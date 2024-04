Hugo Catrileo se alista a romper su marca en los 21K: “Puedo correr por debajo del récord del año pasado”

Correr un maratón puede ser un desafío por varias razones, pero para Hugo Catrileo (27 años), uno de los máximos representantes de la disciplina a nivel nacional, definió sus argumentos tras haber elegido este deporte como su trabajo. “Tiene algo que me gusta que no sabría cómo explicártelo, pero es una competencia muy diferente a las demás”, responde, porque sabe que, en comparación con el fútbol, no tiene todos los fines de semana para demostrar sus habilidades. “Aquí no, aquí te preparas seis, cuatro o tres meses para un día en específico, y ese día puede variar el clima, el circuito, los corredores, o cómo te despertaste en la mañana”, responde tranquilamente, con la templanza que consigue alguien que transita extensos kilómetros concentrado en un objetivo. “En el maratón todo tiene que ser perfecto y eso es lo que me motiva”, responde.

La historia de Hugo Catrileo fue una de las que más sorprendió a los chilenos durante los más recientes Juegos Panamericanos realizados en Chile. Por primera vez en la historia del deporte nacional, un chileno consiguió una medalla en la prueba de maratón masculino. Catrileo parece haber nacido para romper récords y el Maratón de Santiago lo sabe. En la última edición de la prueba de los 21K, el oriundo de Saavedra, comuna costera de la Región de La Araucanía de poco más de 12 habitantes, se quedó con el triunfo con una hora, cuatro minutos y 12 segundos, convirtiéndose, además, en el récord de esta distancia en el evento.

Hugo Catrileo obtuvo medalla de plata en el maratón de los Juegos Panamericanos en 2023.

Catrileo comenzó a correr hace más de una década, cuando tenía 14 años y cursaba su enseñanza media. Saavedra, también conocida como Puerto Saavedra, ronda siempre entre las más pobres de Chile. Catrileo, desde temprana edad, pasó los veranos trabajando en lo fuera, buscando una oportunidad que su familia no tuvo.

“Mis papás no alcanzaron a terminar la enseñanza básica. Vengo de un lugar bien particular, con lo poco y nada que ellos me pudieron dar, pero me dieron la oportunidad y las herramientas. Con el tiempo, me fui haciendo camino a través del deporte en la vida cotidiana”, rememora, quien egresó de la Universidad Católica de Temuco, siendo el primer profesional de su familia, como Técnico Universitario en Preparación Física.

Una mezcla de talento natural que viene demostrando en las competencias y que lo llevaron al punto que lo tiene ahora, entrenando tanto en Temuco como en Toluca, México, donde ha avanzado en sus habilidades. “Sabía que, si lo hacía bien, podía dedicarme profesionalmente. Me la jugué por correr el maratón”, dice.

Exigencias del maratón

La disciplina favorita de Hugo Catrileo es el maratón, a pesar que solo comenzó a correr dicha distancia con 25 años. “Me gusta más que sea una oportunidad la que tú tengas y que tienes que saber aprovecharla”, recalca.

¿Qué se necesita para correr una maratón? El atleta expresa que, si bien son diferentes las exigencias que se requieren dependiendo de las distancias, si uno elige 21 ó 42 kilómetros, pero la intensidad y el esfuerzo no varían, afirma. Sobre su preparación los últimos meses, dice que “bordeamos alrededor de los 80 a 200 kilómetros de entrenamiento a la semana. El trabajo requiere fortalecer mucho el cuerpo frente a circuitos difíciles de correr en subidas”, y añade que el trabajo en gimnasio, junto con la asimilación del entrenamiento que viene a través del descanso, del dormir bien durante las noches, incluso descansar durante el día, son un conjunto de acciones que parecen fáciles de hacer en la práctica, pero que van de la mano de la concentración de cada maratonista.

Hugo Catrileo competirá en los 21K del Maratón de Santiago 2024.

Hasta ahora, Catrileo ha participado en diferentes sudamericanos y torneos mundiales. En 2022, tras correr la Maratón de Sevilla, logró llegar al Top 10 histórico de Chile. Un octavo lugar entre los mejores registros nacionales, marcando 2:15:24 en su segundo maratón. Pero fue en 2023 cuando se transformó en uno de los deportistas más reconocidos en el territorio. Ante ello, sostiene: “Lo que fue en los Juegos Panamericanos y lo que lo que significó la medalla de plata en esta competencia pasó a tocar fibras a personas que son ajenas al mismo deporte que practico. Llegamos a la persona común y corriente y eso fue bien bonito”, plantea sobre ese momento consagratorio vivido hace seis meses.

Tan emocionante como recibir la medalla, fue el regreso a su pueblo natal. Arriba de una camioneta, recorrió las calles de la comuna costera luciendo la Plata Panamericana, congregando a un importante número de personas, siendo un evento que quedó marcado en la historia de Saavedra. Un pueblo que no se diferencia mucho de otros pueblos de Chile, donde el ruido de las olas a lo lejos rompe la quietud de un lugar que acostumbra a cerrar sus servicios a las seis de la tarde, para luego ver sus calles vacías.

Ese día, la presencia del medallista lo revolucionó todo, con su gente de siempre en las calles buscando compartir esa alegría, un hito de un deportista de élite que aún tiene mucho por dar. “Saavedra se conocía sólo por el maremoto de 1960. Después de 63 años viene un hito alegre, impactante a través del deporte, que es algo positivo”, sostiene, devolviendo la sonrisa al lugar que lo vio correr por primera vez a través de la costanera.

“Me hace feliz hacer conocer a la comuna a la que pertenezco, de hacerla visible a través del deporte, que se sientan identificados de quien haya nacido acá. Es parte de mi trabajo, lo veo como un trabajo, es un arte y quiero que lo disfruten”, remarca.

Los próximos pasos de Hugo Catrileo

Si bien está orgulloso de lo obtenido, el atleta no se enceguece con el pasado. “Después de un objetivo tengo otro, y así pasa mi vida deportiva y trato de que sea así siempre para no quedarme en un solo hito importante en mi carrera”, dice. Por ello, ya tiene en mente la próxima competencia, el Maratón de Santiago 2024, donde Catrileo quiere superarse a sí mismo en los 21K, batiendo nuevamente el récord que ostenta en el circuito. Este año lo ve con expectativas moderadas. Elige esa cantidad de kilómetros por una razón sensata: está esperando la decisión de los Juegos Olímpicos. “Espero que no se mueva mucho el ranking para poder ratificar mi participación en París. Busco, básicamente, hacer carreras preparativas, y dentro del calendario, está Santiago”, comenta.

Para el joven, los rasgos distintivos de la competencia del próximo 28 de abril son claros. Se corre en una capital que contrasta con la tranquilidad de Temuco, ciudad donde prepara sus competencias. “La aglomeración de gente que lleva esta carrera, todos están esperando el Maratón de Santiago, es la fiesta deportiva del año que tenemos”, dice quien da espacio a otros maratones en Chile que vienen creciendo como Temuco, pero Santiago es, para él “un maratón que todo el mundo espera y lo particular que tiene es que por efectuarse en Chile, nosotros los atletas chilenos estamos expectantes a lo que puede pasar”.

Catrileo también tiene tiempo para valorar el rol de sus colegas. Espera con ansias ver en las calles a Matías Silva, “que fue cuarto en los Panamericanos corriendo los 42 kilómetros seguramente con los kenianos”. También piensa en María José Calfilaf, su par campeona femenina en los 21K de Santiago 2023: “Hace poco metió dos horas con 33 minutos en Temuco, ganándole a todos”, relata. También espera expectante los 10K, que para él “siempre es un espectáculo. Todos los ojos están puestos en Santiago, porque saben que llegan los mejores del momento”, manifiesta.

Pero no le faltan palabras para aquellos que correrán sin pretensiones de clasificar a megaeventos, porque independiente de ello, quien se atreve a correr 21 o 42K no se prepara de la noche a la mañana, sino que requiere algo más que ímpetu. Y a pesar que hay diferencias en tiempo y estado físico, el maratón es el lugar donde el runner con el atleta profesional se encuentran en el mismo punto de partida. “Distancias mayores necesitan de gente más preparada. Se puede hacer, pero ¿a qué costo? Lo importante de esto es que puedas disfrutarlo, y parte del disfrute es que tienes que tener una preparación mínima para las competencias”, dice.

Catrileo reconoce estar en un estado físico que lo tiene orgulloso: “No sé si mejor que el año pasado. Me atrevería a decir que sí, porque me siento muy fuerte, rápido y con la experiencia justa para poder correr por debajo de mi mejor marca. No sé muy bien cómo me sentiré el día de la carrera, pero puedo correr por debajo del récord del circuito del año pasado”.

Más allá de lo que pueda pasar o no el último fin de semana de abril, Hugo Catrileo ya es un campeón, tan solo por cumplir los sueños de un joven que desde pequeño esperaba el maratón para verlo por la televisión. “Ahora lo vivo en carne propia y siendo uno de los que va a estar peleando por los primeros lugares, probablemente”, concluye con humildad, pero con la confianza de un corredor que aún tiene mucho por rendir.