después, cuando vamos a competir al ámbito internacional, nos cuesta mucho. Me parece que el fútbol femenino ha sacado más la cara que los clubes masculinos. He ido a ver los partidos de la U el Morning en la Libertadores acá en Quito.

¿Lo mismo pasa en el trabajo de inferiores?

Así es. Me llama mucho la atención que tengan que hacer jugar a un chico de 21 años por obligación. Yo acá le doy oportunidad libremente a los juveniles. Por eso hablo de capacidad, pero que tenga que haber una regla no me parece. A los 21 años, los jugadores tienen que estar hechos y derechos. Tienen que pelear un puesto, pensando en la selección. Yo estoy lejos, pero veo que la ANFP se ha transformado en un desorden en la competencia, no te pasan los estadios. Hay que restructurar todo eso y tomar el camino correcto. Espero que en estas elecciones pase algo bonito.

¿Es una paradoja si se toma en cuenta que los clubes chilenos nunca habían dispuesto de tanto dinero?

Bueno, en los 90 yo también trabajé con el Sifup. Se repartieron dineros y nadie sabe a donde llegaron, quién se los lleva. Hay que ser más claro en todo sentido y el único que va perdiendo es el jugador de fútbol. Habiendo tanto dinero, debiera ir a las series formativas a los profesores que trabajan en las menores. Ahí tiene que estar la inversión. En Chile están todas las condiciones para hacerlo. Tienen que ponerse todos de acuerdo para decir para allá tenemos que apuntar, tenemos que llegar al Mundial con la Sub 20, con la adulta, con todas las series.

¿Cómo está la situación política en Ecuador?

Muy parecida a la de Chile. Hay un 50% por ciento de personas a quienes no les gusta la gente que gobierna y a la otra mitad sí le gusta. Siempre habrá detractores, pero yo siempre me enfoco en lo deportivo. Ya con Ecuador en el Mundial las cosas cambian. Además, está la posibilidad de que los jugadores se vayan a Estados Unidos, a México, algo que yo también me pongo como meta.