Tiago Nunes defiende la incorporación de Francisco Arancibia como refuerzo cruzado

Universidad Católica se alista para enfrentar a Ñublense en Chillán este domingo. En la antesala de este duelo, los cruzados han tenido algunas novedades. Una de ellas es la incorporación de Francisco Arancibia para reforzar el plantel en la segunda parte del Torneo Nacional.

Este jueves el técnico de los franjeados Tiago Nunes defendió la llegada del futbolista. “Aunque no haya sido anunciado, faltan detalles. Su llegada es muy simple, cada día es más difícil encontrar jugadores con sus características: uno contra uno, extremo clásico, que enfrenta al rival, termina las jugadas dentro del área”, comentó el DT.

“Cuando tienes delanteros como Fernando Zampedri y Gonzalo Tapia, tener jugadores que puedan aportar más volumen en jugadas ofensivas, es cada día más difícil encontrar. Más aún que venga con ritmo de juego, conozca todas las plazas donde vamos a jugar, adaptación fácil y aparte que tiene experiencias de jugar bajo presión”, agregó.

“Independiente de cualquier cosa, valoro esa experiencia. Creo que traeríamos con un grado de madurez alto y tomará ésta como la oportunidad de su vida”, cerró sobre Arancibia.

También tuvo palabras para referirse a la situación actual de la UC en la tabla, donde aparece en el tercer lugar con 30 puntos, solo cuatro menos que el líder Coquimbo Unido. Consultado sobre cómo manejan la presión de estar peleando arriba, sostuvo que “con la ilusión que tenemos que tener de saber que queremos estar arriba y peleando el título. Pero también sabiendo que son 14 finales, que tenemos que tomarlo como un partido único. No pensamos a largo plazo, sólo semanalmente, que es una de las estrategias que hemos adoptado”.

“Enfocarnos en el día de hoy, después el día siguiente hasta el día del partido, y los jugadores lo han entendido. Vamos a pelear por cada metro de cancha en la busca de un resultado positivo”, afirmó.

Al mismo tiempo, mostró su candidatura al título. “Católica es candidato siempre, no hay duda. Estamos metidos en este podio, sabemos cómo son las fechas, hay un montón de partidos que se deciden en los descuentos y se sube o baja dos posiciones por fechas. Lo más importante es ser mejores de lo que hemos sido en el último partido, y tener en cuenta que tenemos que estar arriba en la última fecha, que es donde se decide todo”.

Sobre el mercado, comentó que “no está fácil. Encontrar jugadores que conozcan la competencia, que sean del medio local y que se puedan traer es bastante difícil. Muchas veces es más fácil sacar un extranjero de otro equipo que uno local. Hemos buscado jugadores un tiempo atrás y las cifras arrancaban sobre el millón de dólares por jugadores que nunca han jugado en un equipo grande. Los futbolistas que están acá son buenos, se pueden potenciar, me gusta hacer eso con cada jugador, es nuestro trabajo. No tenemos que mirar al jugador que no tenemos, ver los que están y sacar su mejor versión”.

Así, los objetivos para buscar nuevos refuerzos se centran “del mediocampo hacia adelante es la característica que queremos sumar al plantel. Para sumar sus características en momentos diferentes de los partidos, dentro de esto hacer un colectivo fuerte. Lo estamos buscando y ojalá que no demore tanto, porque ya tenemos el domingo la segunda fecha. Entre antes llegue, más fácil va a ser su adaptación”.

El partido entre Ñublense y Universidad Católica está programado para este domingo 28 de julio a partir de las 15.00 horas en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.