Dale una segunda vida a la moda con Feria Trueque de Falabella

Este julio, la esperada Feria Trueque regresa en su sexta edición, y promete ser una oportunidad imperdible para quienes buscan renovar el clóset de manera consciente. Del 18 al 21 de julio, Falabella Mallplaza La Serena y El Trébol en Concepción darán la bienvenida a este evento, seguido por Falabella Parque Arauco del 25 al 28 de julio.

Este proyecto, que forma parte de la iniciativa de Falabella “Segunda Vida a la Moda”, tiene el objetivo de promover hábitos de consumo responsable, al acercar a las personas más opciones para renovar sus clósets.

¿Cómo sumarte? ¡Muy simple! Puedes llevar hasta cinco prendas por día de vestuario mujer, hombre y/o niño , carteras o mochilas en perfecto estado . Éstas pasarán por una evaluación y obtendrán un puntaje que va de 10 a 40 puntos acorde al estado, materialidad, tipo y marca de cada prenda. Con el puntaje obtenido podrás ingresar a la feria e intercambiar ropa con tus fichas.

¡Ropero Paula, Kel Calderón y Tita Ureta se suman al trueque!

En esta ocasión, la iniciativa tendrá un toque especial: podrás adquirir prendas icónicas de tres influencers amantes de la moda: Ropero Paula, Tita Ureta y Kel Calderón .

El día viernes 19 en la feria de La Serena y Concepción y el viernes 26 en Santiago habrá 10 looks exclusivos con historias propias de cada una de estas influencers. Estas prendas se identificarán con un colgador especial y tendrán un valor de 60 y 80 puntos, así que mantente atenta para no perderte esta oportunidad.

“La Feria Trueque es una oportunidad única para renovar tu estilo de manera sostenible y contribuir al cuidado del medio ambiente. Cada prenda intercambiada tiene una historia y con esta experiencia buscamos incentivar dar una segunda vida a la ropa y promover la circularidad. Queremos invitar a todos a ser parte de este cambio, donde cada pequeño gesto cuenta para construir junto a nuestros clientes un futuro más sostenible y responsable” Isabel Margarita Ibieta, Gerente de Experiencias

Y si no encuentras nada que te encante, tendrás la oportunidad de utilizar tus puntos durante todos los días que se realizará el evento o guardarlos para futuras ediciones. Además, todas las prendas que queden al finalizar la feria y no hayan sido intercambiadas serán donadas a la Fundación Soymás. Si alguna prenda no es aceptada, aún puedes contribuir depositándola en los contenedores de reciclaje textil disponibles en las tiendas, para luego ser reciclada por Rembre.

Promoción de la circularidad

Feria Trueque no es todo. Falabella cuenta con diversas iniciativas que buscan promover e incentivar la economía circular y una moda más sostenible.

Una de ellas son sus Taller F, donde darle una segunda vida a la moda es el corazón de estos espacios disponibles en 14 tiendas de Falabella que el año pasado conquistó a miles de clientes con más de 20 servicios disponibles para personalizar y renovar prendas y accesorios. Durante el 2023, se realizaron 59.600 servicios y más de 60.000 clientes renovaron su vestuario.

Por otra parte, dentro de sus tiendas podrás encontrar espacios de venta de ropa de segunda mano junto a Market People y Vestuá.

¿Eres fan de las zapatillas y tienes un par regalón que necesitan un arreglo o limpieza? En la tienda de Parque Arauco podrás encontrar un stand fijo de Sneak Clean, marca que promete revitalizar tus zapatillas favoritas, además de personalizarlas. ¡Di adiós a las zapatillas sucias y desgastadas!

Junto a Él Atelier Costuras, disponible también en Falabella Parque Arauco, los clientes pueden acceder a servicios de reparación, transformación y costura de todo tipo de textiles siendo expertos en arreglos complejos como cambios de forros de chaquetas, entallados de prendas, entre otros.

Por último, las opciones de donación y reciclaje de prendas no solo están disponibles en sus Ferias Trueque, sino que, durante todo el año, en cada Taller F podrás encontrar los contenedores de reciclaje y donación textil. Las prendas en buen estado son donadas a Fundación Soymás y las que no se encuentran en condiciones óptimas son recicladas con Rembre.