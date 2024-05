La U despierta para sostener el invicto: el puntero se conforma con un empate ante Iquique

Universidad de Chile vio peligrar el invicto que ha construido en el Campeonato Nacional, sin embargo alcanzó a despertar para mantenerlo. En uno de los mejores partidos del torneo, el líder de la competencia reaccionó para igualar 2-2 con el interesante Deportes Iquique de Miguel Ramírez. No es casualidad que el cuadro del norte esté en las primeras posiciones.

El inicio de temporada de los laicos ha ilusionado de sobre manera a sus fanáticos, en el afán de recuperar el protagonismo perdido. De hecho, llegaron al partido en Concepción luego de no perder en sus primeros 10 partidos, algo que no sucedía en un campeonato largo de Primera División hace 30 años (la UC y O’Higgins, en 1994). Al no disponer del Estadio Nacional, se fueron a hacer de local al sur. Cabe mencionar la buena cancha del Ester Roa, que resistió el alto trajín de los días anteriores y la lluvia.

La U dispuso casi de su formación estelar, salvo por la ausencia de Poblete. Volvió Franco Calderón en la defensa, mientras que se mantuvo Renato Cordero en la línea de tres zagueros. El que sufrió con las bajas fue Iquique, al no disponer de sus elementos ofensivos más resonantes: Steffan Pino y Edson Puch. Además, en el calentamiento se resintió Lázaro Romero, que iba a ser titular. Estas ausencias no se notaron en el inicio del juego.

El arranque de los Dragones Celestes, que jugaron de negro, fue intenso y agobiante, teniendo claro el libreto para molestar al rival. Antes de los 10 minutos tuvieron un penal y pusieron el 1-0. Una mano de Cordero genera la revisión en el VAR y el cobro de la pena máxima por el juez Diego Flores. Ejecuta Álvaro Ramos y bate a Castellón con un remate bajo. Con este tanto, el ‘Chanchito’ igualó a Manuel Villalobos como el artillero histórico del club, con 82 anotaciones.

El puntero estaba incómodo con la presión de Iquique, que achicaba los espacios. No lograba tener aire para sacar a relucir lo mejor de su repertorio 2024, como las transiciones rápidas en ataque. De a poco, los azules esbozaron una levantada y casi lograron el empate en los 11′, pero Cristian Palacios falló de manera increíble debajo del arco. El balón dio en un poste. Ese vértigo que pregona la U de Álvarez se convirtió en desorden, tratando de reaccionar ante un escenario adverso. Los continuos reproches de Leandro Fernández a los cobros del árbitro eran reflejo de que el plan no resultaba.

Álvarez remeció el tablero incluyendo a Pons en el segundo tiempo (salió Cordero). Doble 9 en ofensiva y línea de cuatro en el fondo. Requería una nueva estructura para darle variantes a un equipo que no se parecía en absoluto al que le pasó por arriba a Huachipato en la fecha anterior. Todo se complicó aun más con el 2-0 de Diego Orellana, en los 54′, con un remate por bajo desde fuera del área.

Para fortuna de los laicos, el descuento llegó al instante. El ‘Chorri’ Palacios conecta un envío de Marcelo Morales, dentro del área, y devolvió a la U al partido. La anotación tuvo suspenso porque se requirió la ayuda del videoarbitraje para determinar si el balón cruzó la línea de meta. Efectivamente, fue gol.

El local tuvo una reacción que fue llevada fundamentalmente por lo actitudinal, con lo cual se fue volcando en ofensiva, encerrando a un Iquique que empezó a sentir el fragor del encuentro. Los nortinos se fueron concentrando en su territorio, para sostener la igualdad y aguardando por un contragolpe. En los 66′, llegó el 2-2 gracias a un testazo de Luciano Pons, quien anticipó a Sappa (mala salida del golero).

La recta final era una moneda al aire. El partido podía terminar de cualquier manera. Mientras la U iba hacia adelante con impulso, pero sin mucha claridad, Iquique optó por los pelotazos, por si alguno resultaba y permitía un ataque directo.

En definitiva, un empate que no deja conforme a ninguno de los dos, aunque sí dice relación con lo que se vio en la cancha. El equipo del chuncho es el líder con 25 puntos, cuatro más que sus escoltas, Palestino y Coquimbo Unido, que ganaron el pasado viernes.

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; R. Cordero (46′, L. Pons), F. Calderón, M. Zaldivia; F. Hormazábal, M. Sepúlveda (85′, L. Assadi), M. Díaz, M. Morales; M. Guerrero, C. Palacios y L. Fernández. DT: G. Álvarez.

Iquique: D. Sappa; M. Blázquez (46′, R. De la Fuente), L. Casanova, M. Sanhueza, H. Salinas; D. Orellana, J. Moya (46′, D. Fernández), A. Nadruz, E. Hoyos (79′, A. Delgado); A. Ramos (90′+2′, R. Farfán) y C. González. DT: M. Ramírez.

Goles: 0-1, 8′, Ramos, de penal; 0-2, 54′, Orellana, tiro bajo desde fuera del área; 1-2, 56′, Palacios, conecta un envío de Morales; 2-2, 66′, Pons, cabezazo anticipando a Sappa.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a Fernández, Calderón (U); Moya, Sappa, Orellana, Salinas, Fernández (IQ).

Estadio Ester Roa, Concepción. Asistieron 16.818 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.