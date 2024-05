Invicto al décimo partido: la racha lograda por la U de Álvarez y que no se daba hace 30 años

Cumplido un tercio del Campeonato Nacional, Universidad de Chile es el exclusivo y sólido puntero de la competencia con 24 puntos de un total de 30 posibles. Siete triunfos y tres empates marcan la campaña del equipo que conduce Gustavo Álvarez, que ya se puso el cartel de candidato al título, aunque todavía tenga 20 juegos por delante. Esta campaña de los azules tiene con expectativas elevadas a los hinchas, luego de temporadas donde el panorama era mucho más oscuro y la pelea era por la permanencia, no por ser campeón. La U no levanta la copa desde 2017, con Ángel Guillermo Hoyos en la banca.

En la previa al choque de este domingo ante Deportes Iquique, donde hará de local en Concepción, el técnico Álvarez puso su característica cuota de mesura. “La estadística y el pasado no garantizan rendimiento. Tengo que pensar y tomar decisiones día a día que me acerquen a que el equipo tenga la posibilidad de ganar... La expectativa se transforma en presión cuando uno lo permite, y yo no lo permito. Me alegra generar expectativas, pero no lo asumo como presión para nada”, dijo el DT campeón con Huachipato en 2023.

Si bien el entrenador de los laicos pone los pies en la tierra ante cualquier atisbo triunfalista, lo concreto es que, desde la estadística, la campaña de la U sí tiene tintes históricos. En campeonatos largos, los que volvieron a implementarse en la Primera División desde 2018, llegar invicto a las primeras 10 fechas es un mérito. Haciendo la revisión de la historia en los torneos largos de dos ruedas, se extrae que Universidad de Chile concretó un hito numérico que no se daba en el fútbol local hace tres décadas. Pasaron 30 años para que un club no tuviera derrotas en sus primeros 10 encuentros del Torneo Nacional.

El campeonato de 1994 le trae muchos y gratos recuerdos a la gente de la U, porque se titularon campeones en El Salvador, cortando una sequía de 25 años. Eso sí, los estudiantiles no fueron los que concretaron este hito estadístico. Fueron la UC y O’Higgins los que quedaron invictos en sus primeros 10 juegos. En el caso de los cruzados, obtuvieron nueve triunfos y un empate (1-1 con Osorno, en San Carlos de Apoquindo). Por su parte, los de Rancagua construyeron su invicto con cinco victorias y cinco igualdades.

Cabe mencionar que estos elencos llevaron su racha sin derrotas más allá de la decena. Católica llegó a estar 16 partidos invicto, hasta que en el 17° se cayó: 2-1 con Antofagasta, en el norte. Mientras que O’Higgins estuvo 13 juegos sin derrotas. Perdió en el 14°, nada menos que 8-1 con Cobreloa en Calama.

Este ejercicio también entrega otras cosas. Desde 1995 a 2023, netamente en los campeonatos largos, al menos un equipo sólo perdió una vez durante sus primeras 10 presentaciones. Por ejemplo, el Colo Colo de 1996 acabó con su racha sin perder justamente en el décimo encuentro. El Cacique terminó siendo campeón de aquel certamen. Más cerca en el tiempo está la UC de 2020, con Ariel Holan al mando. Solo tuvo una derrota en sus 10 primeros encuentros, que llegó en su octava presentación. Respecto a rachas de este tipo, lo más próximo sucedió con Audax Italiano en 2021, que perdió su inicio invicto en el noveno partido.