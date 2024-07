El escándalo no termina en París 2024: Argentina pide que le den los puntos ante Marruecos tras gol anulado después de dos horas

El escándalo que ocurrió en el partido entre Argentina y Marruecos, el mayor en lo que ha transcurrido de los Juegos Olímpicos de París, aún no termina. Los albicelestes no se resignan a la derrota frente a los africanos, que se consumó después de que el VAR anulara el gol de Cristian Medina que habría significado el 2-2, después de dos horas de espera por los graves incidentes que protagonizaron los hinchas del equipo marroquí. En la antesala, el himno del país vecino había sido pifiado.

De todo el enredo, la AFA pretende sacar partido. Apenas terminado el encuentro, elevó una enérgica nota de queja ante la FIFA, con la finalidad de que se establezcan responsabilidades, se apliquen las sanciones del caso y... que se les asignen los puntos en el citado compromiso, considerando las irregularidades que se produjeron en su desarrollo. La información fue dada a conocer por el sitio Infobae.

Piden los puntos

Minutos después de la caída, la AFA emitió un comunicado dando cuenta de su malestar. “Fue lamentable lo que nos tocó vivir a los argentinos en Saint-Etienne. Esperar casi dos horas en el vestuario para que, después de la invasión al campo de juego por parte de espectadores marroquíes y de la violencia que sufrió la delegación argentina, que nuestros jugadores tengan que volver a hacer la entrada en calor y seguir jugando un encuentro que debió ser suspendido por el árbitro principal, es realmente un sin sentido que va contra las reglas de la competencia”, expresó, en un posteo que apareció en la cuenta de Claudio Tapia, el presidente de la AFA.

“Sumado a ello, tampoco se escuchó la opinión de los capitanes de ambos seleccionados, que entendían que el juego no se debía reanudar. Desde la Asociación del Fútbol Argentino ya elevamos el reclamo a la Comisión Disciplinaria de la FIFA para que se tomen las medidas reglamentarias pertinentes y se imponga una sanción a quien o quienes corresponda”, complementó Chiqui.

No fue el único

Tapia no fue el único que alzó la voz. Luego fue el turno de Javier Mascherano, el técnico del equipo, quien incluso denunció la comisión de delitos que afectaron a sus jugadores. “Estuvimos una hora y media en el vestuario, donde en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar, nunca nos avisaron. ‘Estamos viendo’, nos decían. De hecho los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando. La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces... No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. ¡Siete veces falló!”, detalló, primero.

Luego, acusó: “Ya está... Mirá, ayer entraron al entrenamiento y nos robaron, en los Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltó un reloj, anillos, todo, en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento, pero ya está. Creo que no sirve de nada. Obviamente tampoco nos gustan que pasen este tipo de cosas. No pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy”, detalló.