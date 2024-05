El angustioso testimonio de la exnovia de Brian Fernández: “Él se niega al tratamiento”

“Ayúdame Dios, sácame de este pozo por favor”, escribió Brian Fernández, hace unos días, en sus redes sociales. Fue un desgarrador llamado de auxilio, que acompañó con un sentido mensaje: “Que mayo sea una curita para el alma y un mes de éxitos para todos. Que se nos cumpla todo lo bueno”.

El futbolista de 29 años ha debido enfrentar una constante pelea contra las adicciones. Una problemática con las drogas que enfrenta aproximadamente desde 2017 y que lo ha hecho protagonizar episodios que han frenado su promisoria carrera como futbolista.

Producto de sus acciones, ha sufrido graves consecuencias profesionales. Una casi interminable lista de situaciones donde ha sido castigado por entrenadores, excluido de concentraciones y despedido de diversos clubes. En el Atlético Morelia vivió su última polémica, pues fue desvinculado a solo un mes de su llegada tras disputar solo 18 minutos en dos duelos. Eso sí, le alcanzó para anotar un gol. ¿El motivo? “Incumplimiento de contrato por parte del jugador”, según el propio equipo mexicano.

Brian, hermano de Leandro, figura de Universidad de Chile, actualmente se encuentra militando en Almirante Brown, equipo de la segunda categoría del fútbol argentino, donde intenta reinsertarse y encontrar esa tranquilidad que anhela.

El mensaje de la exnovia

El llamado de auxilio no viene solo del jugador, sino que también de su exnovia, Araceli Fessia, quien entregó un dramático mensaje. “Tristemente no pudimos seguir. Me tocó priorizar a mi hijo (Milan, de seis años), ya que cada recaída, a medida que va creciendo, le va afectando a él también”, señaló la mujer, en diálogo con LUN.

La historia de Instagram que publicó el delantero.

“No estamos más juntos en pareja, pero lo acompaño a la distancia, como madre de su hijo, desde la posición de familia, ya que se encuentra en un club en otra ciudad (Buenos Aires)”, continuó.

Fessia siguió con su relato y entregó detalles de su actual relación con Fernández. “Mantenemos diálogo por teléfono casi a diario y sabemos que está bien, gracias a Dios. Obviamente tiene sus días, como toda persona con su problemática que aún no supera y le cuesta una lucha dura y triste. Pero al día de hoy sé que se encuentra en su club, entrenando”, añadió.

“Actualmente no se encuentra con tratamiento, pero el club le brinda todo, especialmente contención, con psicólogo y toda actividad que quiera y necesite realizar. Él se niega al tratamiento, pero obviamente no está solo. El club sabe de su situación y cuenta con un apoyo que, por lo que conocí y pude ver, es muy bueno, como en muy pocos clubes le tocó tener”, cerró.