Hugo Catrileo se suma a Carlos Díaz: el maratón chileno tendrá dos representantes en los Juegos Olímpicos

A los 27 años, Hugo Catrileo cumplirá el hito más importante de su carrera. El maratonista disputará por primera vez en su carrera los Juegos Olímpicos, luego de confirmar su clasificación durante esta jornada tras la última actualización del ranking.

La noticia fue informada por la Federación Atlética de Chile, que ratificó en la cita al oriundo de Puerto Saavedra junto a Carlos Díaz, quien ya había alcanzado el cupo hace un tiempo. “Ayer se cumplió el plazo de clasificación para la Maratón de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, y tal como se lo propuso, Hugo Catrileo dirá presente en la cita de los anillos”, indicó la Fedachi en sus redes sociales.

“De Puerto Saavedra a las calles parisinas: El medallista en Santiago 2023 culminó el proceso de clasificación a la instancia olímpica tras posicionarse 71 en el ranking mundial. Los mejores maratonistas del mundo, entre ellos nuestros dos chilenos, recorrerán los monumentos más importantes de Paris y mezclarán en los 42.195m el arte, la historia, y por supuesto, el deporte más lindo del planeta”, añadió.

Historia de esfuerzo

Catrileo comenzó a correr hace más de una década, cuando tenía 14 años y cursaba su enseñanza media en Puerto Saavedra, una de las comunas con menores ingresos de país. Desde temprana edad, pasó los veranos trabajando en lo que fuera, buscando una oportunidad que su familia no tuvo.

“Mis papás no alcanzaron a terminar la enseñanza básica. Vengo de un lugar bien particular, con lo poco y nada que ellos me pudieron dar, pero me dieron la oportunidad y las herramientas. Con el tiempo, me fui haciendo camino a través del deporte en la vida cotidiana”, contó hace un tiempo. Sin embargo, fue él quien rompió con ese paradigma egresando de la Universidad Católica de Temuco, donde se convirtió en el primer profesional de su familia, obteniendo el título de Técnico Universitario en Preparación Física.

Su carrera es bastante especial, pues recién con 25 años se especializó en los 42 kilómetros y ha alternado su preparación entre Temuco y la altitud de Toluca, en México. “Sabía que, si lo hacía bien, podía dedicarme profesionalmente. Me la jugué por correr el maratón”, relató. De ahí en adelante ha ido protagonizando una interesante lucha con Carlos Díaz, en el que ambos han ido rompiendo el récord de Chile en los últimos años.