Claudio Bravo, arquero del Betis, se sincera: “Si me toca jugar, bien; si no, estaré acá apoyando a mis compañeros”

El Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini se clasificó a la siguiente ronda de la Europa League, tras el empate ante la Roma. Una situación que dejó satisfecho al golero chileno, titular indiscutido en el torneo internacional.

“Empatamos ante un buen rival, pero en líneas generales nos queda un buen sabor de boca. Seguimos haciendo las cosas de buena manera en el juego”, dijo el meta chileno tras el duelo.

Asimismo, reconoció que “nunca especulamos como equipo, ni tampoco renunciamos al arco contrario. Tenemos que seguir con la misma personalidad, no importa el rival que tengamos al frente”.

Sobre el mismo punto, insistió en que “debemos hacerlo tal como lo hicimos ante la Roma, contra el Celta con 10 jugadores o con el Valladolid en la misma condición. Somos un equipo con mucha personalidad”.

Consultado sobre lo que viene para el equipo andaluz, tanto en el plano nacional como internacional, el oriundo de Viluco aseguró que están muy “ilusionados” como equipo.

“Vamos paso a paso, tenemos que ir analizando partido a partido como una final. Esto nos tiene muy ilusionados en dos frentes competitivos, estamos bien en ambos. Mañana hay que volver a trabajar y ver lo que viene en LaLiga”, aseguró el formado en Colo Colo.

Y agregó que “nos toca competir con una dinámica diferente, al máximo y no te puedes relajar. Tenemos pensar en lo que viene ahora”.

Consultado cómo se sentía en esta temporada, Bravo aseguró que le gusta mucho jugar, pero que entiende cuál es su papel.

“Estoy tranquilo, disfrutando esto al máximo y aprovechando las oportunidades. Si me toca jugar, bien, y si no, estaré acá apoyando a mis compañeros. Yo ya soy un jugador grande y sé cuándo tengo que estar y cuando no. Me gusta mucho jugar y cuando lo hago soy muy feliz”, aseveró el ex capitán de la Roja.

Pellegrini, feliz

El técnico Manuel Pellegrini no ocultó su satisfacción tras lograr meterse en las rondas finales de a Europa League. Sin embargo, el Ingeniero va por más y quiere avanzar directamente a octavos de final.

“Estamos muy contentos por la clasificación. Depende de los otros partidos para saber si lograremos el primer lugar del grupo. Logramos 10 puntos de 12 posibles. Esperamos terminar primeros”, afirmó el santiaguino.

Sobre el enfrentamiento ante el cuadro de José Mourinho confirmó que “sacamos cuatro puntos a la Roma en los enfrentamientos entre nosotros, un equipo que se ha potenciado mucho en esta temporada. No se olviden que este equipo estaba en el Bombo 1 en el sorteo, donde están los mejores”.

Consultado por el trámite del encuentro, apreció que “fuimos superiores en Roma, más que acá. Pero hoy tampoco tengo atajadas ni llegadas de peligro en el arco de Claudio Bravo. Dominamos el partido y en el segundo tiempo no hubo muchas oportunidades para ninguno de los dos equipos”.

Asimismo, reconoció que “nosotros jugamos sabiendo que el empate nos clasificaba. A excepción del gol validado por el VAR, la Roma tampoco tuvo mucho más”.

El Ingeniero, además, respondió que “estoy orgulloso por estos jugadores Acá no hay suplentes ni titulares. Tengo 25 jugadores abocados y comprometidos a estar peleando en todas las competiciones”.