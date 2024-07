Cuáles son los mejores medidores de presión del mercado (y cómo elegir el correcto)

La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Pero cuando esta es demasiado elevada, como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), entonces estamos ante un caso de hipertensión. “La mayoría de personas hipertensas ignoran que lo son, pues la enfermedad no siempre va acompañada de síntomas o signos de alerta, por lo que se dice que mata silenciosamente”, describe la entidad. Por eso es tan importante monitorear nuestra presión cuando realizamos visitas al médico.

Si bien esta es una patología tratable, en especial si es detectada a tiempo, “su falta de control puede desencadenar en complicaciones graves, como un infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca o renal, hemorragia cerebral, entre otros”, detalla Pablo Pedreros, cardiólogo de Clínica Santa María.

Chile cuenta con una de las tasas más altas de control poblacional de hipertensión, y hace un año el país fue premiado por la Liga Mundial de la Hipertensión por su “Excelencia Organizacional en Prevención y Control” de esta enfermedad. La tasa de control de la hipertensión arterial alcanza un 33%, según la última Encuesta Nacional de Salud, lo que significa que 1 de cada 3 personas hipertensas adultas en Chile tiene su presión arterial bien controlada.

Factores como la edad, estrés, diabetes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo y colesterol alto pueden provocar su desarrollo, además del consumo desmedido de sal. “Gran parte de esta ingesta viene por los productos alimenticios que ya la tienen incorporada entre sus ingredientes”, dice Francisca Delpin, nutricionista de Vidaintegra. “Por eso es esencial revisar el etiquetado y la tabla de información nutricional al momento de elegirlos”.

Dificultades a tomar en cuenta

El monitoreo constante es la mejor forma de mantener en control la presión arterial, sobre todo porque en un solo día puede fluctuar bastante. Cuando cambias tu medicación, adquieres un nuevo hábito o hay alguna modificación en tu estilo de vida, un monitoreo óptimo puede alertarte sobre ciertos patrones. Por ejemplo, si el estrés o ciertos alimentos hacen que tus cifras aumenten.

Sin embargo, según aclara Harvard Health Publishing, “usar para estos fines una aplicación para teléfonos inteligentes no proporciona lecturas confiables”. Al menos no por sí solos, por lo que no conviene quedarse solo con la información que entrega una app del celular.

Una historia parecida es lo que pasa con los relojes o pulseras inteligentes: a pesar de que algunos modelos en el mercado tienen esta función, esto aún no es información cien por ciento fidedigna, a diferencia de lo que sucede con la frecuencia y el ritmo cardíacos, que sí son certeras. Mucha gente ha adquirido estos dispositivos con la esperanza de utilizar esta función, sin embargo es más la decepción que la efectividad.

En Estados Unidos, la FDA (el agente regulador de alimentos y medicamentos de ese país) sigue investigando al respecto. Hasta ahora, solo le ha entregado su sello al HeartGuide de Omron, un reloj muy costoso e incómodo de usar. Si pensabas en comprarte un smartwatch para medirte la presión, mejor que no lo hagas. O que lo uses para otros fines, como registrar tu actividad física o tu sueño. Apple está hace años trabajando en el desarrollo de esta tecnología para su línea de relojes inteligentes, pero aún no ha dado con el clavo.

Los monitores de presión arterial que pueden conectarse a dispositivos inteligentes y aplicaciones sí pueden ser una buena alternativa tecnológica, ya que ayudan a tener a mano la información y poder revisarla y registrarla con mayor facilidad.

Uso doméstico, dos tipos

Los “toma presión” que se utilizan en casa, según un artículo de Forbes, pueden dividirse en dos grandes tipos: tensiómetros aneroides (manuales) y tensiómetros digitales. Tal como lo indica su nombre, con los manuales debes inflarlo tú mismo, algo que requiere un pequeño esfuerzo, pero son menos costosos que los digitales. Eso sí, también pueden ser menos precisos.

Los digitales, en cambio, incluyen un manómetro, un estetoscopio y un indicador de error. Como el inflado y desinflado es automático, puedes hacer la medición tu mismo, sin asistencia de un tercero. Son más sofisticados y, gracias a la tecnología, sus lecturas pueden acumularse y verse de forma detalladas por medio de una aplicación. Por lo tanto, es más fácil tener registro detallado y preciso de todas las mediciones y sus fechas, lo que puede ayudar a la oportuna detección de alteraciones.

Reglas básicas antes de usar un medidor de presión:

No es llegar y tomar la presión a tontas y a locas. Para hacerlo correctamente, debes cumplir con algunos requisitos:

Tiene que pasar al menos media hora desde que comiste, fumaste, tomaste alcohol, cafeína u otras sustancias estimulantes.

Se recomienda ir al baño antes de medir.

Mantenerse cómodo al menos durante los 5 minutos previos (ojalá sin hablar).

No se deben cruzar tobillos ni piernas, y la espalda debe ser apoyada en un respaldo. Postura cómoda.

Cuando se usa un toma presión de brazo, deben haber al menos dos dedos de holgura, y el brazo debe estar apoyado horizontalmente.

Criterios de elección

Medios especializados como Healthline y Forbes coinciden en que los consumidores deben informarse antes de hacer una compra de este tipo. Por lo mismo, estos son algunos de los criterios que consideramos —y que alguien que quiera comprar debe tener a mano— para elegir el mejor medidor posible.

Precisión: es decir, que mida sin errores la presión arterial. Para detectar esto como consumidor, puedes guiarte por los iconos “Validado clínicamente” o que cuente con una aprobación de una entidad como la FDA, la Sociedad Europea de la Hipertensión, o algún organismo del mismo calibre. Solo con esta información se puede hacer este primer filtro, que asegura que el aparato ha sido testeado y es seguro.

Almacenamiento de datos: el control de la presión arterial requiere de monitoreo, un ítem que varía según el medidor. Algunos tienen lecturas acotadas y otros más extensas, por lo que debes tener este punto en cuenta antes de comprar. Los más tecnológicos pueden sincronizarse con alguna aplicación telefónica, por lo que el almacenamiento de datos resulta más sencillo. Revisa que tenga conectividad Bluetooth, además de compatibilidad con el sistema operativo que uses (Android o IOS).

Diseño y usabilidad: de qué nos sirve el mejor monitor del mercado si no sabemos cómo usarlo ni leer las mediciones. La pantalla debe ser clara, legible y su diseño lo más simple posible, en especial si es para una persona de la tercera edad. El uso de baterías o pilas también es un tema importante a considerar: de esta manera sabrás si tendrás que considerar un ítem de gasto extra en baterías, en caso de no tener recargables.

Tamaño y ajuste: el uso de un monitor que se ajuste correctamente a la parte superior del brazo o a la muñeca es una garantía de precisión. La idea es asegurarse que sea compatible con tus propias medidas.

Funciones especiales: características adicionales, como la detección de latidos cardíacos irregulares, control de posición o que almacene lecturas internamente, además de poder transferir las mediciones a la aplicación, son funciones especiales codiciadas entre los medidores de presión.

A continuación, una lista con los tomadores de presión mejor valorados por sus usuarios en el mercaod.

1. Braun Exactfit 5 Connect monitor de presión arterial (con manguitos en dos tamaños)

4.7 de 5 estrellas en Amazon (entre 2.825 valoraciones)

El modelo Bua6350 cuenta con doble manguito –S,M y L,XL– e inflado suave, cuenta con validación clínica de la Sociedad Europea de Hipertensión. Posee Bluetooth y es compatible con la app Braun Healthy Heart, donde puedes monitorear las tendencias de tus últimas mediciones. A su vez, tiene la capacidad de doble usuario, con 60 entradas de memoria cada una. Puedes descifrar si tu presión arterial es normal, suave, moderada de forma rápida gracias al indicador de códigos de colores. Detecta una cierta irregularidad del pulso. Otros de sus puntos a favor es que su aplicación puede exportar fácilmente sus datos de presión arterial, por lo que te resultará sencillo de compartir tus mediciones por mail en caso de ser necesario. Usa 4 pilas AA.

“Estoy convencido que tomamos la tensión en un aparato muy fiable. Ha sido un gasto grande, pero creemos que no es dinero malgastado. Cómodo, bonito, fácil y con sensación de muy fiable”, escribió Agustín en su reseña de Amazon en la que puntuó el producto con cinco estrellas. “En la próxima visita a los médicos, vi a un médico de cabecera diferente y tenía este modelo exacto de BPM en su escritorio. Estuvimos de acuerdo en que era un buen precio, preciso y tiene el beneficio de dos manguitos de diferentes tamaños”, comentó Mike J en otra reseña. También puntuó con cinco estrellas y destacó que gracias a los dos tamaños de manguitos, es más fácil medir tanto su presión, como la de su esposa.

2. Monitor Sinocare Portátil

4.4 de 5 estrellas en Amazon (entre 3.391 valoraciones)

Este monitor de brazalete cuenta con la aprobación de la Comunidad Europea, la FDA y el ISO, además de seguir los estándares de la OMS. Es de uso sencillo: solo debes tocar el interruptor y listo. Cuando no se utiliza, se apaga automáticamente después de 30 segundos. Admite dos sesiones de usuario y puede almacenar hasta 198 registros (99 lecturas para cada usuario). El brazalete tiene un rango que va entre los 22 cm y los 42 cm, por lo que calza con la mayoría de los brazos de adultos. Otro de sus atributos estrella es que es compatible tanto con micro-USB o con baterías AA, y se puede usar con o sin cables de alimentación, lo que ofrece comodidad y movilidad adicional.

“Funciona perfectamente, es muy preciso en las mediciones, además te lo puedes colocar tu mismo sin necesidad de ayuda de nadie”, escribe Manuel en una reseña de Amazon, donde le dio cuatro estrellas. “La parte negativa es que viene en inglés y no tiene español. Pero es muy fácil de usar y con pulsar un botón o dos lo tienes todo fácilmente”, remata.

3. Medidor de presión Omron Evolv HEM-7600

4.6 de 5 estrellas en Amazon (entre 442 valoraciones)

“Sin tubos, sin cables, sin complicaciones”: así se presenta en su gráfica promocional el modelo inalámbrico Evolv de Omron. Tiene una memoria de 100 lecturas y es de diseño simple y elegante. Excelente para una persona con buen manejo de su smartphone, debido a que las lecturas pueden monitorearse vía Omron Conect, una app capaz de detectar tendencias en tus cifras. La tecnología de manguitos Intelli Wrap de Evolv garantiza 360° de precisión en cualquier posición alrededor de la parte superior de su brazo. Utiliza 4 pilas AAA.

Está clínicamente validado para su uso en mujeres embarazadas, con y sin preeclampsia. “Decidí comprar este aparato y ahora tengo el registro a mano. Para comprobar si era exacto lo llevé a mi médico de cabecera y daba las mismas mediciones que en el ambulatorio. Ahora trato de usarlo todos los días, por la mañana y por la noche, y va muy bien (…) Lo compré con muchas dudas debido a su precio, pero creo que es la mejor compra que he hecho mucho tiempo. He medido la tensión encima de una camiseta y lo hace perfectamente”, reseña Rosa, quien además puntuó con cinco estrellas al producto.

4. Monitor de presión arterial iHealth

4.2 de 5 estrellas en Amazon (entre 1.400 valoraciones)

Tu teléfono se convierte en un monitor con lecturas de presión arterial fáciles y precisas a través de la aplicación iHealth MyVitals. La app también detecta latidos cardíacos irregulares y almacena usuarios y lecturas ilimitadas. Las medidas se almacenan y pueden trazarse con lecturas pasadas, de manera de poder detectar —en caso de que existan— tendencias de presión arterial. Cuenta con la aprobación de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH), es compatible con iPhone e iPad (iOS 8.0 o posterior) y dispositivos Android (Android 5.0 o posterior). Requiere Bluetooth 4.0 o superior.

“Necesito controlar mi presión arterial cada 4 horas, algo que ahora puedo hacer en los consultorios médicos o en casa y mantener registros en mi teléfono”, escribió una usuaria en una reseña en Amazon. Calificó al producto con cinco estrellas. Otro punto positivo es que se carga con micro USB.

5. Monitor de presión arterial Omron Elite Plus Hem 6232T

4.1 de 5 estrellas en Amazon (entre 519 valoraciones)

Este medidor de muñeca es de diseño sencillo, delgado y compacto, y tiene un sensor de posición LED que ayuda a tener una postura adecuada cuando haces la medición. Su inflado es cómodo y detecta latidos irregulares. Se ajusta a muñecas de 13,5 cm a 21,5 cm en circunferencia. Es posible conectar las lecturas a la app Omron Conect, que transfiere la medición a tu smartphone de forma fácil para comparar tus cifras con gráficos que elabora la app. En caso de no usar la aplicación, el dispositivo tiene una capacidad de 100 memorias con fecha y hora.

Al analizar las reseñas en Amazon, este dispositivo tiene una alta popularidad en India. “De peso ligero y tamaño pequeño, se puede llevar fácilmente en el bolsillo o en el saco. La medición de la presión arterial es precisa y la aplicación de Omron es muy útil, puede mantener el historial y brindarle un promedio, por lo que es muy útil cuando se consulta al médico o se toman medicamentos para la presión arterial”, reseña Sanjay. La aplicación Omron Conect tiene una valoración de 4.8 en iOS y de 4.6 en Google Play.

6. Medidor de presión Beurer BM-28

4.7 de 5 estrellas (entre 44 valoraciones)

Este medidor de presión tiene un brazalete universal —que abarca desde los 22 hasta los 42 cm— y una de sus innovaciones es su control de posición integrado, que garantiza que en cada medición haya seguridad adicional sobre la corrección de los valores medidos. A su vez, posee un indicador de riesgo legible a través de colores y cuenta con tecnología de detección de arritmias. Utiliza 4 pilas AA.

“Cumple perfectamente con las 3 B: es bueno, bonito y barato. Es preciso, fácil de usar y cumple perfectamente con su función”, escribió Jesús Gomez en su reseña de Amazon, en la que puntuó con 5 estrellas al producto, al igual que Juanjo, quien dijo que es “práctico, cómodo de usar y medición fiable. El precio es muy asequible”. Este toma presión cuenta con el sello de la Sociedad Europea de Hipertensión.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 22 de julio de 2024. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.